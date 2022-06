Wegen G7-Gipfel: Deutschland führt wieder Grenzkontrollen ein – „zwingend notwendig“

Von: Thomas Eldersch

Ab Montag wird es bis zum 3. Juli in Deutschland wieder Grenzkontrollen geben. Grund der G7-Gipfel in Elmau. © Felix Kästle/dpa/Symbolbild

Auto- und Lkw-Fahrer dürfen sich in den kommenden Wochen in Deutschland wieder auf Grenzkontrollen gefasst machen. Grund ist der G7-Gipfel in Elmau.

Berlin/München – In knapp zwei Wochen werden sich die mächtigsten Politiker der Erde im idyllischen, bayerischen Alpenvorland tummeln. Der G7-Gipfel in Elmau steht an. Von 26. bis 28. Juni wird in der Region nahe Garmisch-Partenkirchen der Ausnahmezustand herrschen. Die Sicherheitsvorkehrungen sind enorm. Jetzt gab das Bundesinnenministerium bekannt, dass es für die kommenden drei Wochen auch wieder Grenzkontrollen in Deutschland geben wird.

G7-Gipfel in Elmau: Grenzkontrollen sollen Gewalttäter aus dem Ausland aussortieren

Eigentlich fielen in Europa durch das Schengen-Abkommen alle Grenzkontrollen weg. Aber erst jüngst wurden wegen Corona wieder Beamte an die Schlagbäume zu Deutschland geschickt. Die Pandemie scheint jetzt erst einmal gebannt, doch schon stehen wieder Polizisten an den Grenzen zum Schengenraum. Diesmal geht es um den G7-Gipfel im Schloss Elmau. Die erhöhten Sicherheitsanforderungen im Zuge des Gipfels würden solche Maßnahmen notwendig machen, hieß es am Samstag aus dem Bundesinnenministerium.

Weiter heißt es, die Grenzkontrollen würden zwischen dem 13. Juni und dem 3. Juli abhängig von der jeweiligen Lage durchgeführt. Sie würden zeitlich und örtlich flexibel angeordnet. Die Kontrollen sollen vor allem die Anreise von Gewalttätern aus dem Ausland verhindern. Schon jetzt ist davon auszugehen, dass es im Zuge des Politikertreffens zu Demonstrationen und vielleicht auch Ausschreitungen kommen wird.

Verkehrschaos wegen G7-Gipfel? (Video)

G7-Gipfel in Elmau: Bayerns Innenminister unterstützt die Entscheidung für Grenzkontrollen

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) begrüßte die vorübergehende Einrichtung der Grenzkontrollen. „Diese Entscheidung war zwingend notwendig“, sagte Herrmann der Deutschen Presse-Agentur. Bereits beim G7-Gipfel 2015 hätten sich die deutschlandweiten Binnengrenzkontrollen bewährt. „Die weltpolitische Lage hat sich im Vergleich zu damals nochmals verschärft. Wir müssen alles tun, um von vornherein Krawallmacher und Chaoten aus dem Verkehr zu ziehen“, sagte er.

Die Bayerische Grenzpolizei werde die Bundespolizei bei den Kontrollen unterstützen. Der reibungslose Ablauf des Gipfels habe höchste Priorität. Bayern werde alles daran setzen, die Teilnehmer und Gäste des Gipfels wie auch die einheimische Bevölkerung zu schützen. (tel mit dpa)