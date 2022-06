G7-Gipfel im Live-Ticker: Scholz begrüßt Gäste – als Biden und Macron hinaustreten, ruft Journalistin dazwischen

Tag eins auf Schloss Elmau

Der G7-Gipfel 2022 in Elmau wird wegen der weltpolitisch verzwickten Lage mit besonderer Spannung erwartet. An Tag eins sollen die ersten Weichen gestellt werden. Der Live-Ticker.

Update vom 26. Juni, 13.05 Uhr: Die EU wird sich den Plänen für ein Importverbot für russisches Gold wohl anschließen. Er sei zuversichtlich, das sich der russische Goldsektor so ins Visier nehmen lasse, dass man nicht selbst zum Opfer negativer Auswirkungen werde, sagte EU-Ratspräsident Charles Michel bei einer Pressekonferenz vor Beginn des G7-Gipfels in Elmau. „Wir wollen auf die russische Finanzierung des Krieges abzielen“, sagte Michel.

„Es ist wichtig, dass wir umsetzen, was wir beschlossen haben“, sagte Michel unter Verweis auf bisherige Sanktionen gegen Russland wegen des Ukraine-Kriegs. Was Gold angehe, so sei man bereit, sich die Pläne im Detail anzuschauen. Er wolle Abstimmungen dazu zwischen den EU-Staaten vorantreiben.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Erstes Arbeitstreffen hat begonnen - Globale Wirtschaft im Fokus

Update vom 26. Juni, 12.50 Uhr: Im Anschluss an die offizielle Begrüßung hat nun das erste Arbeitstreffen der G7-Staatschefs begonnen. Dabei geht um die globale Wirtschaft, beispielsweise die hohe Inflation und Engpässe bei Lieferketten. Der Ukraine-Krieg und weitere mögliche Sanktionen gegen Russland dürften dabei eine große Rolle spielen.

+ Gruppenbild vor der ersten Arbeitssitzung: (vorne. v.l.) Boris Johnson, Joe Biden und Olaf Scholz, dahinter (v.l.) der japanische Premier Fumio Kishida, Ursula von der Leyen, Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates, Mario Draghi, Ministerpräsident von Italien, Justin Trudeau, Premierminister von Kanada und Emmanuel Macron, Präsident von Frankreich. © Sven Hoppe/dpa

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Scholz begrüßt Gäste – als Biden und Macron hinaustreten, ruft Journalistin dazwischen

Update vom 26. Juni, 12.15 Uhr: Olaf Scholz und seine Frau Britta Ernst begrüßen nun die Teilnehmer des G7-Gipfels auf dem roten Teppich vor Schloss Elmau. Der Kanzler begrüßt die übrigen Staats- und Regierungschefs einzeln und wechselt mit jedem einige Worte, dann gibt es ein Foto. US-Präsident Joe Biden und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron wurden während des Pressefotos von einer Journalistin gefragt, was sie zu dem erneuten Raketenangriff von Russland auf Kiew sagen. Beide reagierten darauf nicht.

+ Kanzler Scholz und seine Frau Britta Ernst (M.) mit Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dessen Frau Brigitte Macron (r.). © Tobias Schwarz/AFP

Update vom 26. Juni, 12.03 Uhr: Um 12 Uhr wollte Bundeskanzler Scholz die Teilnehmer des G7-Gipfels in Elmau begrüßen. Das verzögert sich wohl - derzeit begeben sich die Regierungschefs mit ihren Partnerinnen und Partner zum Tagungsort auf Schloss Elmau. Auch US-Präsident Biden und Scholz haben ihr Vier-Augen-Gespräch beendet und treffen nun auf die übrigen Staatschef mit ihren Partnerinnen und Partnern.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Boris Johnson lobt Scholz für Vorgehen im Ukraine-Krieg - „Hätte ich nie im Leben geglaubt ...“

Update vom 26. Juni, 11.51 Uhr: Der britische Premierminister Boris Johnson hat das Vorgehen von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) gegen Russland im Ukraine-Krieg gelobt. „Ich hätte nie im Leben geglaubt, dass ein deutscher Bundeskanzler sich so engagieren würde“, sagte Johnson vor Beginn des G7-Gipfels in Elmau. Scholz habe den Ukrainern Waffen geschickt und trotz der großen Abhängigkeit Deutschlands vom russischem Gas eine harte Linie gegenüber Moskau eingeschlagen.

Deutschland sehe sich nun „echtem Druck“ ausgesetzt und müsse sein Gas aus anderen Quellen beziehen, sagte Johnson. „Aber sie tun es. Sie geben sich Mühe. Sie bringen das Opfer, (...) weil sie erkennen, dass der Preis der Freiheit es wert ist, ihn zu zahlen.“

Johnson warnte gleichzeitig generell vor einer „Müdigkeit bei Bevölkerung und Politikern“ bei den Russland-Sanktionen. Bisher habe der Westen in G7 und Nato aber gezeigt, dass er geeint sei. „Um diese Einheit zu bewahren, um sie umzusetzen, brauchen wir wirklich ehrliche Gespräche über die Folgen dessen, was vorgeht: den Druck, den einzelne Freunde und Partner spüren und ihre Bevölkerungen - sei es bei den Kosten für Energie oder Nahrungsmittel“.

Update vom 26. Juni. 11.26 Uhr: Nicht nur Biden und Scholz, auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premierminister Boris Johnson treffen sich zur Stunde zu bilateralen Gesprächen.

+ Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und der britische Premier Boris Johnson auf dem G7-Gipfel 2022 in Elmau. © Benoit Tessier/AFP

Update vom 26. Juni, 11.10 Uhr: Im Mittelpunkt des Gesprächs zwischen Scholz und Biden im Vorfeld des G7-Gipfels werde der Ukraine-Krieg stehen, sagte ein hochrangiger US-Regierungsbeamter. Das Gespräch solle der „anhaltenden engen Abstimmung an der politischen und diplomatischen Front dienen“. Themen seien beispielsweise Finanzhilfen für die Ukraine, die weitere Unterstützung des Landes im Sicherheitsbereich sowie Sanktionen gegen Russland.

Das Treffen von Scholz und Biden solle zudem der Stärkung der bilateralen Beziehungen dienen. Präsident Biden habe „seit seinem Amtsantritt sehr viel in die bilateralen Beziehungen mit Deutschland investiert“, sagte der US-Beamte. „Der Präsident hat eine sehr enge und effiziente Arbeitsbeziehung mit Kanzler Scholz aufgebaut.“

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Treffen zwischen Scholz und Biden läuft

Update vom 26. Juni, 10.43 Uhr: Olaf Scholz trifft nun US-Präsident Joe Biden zu einem bilateralem Gespräch. Der Nachrichtensender ntv übertrug erste Bilder vom Treffen der beiden Staatschefs. Vor der grandiosen Bergkulisse bei Schloss Elmau begrüßten sich die beiden per Handschlag und bewunderten anschließend gemeinsam die Landschaft.

+ Vor spektakulärer Kulisse: US-Präsident Joe Biden (r.) und Kanzler Olaf Scholz bei ihrem Treffen im Vorfeld des G7-Gipfels 2022 in Elmau. © Michael Kappeler/dpa

Bei den ersten Worten der beiden Staatschefs durften Journalisten noch dabei sein. „Es gibt viel zu tun“, sagte der US-Präsident als Ausblick auf den G7-Gipfel. Biden dankte Scholz für die Kooperation im Ukraine-Krieg und betonte, wie wichtig es sei, weiter zusammenzuhalten, während er Scholz freundschaftlich den Arm drückte. Putin habe damit gerechnet, dass die G7 und die Nato gespalten würden. Das sei nicht geschehen und werde auch nicht geschehen. Scholz entgegnete, das seien „gute Botschaften“.

Das weitere Gespräch von Biden und Scholz findet vertraulich ohne Teilnahme der Presse statt, eine Pressekonferenz im Anschluss ist nicht geplant.

Update vom 26. Juni, 10.42 Uhr: Auch der Premierminister von Japan, Fumio Kishida, ist mittlerweile auf dem Flughafen München angekommen und wurde Florian Herrmann, Leiter der bayerischen Staatskanzlei, begrüßt. Bei seiner Ankunft bekam von einem Mädchen in Tracht einen Blumenstrauß. Kishida trug sich außerdem ins Goldene Buch der bayerischen Staatsregierung ein.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Biden besucht Beginn der Beratungen Messe

Update vom 26. Juni, 10.35 Uhr: US-Präsident Biden hat vor Beginn des G7-Gipfels in Bayern die Messe auf Schloss Elmau besucht. Beim Priester habe es sich um einen Militärgeistlichen der US-Streitkräfte gehandelt, teilte das Weiße Haus mit. Biden ist gläubiger Katholik und geht regelmäßig in die Kirche. Der 79-Jährige war in der Nacht auf Sonntag auf Schloss Elmau angekommen. Um 10 Uhr wollte Biden zu einem bilateralen Gespräch mit Olaf Scholz zusammenkommen.

Update vom 26. Juni, 9.55 Uhr: Der indische Ministerpräsident Narendra Modi ist in Deutschland angekommen. Am Flughafen München wurde er vom bayrischen Staatsminister Florian Herrmann begrüßt.

Kanzler Scholz hat neben den G7-Staaten auch die Regierungschefs von Indien, Senegal, Südafrika und Argentinien eingeladen. Indien pflegt enge Kontakte nach Russland und hat sich bisher nicht von Russlands Präsident Wladimir Putin wegen dessen Krieg gegen die Ukraine distanziert.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Erste Russland-Sanktion schon vor dem Start

Update vom 26. Juni, 9.24 Uhr: Das erste Ergebnis des G7-Gipfels in Elmau ist schon durchgesickert: Die G7-Staaten wollen beim G7-Gipfel in Elmau laut US-Präsident Joe Biden ein Importverbot für russisches Gold verkünden. Damit würden Russland Dutzende Milliarden Dollar Einnahmen aus diesem wichtigen Exportgut wegbrechen, teilte Biden am Sonntag auf Twitter mit.

Biden schrieb: „Die Vereinigten Staaten haben Putin beispiellose Kosten auferlegt, um ihm die Einnahmen zu entziehen, die er zur Finanzierung seines Krieges gegen die Ukraine benötigt.“ Ein hochrangiger US-Regierungsmitarbeiter sagte am Sonntag in einer Telefonschalte mit Journalisten, die G7-Staaten würden den Importstopp offiziell am Dienstag verkünden, dem letzten Tag des G7-Gipfels auf Schloss Elmau. „Damit wird Russland weiter von der Weltwirtschaft isoliert.“ Gold sei für Russland nach Energie das zweitwichtigste Exportgut.

Künftig seien weitere Schritte zu erwarten, „die den Druck auf Putin und Russland kontinuierlich erhöhen sollen“, sagte der Regierungsvertreter. „Ich denke, dass die kollektiven Anstrengungen der G7 in Bezug auf Sanktionen, Exportkontrollen und andere Maßnahmen gegen Russland eine dramatische Wirkung auf die russische Wirtschaft haben.“ Erwartet werde, dass die russische Wirtschaft in diesem Jahr deutlich schrumpfe. „Diese dramatischen Veränderungen sind auf die Maßnahmen zurückzuführen, die die G7 gemeinsam ergriffen haben.“

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Der Zeitplan des ersten Tags

Update vom 26. Juni, 8.57 Uhr: Am ersten Tag des G7-Gipfels auf Schloss Elmau werden vor allem wirtschaftspolitische Fragen auf der Agenda stehen, bevor es dann am Montag um die Sicherheitspolitik geht und auch der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj per Online-Schalte sprechen wird.

Hier der Zeitplan des G7-Gipfels am Sonntag, 26. Juni. Die gesamte Agenda des G7-Gipfels in Elmau finden Sie hier.

10.30 Uhr: Treffen von Kanzler Scholz mit US-Präsident Biden

Treffen von Kanzler Scholz mit US-Präsident Biden 11 Uhr: Pressekonferenz von Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates

Pressekonferenz von Charles Michel, Präsident des Europäischen Rates 11.45 Uhr: Die Staats- und Regierungschefs finden sich mit ihren Partnerinnen und Partner auf Schloss Elmau ein

Die Staats- und Regierungschefs finden sich mit ihren Partnerinnen und Partner auf Schloss Elmau ein 12 Uhr: Begrüßung durch Kanzler Scholz

Begrüßung durch Kanzler Scholz 12.30 Uhr bis 14.15 Uhr: Erste Arbeitssitzung zur weltpolitischen Lage

Erste Arbeitssitzung zur weltpolitischen Lage 14.30 Uhr: Familienfoto

Familienfoto 15 bis 16.15 Uhr: Zweite Arbeitssitzung, Thema: Partnerschaften für Infrastruktur und Investment

Zweite Arbeitssitzung, Thema: Partnerschaften für Infrastruktur und Investment 17 Uhr: US-Präsident Biden spricht, Thema: globale Infrastruktur-Partnerschaft

US-Präsident Biden spricht, Thema: globale Infrastruktur-Partnerschaft 18 bis 20 Uhr: Dritte Arbeitssitzung, Thema: Außen- und Sicherheitspolitik

Dritte Arbeitssitzung, Thema: Außen- und Sicherheitspolitik ab 20 Uhr: Kulturprogramm

Update vom 26. Juni, 8.49 Uhr: Großbritannien, die USA, Japan und Kanada verhängen ein Verbot für die Einfuhr von Gold aus Russland. Dies teilte die britische Regierung am Sonntag vor Beginn des G7-Gipfels auf Schloss Elmau in Bayern mit. Grund ist der Ukraine-Krieg. Der britische Premierminister Boris Johnson will demnach bei dem Treffen großer Industriemächte die anderen Staaten drängen, sich dem Schritt anzuschließen, um Russland „weiter vom internationalen Finanzsystem zu isolieren“.

Update vom 26. Juni, 8.20 Uhr: Die Ankunft der Staats- und Regierungschefs beim G7-Gipfel auf Schloss Elmau verläuft bisher ohne Zwischenfälle. Störaktionen und Blockaden von Gegnern seien zunächst ausgeblieben, berichtete die Polizei am Sonntagmorgen. Entlang der sogenannten Protokollstrecke quer durch Garmisch-Partenkirchen standen am Sonntagmorgen Beamte. Die Straßen im Ort werden gesperrt, wenn die Konvois der Staatschefs passieren. An der Protokollstrecke im Raum Garmisch stehen Zäune, Zehntausende Gullydeckel wurden versiegelt, um die Fahrzeuge vor Anschlägen zu schützen.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Biden gelandet - Treffen mit Scholz noch vor dem Gipfel

Update vom 26. Juni, 6.18 Uhr: Mit Beratungen über die weltwirtschaftliche Lage und Sicherheitspolitik beginnt am Sonntag (12 Uhr) unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz der G7-Gipfel demokratischer Wirtschaftsmächte. Vor der Auftaktsitzung auf Schloss Elmau spricht Scholz mit US-Präsident Joe Biden, der bereits in der Nacht am Tagungsort eintraf. Es ist der erste Deutschlandbesuch Bidens seit seinem Amtsantritt Anfang 2021.

Bei dem Gipfel wird sich vieles um den Ukraine-Krieg und seine Folgen drehen. Die G7-Staaten dürften dem von Russland angegriffenen Land erneut Unterstützung zusichern, solange sie nötig ist. Konkrete Finanzzusagen werden im Kampf gegen die Hungersnot erwartet, die vor allem in Ostafrika herrscht und sich angesichts steigender Getreidepreise im Zuge des Krieges noch verschärft. Auch die hohen Energiepreise werden Thema in Elmau sein, und natürlich der Klimaschutz.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: US-Präsident Joe Biden in München angekommen

Update vom 25. Juni, 22.47 Uhr: Nun verlässt US-Präsident Joe Biden die Air Force One und wird von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder begrüßt. Auch zwei Kinder in landestypischer Tracht dürfen die Hände des Demokraten schütteln, danach spielt eine Kapelle auf. Biden trägt sich auch noch ins Goldene Buch der bayerischen Staatsregierung ein.

Update vom 25. Juni, 22.35 Uhr: US-Präsident Joe Biden ist in München gelandet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird den Demokraten in wenigen Minuten in Empfang nehmen.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: Staatschef größter Industrienationen treffen sich

Erstmeldung vom 25. Juni: Schloss Elmau - Ab diesem Sonntag schaut die Welt wieder auf Schloss Elmau, ganz im Süden Bayerns. In dem Luxushotel am Alpenrand stecken die Staats- und Regierungschefs der G7 für drei Tage ihre Köpfe zusammen.

Olaf Scholz hat zum Gipfel geladen und empfängt US-Präsident Joe Biden, den britischen Premier Boris Johnson, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi, Japans Premierminister Fumio Kishida und Kanadas Premierminister Justin Trudeau.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: EU als Beobachter und Selenskyj als prominenter Gast

Die Europäische Union (EU) als Beobachter wird vertreten von EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Prominenter Gast in der Runde ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Klimapolitik, die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit sowie der Demokratie auf der gesamten Welt. Es ist also viel zu tun für die Entscheidungsträger.

G7-Treffen in Deutschland: Schon an Tag eins geht es um Sanktionen gegen Putins Russland

Der 48. Gipfel der bedeutendsten Industrienationen des Westens steigt natürlich ganz im Zeichen des Kriegs, mit dem Russland die Ukraine seit dem 24. Februar überzieht. Folglich wird auch über weitere Sanktionen gegen Wladimir Putin und seine Unterstützer debattiert. Dies steht ebenso am ersten Gipfeltag auf dem Programm wie die weltwirtschaftliche Lage, der Klimaschutz sowie die Außen- und Sicherheitspolitik.

Um die Demokratien weltweit zu stärken, hat Scholz auch fünf Schwellenländer aus dem Süden eingeladen: Indien, Indonesien, Südafrika, den Senegal und Argentinien. So solle demonstriert werden, dass sich der SPD-Politiker und die anderen G7-Vertreter nicht alleine auf den Westen konzentrieren und den Rest der Welt außer Acht lassen. Noch vor Beginn des Gipfels ist ein Treffen zwischen Scholz und Biden geplant. (mg)

