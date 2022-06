G7-Chefs machen sich über Putin lustig: „Müssen zeigen, dass wir härter sind als er“

Von: Andreas Schmid

Joe Biden und Boris Johnson beim G7-Gipfel. Wladimir Putin ist nicht eingeladen. © BENOIT TESSIER/POOL/AFP/IMAGO/SNA (Montage)

Die G7-Teilnehmer witzeln über einen, der nicht eingeladen ist: Wladimir Putin. Kanadas Premier macht sich über das bekannteste Bild des Kremlchefs lustig.

Elmau/Garmisch-Partenkirchen - Vor acht Jahren war die G7-Familie um ein Mitglied reicher. Bei den Treffen der wichtigsten Industriestaaten der Erde saß auch Russland mit am Tisch. Weil sich das Land um ihren Präsidenten Wladimir Putin jedoch nicht an die Regeln der anderen Mitglieder hielt, wurde es von der Gruppe ausgeschlossen. G7 statt G8.

Das Verhältnis der übrig gebliebenen Staaten zu Russland war mindestens angeknackst, als Putin 2014 die Krim annektierte. Der russische Einmarsch in die Ukraine zerrüttete die Beziehungen gänzlich. Derzeit ist es kaum vorstellbar, dass Russland den Weg zurück in die einstige Familie findet. Beim G7-Gipfel in Elmau ist Russland nicht dabei – aber dennoch Thema. Die Gruppe machte sich am Sonntag über Wladimir Putin lustig.

G7-Gipfel in Elmau: Trudeau und Johnson - Gruppe witzelt über Putin

Kurz vor ihrer ersten Arbeitssitzung witzelten die G7-Staats- und Regierungschefs über den russischen Präsidenten. Der britische Regierungschef Boris Johnson stieß am Sonntagmittag als letzter zu der Runde auf Schloss Elmau dazu, wie auf Fernsehbildern zu sehen war. Er fragte angesichts der hohen Temperaturen, ob man die Jacketts wohl ausziehe oder nicht, und fügte hinzu: „Wir alle müssen zeigen, dass wir härter sind als Putin.“

Der kanadische Premier Justin Trudeau erwiderte unter anderem: Reiten mit nacktem Oberkörper, das müsse man machen. Er spielte damit auf ein bekanntes Foto Putins in solcher Pose an. Die Zitate wurden von Kamerateams aufgezeichnet, die vor Beginn der G7-Runde kurzzeitig für Aufnahmen in dem Saal zugelassen waren.

Im Jahr 2009 ließ sich Putin mit freiem Oberkörper auf einem Pferd sitzend fotografieren, als er durch die südsibirische Republik Tuwa ritt. © IMAGO/ZUMA Press

G7-Gipfel in Elmau: Scholz spricht über Putins „brutalen Krieg“

Russland ist auch fernab der kleinen Witzeleien Thema beim Treffen auf Schloss Elmau. Auf der G7-Agenda steht unter anderem der Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Am Wochenende gab es erneut russische Raketenangriffe auf die ukrainische Hauptstadt Kiew, was Bundeskanzler Olaf Scholz und die anderen Teilnehmer des Gipfels verurteilten. „Dass das ein brutaler Krieg ist, den Putin führt, haben wir jetzt wieder mitbekommen, mit Raketenangriffen auf Häuser in Kiew“, sagte Scholz. Alle G7-Infos im Überblick (as)