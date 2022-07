G20-Treffen: Lawrow reist vorzeitig ab

Der russische Außenminister Sergej Lawrow © IMAGO/Russian Foreign Ministry

Russlands Außenminister Sergej Lawrow reist frühzeitig ab und verlässt das G20-Treffen der führenden Wirtschaftsmächte auf der indonesischen Insel Bali.

Nusa Dua - «Lawrow führt noch bilaterale Gespräche, danach wendet er sich an die Presse und reist ab», teilte die Sprecherin des russischen Außenministeriums, Maria Sacharowa, der Deutschen Presse-Agentur am Freitag auf Anfrage mit. Er nimmt demnach nicht am offiziellen Essen und an der Nachmittagssitzung auf Bali teil.

G20-Treffen: Kreise berichten über Abreise von Lawrow

Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat nach seiner Rede beim G20-Treffen der führenden und aufstrebenden Wirtschaftsmächte auf der indonesischen Ferieninsel Bali den Sitzungssaal verlassen. Das berichteten Delegationskreise am Freitag am Rande der Beratungen. Lawrow habe sich damit auch der Replik von Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) entzogen. Sie war als amtierende Vorsitzende der G7-Gruppe führender demokratischer Wirtschaftsmächte als nächste Rednerin vorgesehen. Ob Lawrow an einem geplanten Mittagessen und einer zweiten Arbeitssitzung am Nachmittag in Nusa Dua teilnehmen würde, blieb zunächst offen. (dpa)