Sparen wegen Gas-Krise: Deutschland trifft es am härtesten – in absoluten Zahlen

Von: Bedrettin Bölükbasi

Die EU-Länder wollen bis zum Frühling 2023 ihren Gasverbrauch um mindestens 15 Prozent reduzieren. Deutschland muss dabei stärker sparen als andere.

München - Die Abhängigkeit von Gas aus Russland setzt europäischen Ländern zu: Es droht eine Gas-Krise, denn Kremlchef Wladimir Putin, der den Ukraine-Krieg antreibt, könnte sich tatsächlich dazu entscheiden, aus Rache für westliche Sanktionen die bereits reduzierten Gaslieferungen komplett zu stoppen. Zuletzt setzte Putin etwa Lieferungen nach Lettland vollständig aus.

Um entgegenzuwirken, müssen EU-Länder ihren Gasverbrauch anpassen und kräftig sparen. Hierfür hat die Europäische Kommission einen Notfallplan ausgearbeitet. Dieser sieht ein Einsparziel von 15 Prozent vor. Dabei ist Deutschland am härtesten von dem Sparziel betroffen.

Rohrsysteme in der Gasempfangsstation der Ostseepipeline Nord Stream 1. (Archivbild) © Jens Büttner/dpa

Gas-Krise droht: EU-Länder sollen Gas sparen - am stärksten wohl Deutschland betroffen

So muss Deutschland seinen absoluten Gasverbrauch so stark wie kein anderes EU-Land reduzieren. Nach einer Rechnung der Nachrichtenagentur dpa basierend auf Daten der EU-Kommission muss die Bundesrepublik von Anfang August bis März 2023 gut 10 Milliarden Kubikmeter weniger Gas verbrauchen, um das von den EU-Ländern beschlossene Ziel zu erreichen.

Die in Deutschland zu sparende Gasmenge kommt etwa dem Durchschnittsverbrauch von fünf Millionen vierköpfigen Haushalten im Jahr gleich. Denn 10 Milliarden Kubikmeter Gas entsprechen etwa 100 Milliarden Kilowattstunden, und ein Musterhaushalt mit vier Personen in Deutschland verbraucht im Jahr rund 20.000 Kilowattstunden. Somit muss Europas größte Volkswirtschaft wegen ihres vergleichsweise hohen Gasverbrauchs in absoluten Zahlen mehr sparen als andere.

Gas-Krise: Scholz nun doch offen für AKW-Verlängerung? Merz und Söder bei Isar-2

Auf Deutschland folgt Italien mit einer benötigten Einsparung von etwas über acht Milliarden Kubikmetern bis März nächsten Jahres. Frankreich und die Niederlande müssen beide ungefähr fünf Milliarden Kubikmeter weniger verbrauchen. Insgesamt muss die EU rund 45 Milliarden Kubikmeter Gas sparen - für fast ein Viertel der Einsparung wäre also Deutschland verantwortlich.

Die Befürchtung einer Energie-Krise befeuerte auch die Debatte um die Verlängerung der Laufzeit von Atomkraftwerken. Nun zeigte sich auch Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) vorsichtig offen für eine mögliche Verlängerung. Zwar seien die AKWs nur für einen geringen Anteil der Stromproduktion relevant. „Aber trotzdem kann das Sinn machen“, betonte Scholz in Mülheim an der Ruhr.

Die Union spricht sich ohnehin bereits für eine Verlängerung aus. CDU-Chef Friedrich Merz und CSU-Chef Markus Söder besuchten gemeinsam das AKW Isar-2 in Landshut. Beide fordern eine schnelle Entscheidung zur Verlängerung der Laufzeit. (bb/dpa)