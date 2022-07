G20-Treffen: Indonesiens Außenministerin ruft zum Frieden in der Ukraine auf

Teilen

G20-Treffen: Indonesiens Außenministerin ruft zum Frieden in der Ukraine auf © IMAGO/JOHANNES P. CHRISTO

Indonesiens Außenministerin Retno Marsudi hat zum Auftakt des Treffens der G20-Außenminister auf Bali zur Beendigung des russischen Angriffskrieges in der Ukraine aufgerufen.

Nusa Dua - «Unsere Verantwortung ist es, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Und Brücken zu bauen und nicht Mauern», sagte die Politikerin. Kurz zuvor hatte sie den russischen Außenminister Sergej Lawrow bei seiner Ankunft im Luxushotel Mulia im Badeort Nusa Dua höflich aber zurückhaltend begrüßt. Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock und Amtskollegen aus China und den USA, Wang Yi und Anthony Blinken, nehmen an den mit Spannung erwarteten Gesprächen teil. Lawrow saß im Saal zwischen Vertretern aus Saudi-Arabien und Mexiko. Indonesien hat derzeit den Vorsitz der G20.

Die Staatengruppe müsse diese Chance nutzen, um Vertrauen aufzubauen und «dem Frieden eine Chance zu geben», erklärte Marsudi in Nusa Dua. Sie rief eindringlich zum Multilateralismus auf, also zur Zusammenarbeit der Staaten bei der Lösung der derzeitigen politischen und gesellschaftlichen Probleme. «Globale Herausforderungen bedürfen globaler Lösungen», erklärte sie. Der Tagungsort Bali, auch «Insel der Götter» genannt, sei dabei wegweisend: Die Insel ist im muslimischen Indonesien eine Ausnahme, denn sie ist hinduistisch geprägt. Das habe die Balinesen aber nie davon abgehalten, in Frieden und Harmonie mit anderen Religionen zusammenzuleben, betonte Marsudi. «Wir sind alle verschieden und das können wir nicht ändern. Aber obwohl wir verschieden sind, leben wir alle auf demselben Planeten.» Sie hoffe, dass das G20-Treffen neue Wege und Lösungen eröffnen werde. (dpa)