Wann und wo findet der nächste G7-Gipfel statt?

Von: Carolin Metz

Deutschland lädt im Juni 2022 die mächtigsten Industrienationen des Westens zum G7-Gipfel nach Schloss Elmau ein. Aber wann und wo treffen sich die G7 2023?

Garmisch-Partenkirchen – Von 26. bis 28. Juni 2022 treffen sich die führenden westlichen Staaten erneut zum G7-Gipfel in Elmau. Auf der Agenda steht das Thema „Fortschritt für eine gerechte Welt“. Der Gipfel findet unter deutschem Vorsitz statt, Bundeskanzler Olaf Scholz lädt die Regierenden der G7 zur Tagung auf Schloss Elmau nahe Garmisch-Partenkirchen ein.

Treffen G7-Gipfel Veranstalter Vorsitz der G7 Teilnehmer Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien, Japan, Kanda, USA Häufigkeit einmal im Jahr

Wann und wo findet der G7-Gipfel 2023 statt?

Nach dem Gipfel ist vor dem Gipfel: Während das Großereignis dieses Jahr in Bayern stattfindet, ist die Planung für das nächste Treffen bereits in vollem Gange. Das Land, das die turnusmäßig wechselnde G7-Präsidentschaft innehat, richtet auch das Treffen aus. Regulär findet der nächste G7-Gipfel 2023 statt, dann übernimmt Japan den Vorsitz. Der japanische Präsident Fumio Kishida gab bei einer Zusammenkunft mit US-Präsident Joe Biden am 23. Mai 2022 bekannt, dass der G7-Gipfel 2023 in Hiroshima stattfinden wird.

Hiroshima ist die Heimatstadt von Präsident Kishida. Im Zweiten Weltkrieg erlangte der Ort traurige Berühmtheit, weil die Amerikaner dort am 6. August 1945 die erste Atombombe abwarfen. Es war der erste Einsatz einer Kernwaffe in einem Krieg. Zehntausende Menschen kamen bei dem Angriff sofort ums Leben, und auch später noch starben viele Bewohner an den Spätfolgen des Bombenabwurfs. Drei Tage später warfen die USA auch über der japanischen Stadt Nagasaki eine Atombombe ab, wenig später kapitulierte das japanische Kaiserreich.

Die sieben Staats- und Regierungschefs der G7-Länder – der G7-Gipfel 2023 wird in Japan stattfinden © Michael Kappeler/dpa

G7-Gipfel 2023 in Hiroshima

Heute ist Hiroshima eine Metropole mit ungefähr 1,1 Millionen Einwohnern. An den Atombombenabwurf erinnert ein Friedenspark – dort steht die ausgebrannte Kuppel einer Ausstellungshalle als mahnendes Symbol. Dem G7-Gipfel 2023 in Hiroshima wird schon jetzt aufgrund des Ukraine-Konflikts eine große Bedeutung zugeschrieben. Präsident Kishida gilt als Atomwaffen-Gegner und äußerte bereits ernsthafte Sorge, dass Russland im Ukraine-Krieg Atomwaffen einsetzen könnte.

G7-Gipfel: Wer gehört zu den G7?

G7 bedeutet „Gruppe der Sieben“. Sie sind ein informeller Zusammenschluss der sieben zum Gründungszeitpunkt bedeutendsten Industrienationen der westlichen Welt. Zu den G7 gehören:

Die G7-Gruppe existiert seit 1975, seit 1977 nimmt auch die EU als Beobachter an allen Treffen teil. Die G7 ist keine Organisation, sondern ein internationales Netzwerk, das keine inhaltlichen Vorschriften hat.

G7-Gipfel: Was ist der Zweck der G7?

Die G7 ist eine Wertegemeinschaft, deren Mitglieder sich zu Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit, Menschenrechten, Wohlstand und nachhaltiger Entwicklung bekennen. Die Gruppe der Sieben organisiert regelmäßige informelle Treffen, die sogenannten G7-Gipfel. Ursprünglich standen bei diesen Treffen Fragen der Weltwirtschaft auf der Agenda. Mittlerweile haben sich die Themen aber deutlich ausgeweitet, die Staats- und Regierungschefs befassen sich mit außen- und sicherheitspolitische Themen sowie Bevölkerungsentwicklung, Gesundheit, Bildung, Umweltschutz, Klima und Bekämpfung von Terrorismus.

Ziel ist es, gemeinsame Positionen und Ziele abzustimmen – allerdings sind die Beschlüsse der G7 nicht rechtsverbindlich. Dennoch haben sie Einfluss auf andere Nationen und Organisationen. Der G7-Gipfel gilt gemeinhin als Höhepunkt jeder G7-Präsidentschaft.

Wann und wo fand der G7-Gipfel 2021 statt?

Der G7-Gipfel 2021 wurde von Großbritannien ausgerichtet. Unter dem Vorsitz des britischen Premiers Boris Johnson fand er in St. Ives statt. Es war das erste Treffen seit 2019 – aufgrund der Corona-Pandemie und Unstimmigkeiten über den Teilnehmerkreis war die Veranstaltung 2020 abgesagt worden. (cm)