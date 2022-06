Putins Gazprombank ohne Sanktionen - Ukraine stellt Forderungen an EU und USA

Von: Linus Prien

Die Gazprombank ist anders als andere russischen Banken nicht von westlichen Sanktionen betroffen. Die Ukraine erhöht jedoch den Druck auf die USA und die EU, Schritte einzuleiten.

Kiew - Die Ukraine erhöht im Zuge des eskalierten Ukraine-Konflikts den Druck auf die USA und die EU, die Gazprombank zu sanktionieren. Die Gazprombank ist Russlands drittgrößte Bank und wird dennoch nicht sanktioniert, wie die anderen großen russischen Banken. Ebenso ist die Bank weiterhin Teil von SWIFT. Die Problematik der EU und Deutschland liegt darin, dass die Bank das Geschäft mit russischem Gas abwickelt, von dem europäische Länder maßgeblich abhängig sind.

Gazprombank: Ukrainischer Sprecher fordert die Sanktionierung der Bank

Gegenüber NBC News sagte Andrij Jermak, Leiter des ukrainischen Präsidialamts: „Die USA und Europa sollten die Gazprombank sanktionieren. Nicht nur, weil sie Russland dabei hilft, mit seinen Energiegeschäften Einnahmen zu machen. Sondern auch, weil die Gazprombank direkt daran beteiligt ist, Russlands Militär, staatlich geführte Unternehmen und andere Institutionen, die zur Invasion in die Ukraine beitragen, zu unterstützen.“

Wie NBC News berichtete, sei die Gazprombank nach Informationen von ukrainischen Geheimdiensten sowohl dafür verantwortlich, Teile der russischen Armee zu bezahlen, genauso wie den Familien von gefallenen russischen Soldaten Geld zu zahlen. Ebenso berichtete der ukrainische Geheimdienst, dass die Bank für den Kauf von militärischer Ausrüstung verwendet werde. Im Osten der Ukraine soll diesen Berichten nach ein russischer Offizier über die Gazprombank den Kauf von Drohnensystemen organisiert haben.

Gazprombank: Warum die USA Vorbehalte bei der Sanktionierung der Bank haben könnte

Laut der Biden-Regierung in den USA werden die Aktivitäten der Gazprombank überwacht und zukünftige Sanktionen nicht ausgeschlossen: „Wir überwachen die Gazprombank fortlaufend, um herauszufinden, ob sie mit sanktionierten Institutionen Geschäfte macht“, sagte ein Sprecher gegenüber NBC News.

Doch die USA könnten Vorbehalte haben, was die Sanktionierung der Gazprombank betrifft, wie die französische Finanzexpertin Agathe Demarais ausführte: „Die USA wissen, dass wenn sie die Gazprombank unter amerikanische Sanktionen stellen würden, dies zu enormen Problemen in der EU führen würde. Die Eurozone würde in eine tiefe Rezession gestürzt werden und es würde bezüglich der Sanktionen einen tiefen Graben zwischen der EU und den USA schaffen.“

Gazprombank: Europas Abhängigkeit von der Bank

Da europäische Länder und gerade Deutschland stark von russischem Gas abhängig sind und die Gazprombank die Zahlungen der Gaslieferungen abwickelt, stehen die Länder vor einem großen Problem. Gegenüber NBC News sagte die Wirtschaftsexpertin Simone Tagliapietra: „Die Sanktionierung der Gazprombank würde einem Importstopp von russischem Gas gleichkommen, was gerade sehr unwahrscheinlich ist.“ (lp)