Sieben Stunden für 45 Minuten Scholz: Report von den Sicherheitsschleusen zum Schloss Elmau

Von: Dominik Göttler

Wie am Flughafen müssen beim G7-Gipfel in Elmau alle Journalisten einen Sicherheitscheck machen. © Dominik Göttler

Der G7-Gipfel unterlag einem strikten Sicherheitskonzept. Für eine Rede von Bundeskanzler Scholz müssen die Journalisten etliche Hürden überwinden.

Garmisch-Partenkirchen – Der lange Weg zu Olaf Scholz beginnt um 7.20 Uhr mit einem gründlichen Sicherheitscheck. „Laptop bitte einmal anmachen“, sagt der Sicherheitsmann im Pressezentrum am Garmischer Hausberg. Dann gibt er sein Okay. Die erste von eine ganzen Reihe von Sicherheitsschleusen ist geschafft. Gegen Mittag will der Bundeskanzler sein Fazit zum diesjährigen G7-Gipfel in Elmau ziehen. Doch wer live dabei sein will, braucht viel, viel Geduld.

G7-Gipfel in Elmau: Sicherheitscheck wie am Flughafen, Polizei an jeder Ecke

Wer als Journalist dem vielbeschworenen Geist von Elmau nachspüren will, muss etliche Hürden überwinden. Akkreditierung 1 fürs extra für den Gipfel aus dem Boden gestampfte Medienzentrum am Hausberg, sieben Kilometer Luftlinie von Schloss Elmau entfernt. Akkreditierung 2 für Termine am Tagungsort, wie Scholz‘ Abschluss-Pressekonferenz. PCR- und Antigentest sind Pflicht. Zweiter Sicherheitscheck wie am Flughafen, bevor es in den Shuttle-Bus der Bundeswehr zum Tagungsort geht. „Anschnallpflicht!“, raunzt der Fahrer. „Bevor nicht alle sitzen, geht es nicht los.“ Strenger als in jedem Schulbus.

Auf dem Weg nach Elmau Polizei an jeder Ecke. Der Bus passiert die erste Sperrzone, quetscht sich durch die Mautstelle ins Elmauer Tal. Halb 9 Uhr, Ankunft am Briefing-Center, einem Provisorium am Fuße des Schlosses. Um 12 Uhr soll Scholz sprechen. Ab jetzt heißt es warten.



Bei der Außendarstellung für den G7-Gipfel bleibt nichts dem Zufall überlassen. Die Fotos des Treffens sind professionell durchorchestriert. Unvorhergesehenes bleibt ungesehen. Als Emmanuel Macron sich vor den Kameras mit Joe Biden unterhalten will, greifen sofort die Berater ein. Ausnahmen gibt es wenige. Etwa, wenn Macron und seine Ehefrau bei einem abendlichen Spaziergang an der Bergstraße beobachtet werden.

G7-Gipfel in Elmau: Rudelbildung! Scholz kommt zu Fuß über eine Blumenwiese

11.30 Uhr. Rudelbildung vor dem Briefing-Center. Streng dreinblickende Polizisten leiten den Weg zum Ort der Pressekonferenz – einer Wiese vor dem Schloss, auf der gelbe Sitzsäcke aufgestellt wurden. Bis zuletzt war unklar geblieben, ob Scholz draußen sprechen wird. Über dem Schloss türmen sich graue Wolken. Warten.



Nach einer Stunde plötzlich der Ruf: „Er kommt!“ Der Bundeskanzler kommt zu Fuß – über eine Blumenwiese. Er schreitet ans Rednerpult und spricht über die Ergebnisse der Beratungen. 45 Minuten, in denen er Putin ermahnt, seinen Kurs verteidigt – und auch den Geist von Elmau beschwört. Als Scholz über die bedrohliche Situation in der Ukraine spricht, donnert es über dem Wettersteingebirge. Der Gipfel ist zu Ende. Für die Journalisten geht es darauf wieder zurück zum ­Shuttlebus. Vorbei an dem Eishockey-Geschäft, an dessen Schaufenster in großen Lettern „Scheiß G7, danke für nix“ geschrieben steht. Ankunft: 14.30 Uhr. Am Ende sind es sieben Stunden für 45 Minuten Scholz. Der Kanzler und die G7 mitten in Oberbayern. Und doch so weit weg. (dg)