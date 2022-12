Deutsche Speicher im Rekordtempo gefüllt: Trotzdem Kritik an Gas-Kaufstrategie

Gasspeicheranlage Huntorf: In Deutschland sind die Speicher zum Beginn der Heizsaison zum Bersten voll. © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Das russische Gas blieb aus - die Speicher in Deutschland drohten im Winter leer zu bleiben. Dieses Szenario blieb aus, doch waren die Gaskäufe die richtige Entscheidung? Es gibt Kritik.

Berlin – Die deutschen Erdgasspeicher wurden bis Herbst im Rekordtempo gefüllt. Möglich war das durch massive Käufe der Einkaufsgemeinschaft THE im Auftrag der Bundesregierung. Doch jetzt äußern Experten Kritik an dieser Strategie: Die THE habe „noch Monate nach Start der Gasbeschaffung ausschließlich am Spotmarkt agiert und die Positionen weiterhin nicht abgesichert“, sagte Hanns Koenig vom Analysehaus Aurora Energy Research dem „Tagesspiegel“.

Durch die teuren Kurzfrist-Einkäufe sollte vor allem ein physischer Gasmangel verhindert werden

Gemeint ist: Die THE hat im Sommer tagesaktuell gekauft, statt Termingeschäfte über mehrere Monate abzuschließen. Dadurch hat sie enorme Preisspitzen im August mitgenommen. Lion Hirth, Energiepolitik-Professor an der Hertie School, sagte dem „Tagesspiegel“: „THE hat sich angestellt wie ein Energiemarkt-Anfänger, der nichts von Risikomanagement versteht.“ Erst nachdem die Speicher gefüllt waren, hätte die THE begonnen, Termingeschäfte abzuschließen, so die Zeitung. Das Blatt beruft sich auf Regierungskreise, laut denen im Durchschnitt für 175 Euro pro Megawattstunde gekauft wurde, aktuell sind es rund 138. Durch die Differenz zwischen den aktuellen Preisen und denen, zu denen eingekauft wurde, entstünde ein Milliardenschaden. Die THE hält sich zu den Einkaufspreisen bedeckt.



Es ist jedoch nicht klar, ob entsprechende Mengen im Sommer überhaupt langfristig kontrahierbar waren. Durch die teuren Kurzfrist-Einkäufe sollte vor allem ein physischer Gasmangel verhindert werden, der zu unkalkulierbar hohen Schäden geführt hätte. Zum Zeitpunkt der Käufe war es auch noch ungewiss, wie kalt der Winter wird. Unsere Zeitung berichtete bereits im Mai über die möglichen Kosten der Einspeicherung. mas

