G7-Gipfel 2022 in Elmau: Diese sieben Länder sind als Teilnehmer mit dabei

Von: Leyla Yildiz

Teilen

Im Juni 2022 wird der G7-Gipfel auf Schloss Elmau abgehalten. Die Staatschefs der wichtigsten Industrieländer kommen zusammen. Doch wer ist das genau?

Elmau ‒ Ende Juni findet in Bayern eines der politischen Großereignisse statt: der G7-Gipfel 2022 in Elmau. Das Zusammentreffen sieben Industrieländer steht heuer unter der Präsidentschaft Deutschlands, weshalb es demzufolge in der Bundesrepublik abgehalten wird. Doch wer sind diese Länder beziehungsweise Teilnehmer der G7 (Gruppe der Sieben), die sich zwischen dem 26. bis 28. Juni zusammenfinden werden? Merkur.de gibt eine Übersicht.

Was findet statt? G7-Gipfel Tagungsort Schloss Elmau Teilnehmeranzahl Sieben Wer hat die Präsidentschaft? Deutschland Tagungszeitraum 26. bis 28. Juni Was bedeutet G7? Gruppe der Sieben

Teilnehmer des G7-Gipfels 2022: Wer ist in Elmau dabei? ‒ Erstes Treffen 1975 in Frankreich

Den Weg ins oberbayerische Elmau finden an diesem Juniwochenende unter anderem die Politiker der sieben wichtigsten Industrieländer. Das allererste Treffen im Jahr 1975 in Frankreich geht auf den damaligen deutschen Bundeskanzler Helmut Schmidt und den französischen Präsidenten Valéry Giscard d`Estaing zurück. Ihre Intention war es, einen Weltwirtschaftsgipfel abzuhalten, bei dem sich die Staats- und Regierungschefs von Frankreich, Deutschland, Japan, Großbritannien, den USA und Italien über die damals herrschende Öl- und Finanzkrise unterhalten können.

Zu diesem Zeitpunkt waren es nur sechs Teilnehmer, 1976 kam noch Kanada in den Kreis dazu. Aus dem G6-Gipfel wurde schließlich ein G7-Gipfel. 1998 durfte auch Russland beitreten. Die G8 (Gruppe der Acht) tagte in dieser Zusammensetzung allerdings nur bis 2013. Wegen der Verletzung der Souveränität der Ukraine durch Russland beschlossen die G7 2014, dass sie an dem nächsten Treffen unter der Präsidentschaft des größten Lands der Welt nicht teilnehmen wollen. Statt in Sotschi fand der Gipfel deshalb in Brüssel statt.

Im Jahr 2015 kamen die G7 zum ersten Mal auf Schloss Elmau zusammen. 2022 sollen sich die Teilnehmer wieder dort treffen. (Archivbild) © Vistapress/Imago

G7-Gipfel 2022: Diese Teilnehmer sind auf Schloss Elmau dabei

An der Konstellation der Teilnehmer hat sich seitdem nichts mehr geändert. Beim G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau sind deshalb diese Länder beziehungsweise Politiker vor Ort:

G7-Gipfel 2022 in Deutschland: Sicherheitskonzept für die Teilnehmer

Angesichts der hohen Politprominenz gibt es ein Sicherheitskonzept, wie die Staats- und Regierungschefs am besten geschützt werden können. Fest steht auf jeden Fall, es werden viele Maßnahmen nötig sein, damit der G7-Gipfel in Elmau wieder reibungslos stattfinden kann. (ly)