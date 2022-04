G7-Staaten wollen Russland aus UN-Menschenrechtsrat ausschließen

UN-Flagge © Christoph Hardt / IMAGO

Die G7-Staaten äußern sich in einer gemeinsamen Erklärung, dass sie sich für einen Ausschluss Russlands aus dem UN-Menschenrechtsrat einsetzen wollen.

Genf in der Schweiz - "Wir sind überzeugt, dass es jetzt an der Zeit ist, die Mitgliedschaft Russlands im Menschenrechtsrat auszusetzen", hieß es in einer gemeinsamen Erklärung nach einer Sitzung der G7-Außenminister am Donnerstag. Die Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York sollte im Laufe des Tages über einen solchen Schritt abstimmen.

Im 2006 gegründeten UN-Menschenrechtsrat in Genf sind 47 Staaten vertreten. Sie werden von der UN-Vollversammlung für jeweils drei Jahre gewählt. Russlands derzeitige Mitgliedschaft läuft noch bis 2023. Im März 2011 hatte die UN-Vollversammlung die Suspendierung Libyens vom Menschenrechtsrat in Genf beschlossen.



Die G7-Minister kündigten außerdem an, die Abhängigkeit von russischen Energie-Importen sowie russische "Desinformation" angehen zu wollen. "Wir unternehmen weitere Schritte, um Pläne zur Verringerung unserer Abhängigkeit von russischer Energie zu beschleunigen", erklärten die Außenminister von Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Japan, Italien, Kanada und der USA.

Russland warfen sie eine gezielte "Desinformationskampagne" etwa über angebliche Chemiewaffenlabore in der Ukraine vor. "Wir äußern unsere Besorgnis über andere Länder und Akteure, die Russlands Desinformationskampagne verstärkt haben." Auch die "Behauptung, die westlichen Sanktionen hätten den Anstieg der weltweiten Lebensmittelpreise verursacht" bezeichneten die Außenminister als "eklatante Lüge".



Mit weiteren Sanktionen soll nun der Druck auf Russland und dessen Verbündeten Belarus weiter erhöht werden. An Drittstaaten gewandt warnten die G7-Minister davor, westliche Sanktionen zu umgehen: "Wir werden zusammenarbeiten, um jeglichen (derartigen) Versuch zu unterbinden." pe/jes