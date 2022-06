Von der Leyen wettert bei G7-Gipfel: Sie will Putin „ins Gesicht sagen, was wir von ihm halten“

Denkt auf dem G7-Gipfel schon an das G20-Treffen: EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen plant eine Konfrontation von Russlands Präsident Wladimir Putin. © Lukas Barth/afp

Der G7-Gipfel in Elmau läuft. Die Staatschefs um Scholz, Macron und Biden sprechen am Montag unter anderem über den Ukraine-Krieg. Der News-Ticker zum G7-Gipfel.

Update vom 26. Juni, 22.10 Uhr: Als EU-Kommissionspräsidentin ist Ursula von der Leyen auf dem G7-Gipfel auf Schloss Elmau dabei. Im „heute journal“ des ZDF äußerte sich die CDU-Politikerin zum Umgang mit Wladimir Putin, der Russlands Truppen seit vier Monaten in der Ukraine wüten lässt. „Es ist wichtig, ihm ins Gesicht zu sagen, was wir von ihm halten, und was wir von dieser Art des Handelns halten“, betonte von der Leyen mit Blick auf das G20-Treffen im November auf der indonesischen Insel Bali.

Allerdings handele es sich ihrer Meinung nach um ein zu wichtiges Gremium, „auch für die Entwicklungsländer, die Schwellenländer“, um es sich von Putin „kaputt machen“ zu lassen. Vom Kreml-Chef wünscht sie sich bei einer direkten Konfrontation: „Dann soll er mal Position auch beziehen.“ Für sie sei „ganz klar: Es wird kein „business as usual“ geben, also nicht Normalität.“

Das Grundmotto des Abends in Elmau sei gewesen: „Hier geht es darum, ob die Demokratien sich durchsetzen, oder ob sich der Aggressor durchsetzt, der brutal die Ukraine überfallen hat.“ Denn von der Leyen fürchtet Nachahmer: „Andere Autokraten auf der Welt schauen sich sehr genau an, ob man mit brutaler Macht, militärischer Macht, heutzutage noch Grenzen verschieben kann und Länder überfallen kann, oder ob die Demokratien aufstehen und mit ihrer eigenen Kraft, und das ist vor allen Dingen die wirtschaftliche Kraft, eine entsprechende Antwort geben und sagen: Halt, bis hierhin und nicht weiter.“

Neue Gäste, Selenskyj und mögliche Putin-Attacken: Das bringt der zweite G7-Tag

Erstmeldung vom 26. Juni:

Elmau/Garmisch-Partenkirchen - Der erste Tag des G7-Gipfel in Elmau war geprägt von symbolträchtigen Bildern und der Bekanntgabe eines Milliardenpakets für Entwicklungsländer. Am zweiten Gipfeltag am Montag steht der Ukraine-Krieg auf der G7-Agenda.

Die Gipfelteilnehmer aus Deutschland, Frankreich, Italien, Großbritannien, USA, Kanada und Japan versammelten sich am Sonntag vor der oberbayerischen Alpenkulisse. Auf der Bank, wo 2015 Angela Merkel und Barack Obama für vertraute Bildmomente sorgten, lächelte die G7-Gruppe nach einem „Arbeitsabendessen“ in die Kameras.

Das informelle Gruppenbild des G7-Gipfels: von links nach rechts: Mario Draghi (Italien), Ursula von der Leyen (EU), Joe Biden (USA), Olaf Scholz (Deutschland), Boris Johnson (Großbritannien), Justin Trudeau (Kanada), Fumio Kishida (Jaoan), Emmanuel Macron (Frankreich) und Charles Michel (EU). © Ludovic MARIN / POOL / AFP

G7-Gipfel in Elmau: Milliardenpaket als Alternative zu China

Zuvor hatten die Staats- und Regierungschefs um Kanzler Olaf Scholz und US-Präsident Joe Biden ein Milliardenpaket für Entwicklungsländer bekannt gegeben. Mit einem Investitionsprogramm soll dem Einfluss Chinas entgegengewirkt werden. Die maßgeblich von den USA angestoßene Initiative solle „hochwertige und nachhaltige Infrastruktur ermöglichen“.

Insgesamt geht es um 600 Milliarden Dollar (568 Milliarden Euro). Bei der anvisierten Summe handle es sich nicht um staatliche Hilfszahlungen. Vielmehr solle mit Unterstützung der Regierungen in erster Linie privates Kapital mobilisiert werden. Man ist also abhängig vom Gusto privater Unternehmer. Ziel sei, ärmere Länder in Asien und Afrika, die für ihre Entwicklung etwa Häfen, Straßen und Brücken bauen wollen, unabhängiger von chinesischen Investitionen zu machen.

G7-Gipfel in Elmau: Selenskyj per Video-Schalte dabei

Am Montag steht vor allem der Ukraine-Krieg auf dem G7-Zeitplan. Während die G7-Chefs auf Schloss Elmau tagen, bombardierte Russland die Kiew. Eigentlich hatten sich russische Truppen aus der ukrainischen Hauptstadt zurückgezogen. Eine gezielte Provokation Wladimir Putins? „Man muss davon ausgehen, dass Putin hier seine Muskeln spielen lässt“, sagte EVP-Chef Manfred Weber (CSU) am Rande des Gipfels in der ARD.

Mit dabei am zweiten Gipfeltag ist auch Wolodymyr Selenskyj. Der ukrainische Präsident wird allerdings nur virtuell an den Beratungen in Bayern teilnehmen. Außerdem geht es am Montag um die Themen Klima, Energie und Gesundheit. Dazu werden die Staats- und Regierungschefs von Indonesien, Südafrika, Indien, Senegal und Argentinien auf Schloss Elmau erwartet. Mit ihnen soll unter anderem über Partnerschaften für eine nachhaltige Energiepolitik gesprochen werden. (as)