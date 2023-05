Gedenktag zum Ende des Zweiten Weltkrieges: Auschwitz-Komitee will Zeitalter der Kriege überwinden

Der Krieg in der Ukraine trifft auch die Mitglieder des Auschwitz Komitees. Zum Gedenktag des Ende des Zweiten Weltkriegs fordern sie, dass Lehren aus der Vergangenheit gezogen werden. © Aleksandr Gusev / IMAGO

Zum Tag des Gedenkens an das Ende des Zweiten Weltkriegs am 8. Mai appelliert das Internationale Auschwitz Komitee, im Hinblick auf den russischen Angriffskrieg in der Ukraine, die richtigen Lehren aus der Vergangenheit zu ziehen.

Berlin - «Die meisten der Überlebenden der deutschen Konzentrations- und Vernichtungslager haben das Ende des Zweiten Weltkrieges und ihre Befreiung aus den Händen ihrer Mörder auch als ihren Sieg empfunden und fest darauf gehofft, dass Europa mit dem Ende dieses Krieges und der Erkenntnisse seiner Schrecken, seines Leides und seiner Verbrechen das Zeitalter der Kriege überwunden habe, sagte der Exekutiv-Vizepräsident, Christoph Heubner, am Montag.

«Umso entsetzter sind sie zum Ende ihres Lebens hin, noch einmal einen schäbigen und lügnerischen Angriffskrieg in Europa erleben zu müssen, der auch sie ins Herz trifft und ins Dunkel zurückstößt», sagte Heubner angesichts des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Das Auschwitz-Komitee wurde von Überlebenden des Konzentrations- und Vernichtungslagers Auschwitz-Birkenau gegründet. (dpa)