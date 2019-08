Pressekonferenz nach G7-Gipfel: Als Trump spricht, verliert Merkel vor den Kameras die Fassung

an lächerlichkeit nicht mehr zu überbieten was diese frau sich leistet. man sollte langsam darüber nachdenken den gesundheitszustand dieser frau genauer zu betrachten!

nur noch ein schwarz weiss denken, das was in europa und brüssel gemacht wird toll, alles was auf der welt usa england etc was nicht der eu in den kram passt passiert ist scheisse. aber sowas kennt man ja aus regimen im nahen osten oder asien die totalitär geführt werden!