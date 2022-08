Gas-Notfallplan in Kraft: Deutschland muss Gas-Verbrauch drastisch reduzieren

Von: Helena Gries

Teilen

Der Gas-Notfallplan der EU ist in Kraft getreten. Im Winter sollen freiwillig 15 Prozent Erdgas eingespart werden. Für Deutschland wären das 10 Milliarden Kubikmeter.

Ukraine-Krieg: Gas-Lieferungen von Russland nach Europa wurden bereits drastisch reduziert.

Gas-Lieferungen von Russland nach Europa wurden bereits drastisch reduziert. Gas-Notfallplan: Die Länder der EU haben sich darauf geeinigt, ihren Gas-Verbrauch um 15 Prozent zu senken.

Die Länder der EU haben sich darauf geeinigt, ihren Gas-Verbrauch um 15 Prozent zu senken. Energiekrise: Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) appelliert an Deutschland, Gas zu sparen.

Brüssel – Der Gas-Notfallplan der EU zur Vorbereitung auf einen möglichen Stopp russischer Erdgaslieferungen ist in Kraft getreten. Nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der EU am Montag (8. August) erlangte der Plan am Dienstag Gültigkeit. Die Verordnung sieht freiwillige Erdgas-Einsparungen von Anfang August bis März nächsten Jahres in Höhe von 15 Prozent pro Land vor, verglichen mit dem Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre dieser Periode.

Vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine hat Russland seine Lieferungen an die EU bereits drastisch reduziert. Insgesamt müssen nach Zahlen der EU-Kommission 45 Milliarden Kubikmeter Gas gespart werden. Deutschland müsste etwa 10 Milliarden Kubikmeter Gas weniger verbrauchen, um das 15-Prozent-Ziel zu erreichen.

Energiekrise: Deutschland muss voraussichtlich deutlich mehr Gas sparen

Wie die 27 EU-Länder ihre Nachfrage senken, bleibt ihnen überlassen. In der Verordnung sind zahlreiche Ausnahmen für Staaten sowie „kritische Wirtschaftszweige“ wie etwa die Lebensmittelindustrie vorgesehen. Ob das geplante Einsparziel von insgesamt 45 Milliarden Kubikmeter Gas so erreicht werden kann, ist unklar.

Der Ukraine-Krieg in Bildern – Zerstörung, Widerstand und Hoffnung Fotostrecke ansehen

Die Ausnahmen bedeuten, dass Deutschland in diesem Winter voraussichtlich deutlich mehr Gas sparen muss als andere Länder, um bei einem möglichen russischen Gaslieferstopp massive Probleme für die Industrie oder sogar eine Rezession zu verhindern. Das hatte Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) nach der Einigung auf den Gas-Notfallplan Ende Juli in Brüssel gesagt.

Blick auf eine Druckanzeige auf dem Gelände eines Untergrund-Gasspeichers. Der europäische Gas-Notfallplan zur Vorbereitung auf einen möglichen Stopp russischer Erdgaslieferungen ist in Kraft getreten. (Symbolbild) © Christian Modla/dpa

Falls nicht genug gespart wird und es weitreichende Versorgungsengpässe gibt, kann im nächsten Schritt ein EU-weiter Alarm mit verbindlichen Einsparzielen ausgelöst werden. Die Hürde dafür ist allerdings hoch: Nötig wäre die Zustimmung von mindestens 15 EU-Ländern, die zusammen mindestens 65 Prozent der Gesamtbevölkerung der Union ausmachen. Zugleich haben mehrere Länder - etwa Spanien und Italien - für diesen Fall Ausnahmen von den verbindlichen Sparzielen ausgehandelt und wollen weniger als 15 Prozent sparen. Der Notfallplan gilt zunächst für ein Jahr. (hg/dpa/AFP)