G7-Gipfel: Noch keine Demonstrationen angemeldet

Teilen

Bis jetzt sind für den G7-Gipfel keine Demonstrationen angekündigt (Bild vom G7-Gipfel 2021 in London) © Andy Barton/Imago

Bei der zuständigen Behörde sind kurz vor dem G7-Außenministertreffen an der Ostsee in Schleswig-Holstein noch keine Demonstrationen angemeldet worden.

Wangels - Das teilte der Landkreis Ostholstein der Deutschen Presse-Agentur mit. Zugleich gehen die Vorbereitungen in die letzte Phase. Die Landespolizei stellt sich auf einen Großeinsatz ein. Man plane ähnlich wie beim G7-Außenministertreffen 2015 in Lübeck. Dort waren rund 3500 Beamte aus ganz Deutschland im Einsatz. Der Tagungsort ist ein Luxusressort in der Gemeinde Wangels zwischen Kiel und Lübeck. Die Umgebung des Hotels im Ortsteil Weissenhaus wird weiträumig gesperrt. Auch Drohnen dürfen in der Gegend nicht fliegen. Neben dem Kampf gegen die Klimakrise und die Corona-Pandemie dürfte es bei dem Arbeitstreffen vor allem um den seit Februar dauernden Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine gehen.

Deutschland hat in diesem Jahr den Vorsitz in der als G7 bezeichneten Staatengruppe führender westlicher Wirtschaftsmächte übernommen. Der Höhepunkt wird ein Gipfeltreffen unter Leitung von Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vom 26. bis 28. Juni auf Schloss Elmau in Bayern sein. (dpa)