G7-Gipfel 2022 in Elmau: Deutschland ruft zum Kampf gegen Hungerkrise auf - WHO stellt Forderung an Scholz

Von: Bettina Menzel

Vor dem G7-Gipfel in Elmau hat die Bundesregierung vor einer Verschärfung der weltweiten Hungerkrise gewarnt und zu einem entschlossenen Kampf für Ernährungssicherheit aufgerufen. (Archivbild Kanzler Olaf Scholz, Juni 2022). © IMAGO / Political-Moments

Deutschland ruft vor dem G7-Gipfel in Elmau 2022 zum Kampf für Ernährungssicherheit auf. Agrarminister Özdemir plädiert für Alternativrouten zum Schwarzmeer. Der News-Ticker.

Update vom 25. Juni, 7.30 Uhr: Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) fordert von der Bundesregierung moralischen Druck auf die anderen Industriestaaten von der Bundesregierung beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau. Es geht um die Finanzierung der Corona-Impf- und Versorgungsprogramme in aller Welt. Deutschland ist der mit Abstand größte Zahler.

„Die Bundesregierung muss den anderen klar sagen: Wir haben unseren fairen Anteil bezahlt, tut ihr es auch“, sagte Bruce Aylward, im Führungsteam der WHO zuständig für die Corona-Koordination, der Deutschen Presse-Agentur. Die, die ihren Anteil nicht zahlten, seien Trittbrettfahrer. Weil die Bundesregierung neben Kanada das einzige Land sei, das seinen fairen Anteil gezahlt habe, dürfe sie sich nicht scheuen, aus einer Position moralischer Autorität zu sprechen. Aylward lobte, dass die weltweite Pandemiebekämpfung für Deutschland trotz Ukraine-Krise weiter Priorität habe.

Erstmeldung vom 24. Juni: Der G7-Gipfel in Elmau 2022 beginnt am Sonntag (26. Juni). Dann stehen zahlreiche Themen auf der Agenda der Staatschefs der sieben führenden Industrienationen und Demokratien der Welt. Der diesjährige Gipfel findet in Deutschland statt, die Bundesregierung hat im Vorfeld zu einem entschlossenen Kampf für mehr Ernährungssicherheit aufgerufen.

G7-Gipfel in Elmau 2022: Ernährungssicherheit Teil der Agenda - Bundesregierung ruft zu entschlossenem Kampf auf

Die Ukraine und Russland gelten als „Kornkammern der Welt“. Der Ukraine-Krieg hat deshalb weitreichende Auswirkungen auf die weltweite Versorgung mit Nahrungsmitteln. Denn Russland blockiert die Schwarzmeerhäfen, wichtige Getreidelieferungen fehlen deshalb in vielen Teilen der Welt. Russland selbst ist seit der Krim-Invasion im Jahr 2014 kein Mitglied des Gipfels mehr. Eine schnelle Lösung des Problems der Schwarzmeer-Blockade ist derzeit nicht ins Sicht. „Russland nutzt Hunger ganz bewusst als Kriegswaffe und macht die ganze Welt zur Geisel“, sagte etwa Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) zu Wladimir Putins Vorgehen. Auch ein militärisches Einschreiten halten Experten derzeit für nicht durchsetzbar.

Die Bundesregierung hat deshalb vor dem G7-Gipfel vor einer Verschärfung der weltweiten Hungerkrise gewarnt und zu einem entschlossenen Kampf für Ernährungssicherheit aufgerufen. Schon wegen Dürre und Missernten durch den Klimawandel sowie als Folge der Corona-Pandemie seien rund 345 Millionen Menschen von Nahrungsmittelknappheit bedroht, so Baerbock. „Aber erst Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine hat aus einer Welle einen Tsunami gemacht“, sagte die Grünen-Politikerin.

G7-Gipfel in Elmau 2022: Getreideausfuhren aus der Ukraine - Özdemir für Alternativ-Wege

Eigentlich verschifft die Ukraine Weizen und anderes Getreide über die Schwarzmeerhäfen, allen voran Odessa. Angesichts der dortigen Patt-Situation sprach sich Agrarminister Cem Özdemir (Grüne) nun für dauerhafte Alternativrouten der Getreideausfuhren aus der Ukraine aus. Solange Russlands Präsident Putin an der Macht sei, müsse man davon ausgehen, dass das Schwarze Meer kein sicherer Weg sei. Es wäre auch ein Signal zur Beruhigung der Weltmärkte, wenn man größere Mengen sicher abtransportieren könnte. Kapazitäten auf alternativen Wegen seien aber begrenzt und teuer, so der Agrarminister.

Derzeit lagern etwa 20 Millionen Tonnen Getreide in der Ukraine, die zu verrotten drohen. Vor dem Angriffskrieg Russlands hatte die Ukraine etwa fünf Millionen Tonnen Getreide pro Monat in alle Welt exportiert. Nach Kriegsbeginn sank der Export auf 350.000 Tonnen, lag jedoch nach Angaben der Bundesregierung im Mai wieder bei 1,7 Millionen Tonnen. Kurzfristig gebe es allerdings nur ein begrenztes Steigerungspotenzial, so Özdemir.

G7-Teilnehmer sind die Länder USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Italien, Japan und Deutschland. Für sie stehen in den zwei Tagen noch zahlreiche weitere Themen auf der Agenda. Unter anderem soll es um die gerechte Verteilung von Corona-Impfstoffen gehen. Wären mehr Menschen geimpft gewesen, hätte das 600.000 Menschenleben gerettet, wie eine aktuelle Studie ergab. (dpa/AFP/bme).