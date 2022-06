G7-Gipfel in Elmau: Das sind die Kosten für das Treffen 2022

Von: Julia Schöneseiffen

Der G7-Gipfel findet vom 26. bis 28. Juni 2022 im bayerischen Elmau statt. Der Freistaat kalkuliert für das Gipfeltreffen Kosten von mehr als 166 Millionen Euro. Ein Überblick.

Garmisch-Partenkirchen - Beim G7-Gipfel in Elmau treffen sich die Staats- und Regierungschefs der sieben wichtigsten Industrienationen. Bereits 2015 fand der G7-Gipfel unter der deutschen G7-Präsidentschaft in dem Luxushotel in Elmau bei Garmisch-Partenkirchen statt.

Name G7-Gipfel Tagungsort Schloss Elmau Datum 26. bis 28. Juni 2022 Teilnehmer Deutschland, Frankreich, USA, Italien, Vereinigte Königreich, Japan, Kanada

G7-Gipfel Elmau: Fast 170 Millionen Euro soll die Absicherung des Treffens kosten

Für den G7-Gipfel 2022 in Elmau werden keine Kosten und Mühen gescheut. So wird das Gipfeltreffen wohl mehr als 166 Millionen Euro kosten. Das geht aus einer Kalkulation des bayerischen Innenministeriums hervor, die der Deutschen Presse-Agentur in München vorliegt. „Nach dem gegenwärtigen Erkenntnisstand und einer zum jetzigen Zeitpunkt noch gänzlich unklaren Einsatzsituation ist mit Gesamtkosten (...) für die Absicherung (...) von überschlägig rund 166,1 Millionen Euro zu rechnen“, heißt es in einem Schreiben Herrmanns an den Haushaltsausschuss des Landtags im Dezember 2021.

Beim G7-Gipfel 2022 in Elmau sind 147 Millionen Euro für die Polizei vorgesehen.

Besonders die Sicherheit der G7-Teilnehmer soll gewährleistet werden. So sind allein 147 Millionen Euro für die Polizei vorgesehen. Beim G7-Gipfel 2015 in Elmau waren rund 20.000 Polizisten im Einsatz. Von den 147 Millionen Euro sind 52 Millionen Euro für Pachten und Mieten für Grundstücke, Räume, Geräte und Maschinen eingeplant. Für den Einsatz nicht bayerischer Polizeikräfte muss der Freistaat 30 Millionen Euro an den Bund und andere Bundesländer erstatten. Für die Anschaffung von Sicherheitsequipment werden ebenfalls 30 Millionen Euro fällig.

Weitere Kostenpunkte sind der Rettungsdienst sowie Brand- und Katastrophenschutz für weitere mehr als elf Millionen Euro. Für den Einsatz des Verfassungsschutzes werden 386.000 Euro kalkuliert.

G7-Gipfel in Elmau: Die Kosten für das Treffen 2015

„Das ist auf den ersten Blick eine Menge Geld, aber wir wollen auch wieder ein guter Gastgeber und ein Garant für eine sichere Veranstaltung sein. Am wichtigsten ist, dass das Ganze wieder friedlich abläuft“, erklärte Herrmann. Damit dürfte das Gipfeltreffen 2022 deutlich teurer werden, als die Premiere im Jahr 2015. Damals schlugen am Ende rund 135 Millionen Euro zu Buche.

Anders als beim G7-Gipfel in Elmau 2015 müsse der Tagungsort aber dieses Mal nicht gänzlich neu hergerichtet werden, so der bayerische Innenminister weiter. Damals waren unter anderem auch neue Straßen gebaut worden.

Folgende Investitionen wurden im Zuge des G7-Gipfels 2015 im Landkreis Garmisch-Partenkirchen getätigt:

Investition Kosten Kranzbach-Brücke 350.000 Euro Mautstraße Klais-Elmau 1,5 Millionen Euro Verbindungsstraße Mittenwald-Ferchenseehöhe 1,65 Millionen Euro Hubschrauberlandeplatz 400.000 Euro Flughafen Pömetsried 300.000 Euro Neugestaltung des Elmauer Wanderparkplatzes zu einem vorübergehenden Mini-Flughafen 1,04 Millionen Euro Instandsetzung des Straßennetzes 1,13 Millionen Euro Wiederaufbau der Grenzkontrollstellen 220.000 Euro

Die Kosten für den G7-Gipfel 2022: Der Bund will 80 Millionen zahlen

Der Freistaat Bayern will sich die Kosten für die Sicherheit beim G7-Gipfel 2022 vom Bund erstatten lassen. Der Bund hat hierfür jüngst Ausgaben von 80 Millionen Euro in seinem Haushalt eingeplant.

Beim G7-Gipfel 2022 auf Schloss Elmau werden Bundeskanzler Olaf Scholz (Deutschland), Präsident Emmanuel Macron (Frankreich), Präsident Joe Biden (USA), Ministerpräsident Mario Draghi (Italien), Premierminister Boris Johnson (Vereinigtes Königreich), Premierminister Fumio Kishida (Japan) und Premierminister Justin Trudeau (Kanada) erwartet. (jsch)