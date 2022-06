Gedenken an Opfer des Kriegs auf Falklandinseln vor 40 Jahren

Protest Buenos Aires © Nacho Boullosa / Imago

Mit einem Gottesdienst und einer Militärparade haben Bewohner der Falklandinseln sowie Militärs und Veteranen der Opfer des Kriegs gegen Argentinien vor 40 Jahren gedacht

Stanley - «Erinnerung ist nicht dazu da, den Krieg zu glorifizieren», mahnte Bischof Jonathan Clark am Dienstag in der Kathedrale der Inselhauptstadt Stanley. Zeitgleich erinnerte der britische Premierminister Boris Johnson an der nationalen Gedenkstätte des Vereinigten Königreichs an die 258 britischen Todesopfer, darunter drei Bewohner der Inseln, und Hunderten Verletzten.

Argentinien hatte die abgelegenen Inseln im Südatlantik am 2. April 1982 besetzt, die damalige Premierministerin Margaret Thatcher ordnete daraufhin die Rückeroberung an. Am 14. Juni nahmen britische Truppen Stanley ein, am 20. Juni erklärte Großbritannien den Krieg für beendet. Die Regierung in Buenos Aires erhebt aber noch immer Anspruch auf die Inseln, die in Argentinien Malvinas genannt werden. Auf argentinischer Seite wurden in dem Konflikt 649 Menschen getötet und mehr als 1600 verletzt.

Hunderte säumten in Stanley die Straße, auf der Regimenter aller britischen Streitkräfte aufmarschierten. Gouverneur Nigel Phillips und Kommandeure legten am Denkmal für die Befreiung Kränze nieder. Veteranen und Falkländer hatten Tränen in den Augen, als sie gemeinsam die britische Nationalhymne sangen. (dpa)