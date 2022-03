G7-Gruppe fordert Russland zu humanitärer Hilfe auf

Das G7-Logo neben der Fahne von Deutschland © Chris Emil Janssen/IMAGO

Russland wird von der G7-Gruppe der führenden westlichen Industrienationen aufgefordert, unverzüglich humanitäre Hilfe für Mariupol und andere belagerte ukrainische Städte zu ermöglichen.

Berlin - Die Belagerung und die Verweigerung humanitärer Hilfe seien nicht hinnehmbar, heißt es in einer am Donnerstag nach Beratungen der Gruppe von der deutschen Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) verbreiteten Erklärung. Deutschland hat derzeit den Vorsitz der Gruppe der führenden westlichen Industrienationen. Neben Deutschland gehören den G7 auch Frankreich, Italien, Japan, Kanada, die USA und Großbritannien an.

Die Runde habe sich verpflichtet, die humanitäre Hilfe erheblich aufzustocken und auszuzahlen, da die Bedürfnisse des ukrainischen Volkes aufgrund der Aggression Russlands täglich wüchsen. Konkrete Zahlen wurden nicht genannt. Andere Staaten sollten sich diesen Bemühungen anschließen. Eine Priorisierung der humanitären Hilfe für die Ukraine und darüber hinaus sei dringend erforderlich, da der Krieg massive Auswirkungen auf die Lebensmittelsicherheit und die Preise in vielen Ländern haben werde, die von den Lieferungen des ukrainischen Agrarsektors abhängig seien.

Notwendig sei eine verstärkte internationale Hilfe auch für die Nachbarländer der Ukraine, die einen noch nie da gewesenen Zustrom von Geflüchteten zu verzeichnen hätten, heißt es in der Erklärung weiter. Der Republik Moldau, dem kleinsten Nachbarland der Ukraine, das pro Kopf der Bevölkerung die größte Gruppe von Geflüchteten aus der Ukraine aufnehme, habe man besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die G7-Runde wolle ihre Hilfsbemühungen in einer Moldau-Unterstützungsgruppe koordinieren und andere Akteure dazu einzuladen. Baerbock hatte Moldau erst am vergangenen Samstag besucht und sich ein Bild der Flüchtlingslage in dem Land gemacht.

Regulierer setzen zweites Zwangsgeld zu deutschem RT-Programm fest

Deutsche Medienregulierer wollen zum zweiten Mal ein Zwangsgeld gegen das deutschsprachige Live-Programm des russischen Staatsmediums RT festsetzen. Dieses belaufe sich dieses Mal auf eine Höhe von 40 000 Euro, teilte die Medienanstalt Berlin-Brandenburg (MABB) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur mit. Die Regulierer wollen erreichen, dass das Live-Programm nicht mehr in Deutschland ausgestrahlt wird, weil hierzulande keine Rundfunklizenz vorliege. Vor kurzem hatten die Regulierer zum ersten Mal ein Zwangsgeld von 25 000 Euro festgesetzt. Dieses hätte den Angaben zufolge bis Mittwoch gezahlt werden müssen. Dies sei nicht erfolgt, die 25 000 Euro wolle man nun zwangsweise eintreiben lassen. Die RT DE Productions GmbH habe die Verbreitung des Live-Programms RT DE in Deutschland nicht vollständig eingestellt, es sei noch vereinzelt auf Webseiten verfügbar. Daher folge nun das weitere Zwangsgeld.

Anfang Februar hatten die Medienanstalten ein Sendeverbot gegen das deutschsprachige Programm des Staatsmediums wegen der fehlenden Rundfunklizenz erteilt. Eine Lizenz ist grundsätzlich eine Voraussetzung, um ein Rundfunkprogramm hierzulande anzubieten. RT DE will sich gegen das Sendeverbot wehren und reichte im Februar beim Verwaltungsgericht Berlin eine Klage ein. Es liegt dort auch ein Eilverfahren vor. Es ist weiterhin nicht bekannt, wann das Gericht dazu entscheiden wird. (dpa)