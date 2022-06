G7-Gipfel im Live-Ticker: Biden gelandet - Treffen mit Scholz noch vor dem Gipfel

Von: Marcus Giebel

Der G7-Gipfel 2022 wird wegen der weltpolitisch verzwickten Lage mit besonderer Spannung erwartet. An Tag eins sollen die ersten Weichen gestellt werden. Der Live-Ticker.

Vom 26. bis 28. Juni steigt der G7-Gipfel auf Schloss Elmau bei Garmisch-Partenkirchen.

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj ist als Gast eingeladen.

Themen sind die Corona-Pandemie, der Krieg in der Ukraine und die internationale Zusammenarbeit.

Update vom 26. Juni, 6.18 Uhr: Mit Beratungen über die weltwirtschaftliche Lage und Sicherheitspolitik beginnt am Sonntag (12 Uhr) unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz der G7-Gipfel demokratischer Wirtschaftsmächte. Vor der Auftaktsitzung auf Schloss Elmau spricht Scholz mit US-Präsident Joe Biden, der bereits in der Nacht am Tagungsort eintraf. Es ist der erste Deutschlandbesuch Bidens seit seinem Amtsantritt Anfang 2021.

Bei dem Gipfel wird sich vieles um den Ukraine-Krieg und seine Folgen drehen. Die G7-Staaten dürften dem von Russland angegriffenen Land erneut Unterstützung zusichern, solange sie nötig ist. Konkrete Finanzzusagen werden im Kampf gegen die Hungersnot erwartet, die vor allem in Ostafrika herrscht und sich angesichts steigender Getreidepreise im Zuge des Krieges noch verschärft. Auch die hohen Energiepreise werden Thema in Elmau sein, und natürlich der Klimaschutz.

G7-Gipfel 2022 in Elmau: US-Präsident Joe Biden in München angekommen

Update vom 25. Juni, 22.47 Uhr: Nun verlässt US-Präsident Joe Biden die Air Force One und wird von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder begrüßt. Auch zwei Kinder in landestypischer Tracht dürfen die Hände des Demokraten schütteln, danach spielt eine Kapelle auf. Biden trägt sich auch noch ins Goldene Buch der bayerischen Staatsregierung ein.

Update vom 25. Juni, 22.35 Uhr: US-Präsident Joe Biden ist in München gelandet. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder wird den Demokraten in wenigen Minuten in Empfang nehmen.

Ankunft des US-Präsidenten: Joe Biden verlässt die Air Force One am Münchner Flughafen. © BRENDAN SMIALOWSKI/afp

Erstmeldung vom 25. Juni:

Schloss Elmau - Ab diesem Sonntag schaut die Welt wieder auf Schloss Elmau, ganz im Süden Bayerns. In dem Luxushotel am Alpenrand stecken die Staats- und Regierungschefs der G7 für drei Tage ihre Köpfe zusammen.

Olaf Scholz hat zum Gipfel geladen und empfängt US-Präsident Joe Biden, den britischen Premier Boris Johnson, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, den italienischen Ministerpräsidenten Mario Draghi, Japans Premierminister Fumio Kishida und Kanadas Premierminister Justin Trudeau.

G7-Gipfel auf Schloss Elmau: EU als Beobachter und Selenskyj als prominenter Gast

Die Europäische Union (EU) als Beobachter wird vertreten von EU-Ratspräsident Charles Michel und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen. Prominenter Gast in der Runde ist der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj.

Im Mittelpunkt der Gespräche stehen die Klimapolitik, die Bekämpfung der Corona-Pandemie und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit sowie der Demokratie auf der gesamten Welt. Es ist also viel zu tun für die Entscheidungsträger.

Wiedersehen auf Schloss Elmau: Olaf Scholz (2. v. r.) ist Gastgeber des G7-Treffens, bei dem er auch Japans Premierminister Fumio Kishida (l.) und US-Präsident Joe Biden (2. v. l.) begrüßt. © Henry Nicholls/afp

G7-Treffen in Deutschland: Schon an Tag eins geht es um Sanktionen gegen Putins Russland

Der 48. Gipfel der bedeutendsten Industrienationen des Westens steigt natürlich ganz im Zeichen des Kriegs, mit dem Russland die Ukraine seit dem 24. Februar überzieht. Folglich wird auch über weitere Sanktionen gegen Wladimir Putin und seine Unterstützer debattiert. Dies steht ebenso am ersten Gipfeltag auf dem Programm wie die weltwirtschaftliche Lage, der Klimaschutz sowie die Außen- und Sicherheitspolitik.

Um die Demokratien weltweit zu stärken, hat Scholz auch fünf Schwellenländer aus dem Süden eingeladen: Indien, Indonesien, Südafrika, den Senegal und Argentinien. So solle demonstriert werden, dass sich der SPD-Politiker und die anderen G7-Vertreter nicht alleine auf den Westen konzentrieren und den Rest der Welt außer Acht lassen. Noch vor Beginn des Gipfels ist ein Treffen zwischen Scholz und Biden geplant. (mg)