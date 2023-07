Taiwanische Ex-Generalstabschef warnt vor China-Invasion: „Wir sind nicht ausreichend vorbereitet“

Großübung Han Kuang rund um Taiwan (Symbolbild) © Daniel Ceng Shou-Yi/Imago

Der ehemalige U-Boot-Kapitän und taiwanische Generalstabschef Lee Hsi-min spricht über die Gefahr einer Invasion durch die Volksrepublik China

Und er spricht über die Notwendigkeit einer neuen Verteidigungsstrategie, die kampfbereite Bürger mehr einbindet. Das Gespräch führte David Demes in Taipeh. Anlass des Interviews ist die jährliche Großübung Han Kuang rund um Taiwan.

Anlass des Interviews ist die jährliche Großübung Han Kuang rund um Taiwan.

Sie haben sich in Ihrer Zeit als Generalstabschef für eine Reform von Taiwans Verteidigungsstrategie eingesetzt und sind damit ziemlich angeeckt. Nach Ihrem Ausscheiden aus dem aktiven Dienst haben Sie Ihr „Overall Defense Concept“ letztes Jahr nochmal in einem Buch dargelegt. Um was geht es dabei genau?

Das Overall Defense Concept basiert auf einer Theorie der Abschreckung durch Vereitelung oder Verweigerung, auch „Deterrence by Denial“ genannt. Es ist eine strategische Denkweise, die in der Praxis durch asymmetrische Kriegsführung umgesetzt wird. In der konventionellen Kriegsführung nutzen wir oft symmetrische Maßnahmen, das heißt, Flugzeuge werden gegen Flugzeuge, Kriegsschiffe gegen Kriegsschiffe und Panzer gegen Panzer eingesetzt. Asymmetrische Kriegsführung ist dagegen eine Strategie, die eher auf Waffensystemen wie mobilen Luftverteidigungssystemen oder küstenbasierten Anti-Schiffsraketen und dergleichen beruht. Die Idee ist, unkonventionelle Methoden anzuwenden, um unsere Ressourcen effektiv zu nutzen und Taiwan erfolgreich zu verteidigen.

Was spricht aus taiwanischer Sicht für eine solche Strategie?

Taiwans Ressourcen sind begrenzt. Außerdem ist unser Land relativ klein und im Kriegsfall gäbe es kaum Rückzugsmöglichkeiten. Bei der Anschaffung von Waffen muss eine hohe Überlebensfähigkeit daher immer oberste Priorität haben. Wir müssen es vermeiden, dass der Gegner unsere Verteidigungskapazitäten schon aus großer Entfernung mit Raketen vernichtet. Flughäfen, Radaranlagen und auch Marinestützpunkte könnten im Kriegsfall leicht zerstört werden. Auch ein zu großes Kriegsschiff kann beim Auslaufen sehr leicht vom Gegner versenkt werden.

Sie haben in der Vergangenheit immer wieder den Hang der Regierung dazu kritisiert, viel Geld in solche großen Rüstungsprojekte zu stecken, ohne deren Überlebensfähigkeit zu berücksichtigen.

Genau, Kriegsschiffe und Kampfflugzeuge sind teuer und fressen den größten Teil unseres Verteidigungsbudgets. Wenn wir stattdessen auf landgestützte, mobile Antischiffsraketen wie die Neptun-Raketen der Ukraine setzen und kleine, mit Raketen bewaffnete Schnellboote in Taiwans über 200 Fischereihäfen stationieren würden, müsste China zögern, uns zu nahe zu kommen. Für uns bedeutet das mehr Sicherheit. Denn sobald Chinas Truppen die Taiwan-Straße überqueren müssen, um uns anzugreifen, geben sie sich einem Gegenangriff preis und machen sich dadurch leicht verletzlich.

Das klingt doch sehr logisch. Warum gab es trotzdem so viel Widerstand gegen Ihre Bemühungen?

Politisch ist diese Strategie wenig attraktiv, weil sich damit keine Wahlen gewinnen lassen. Und auch für das Militär ist es schwierig, dieses über Jahrzehnte angelernte konventionelle Denken abzulegen. Viele sind der Auffassung, dass wir auch weiterhin große Flugzeuge, große Schiffe und große Panzer brauchen, um mit China konkurrieren zu können.

Warum?

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein stolzer F16-Pilot und plötzlich sagt Ihnen jemand, dass wir weniger Kampfflugzeuge und mehr Luftabwehrsysteme brauchen, weil unsere Flughäfen und Radaranlagen im Kriegsfall wahrscheinlich zerstört und Kampfflugzeuge dadurch unbrauchbar gemacht würden. Wenn man eher konservativ eingestellt ist, dann kann man so ein Argument nicht von jetzt auf gleich akzeptieren. Der Nachfolger von Generalstabschef Shen Yi-ming [Anm.d.Red.: Shen war Lees Nachfolger im Amt des Generalstabschefs und unterstützte dessen Ansatz] hat also darauf bestanden, zur ursprünglichen konventionellen Kriegsführung zurückzukehren.

Sie setzen sich in Ihrem Buch auch für die Schaffung einer freiwilligen sogenannten „Territorialbrigade“ ein. Wie genau könnte so eine Truppe aussehen?

Die Territorialbrigade würde sich zwischen regulären Truppen, Reserve und Zivilgesellschaft einfügen. Anders als die regulären Reservisten, die sich bereits beschweren, wenn wir sie alle sieben, acht Jahre einmal zum Auffrischungstraining einberufen, wären diese Freiwilligen hoch motiviert. Unsere Spezialeinheiten könnten sie darin ausbilden, wie man mobil und dezentral agiert und überleben kann. Ihre Waffen könnten in Friedenszeiten in Polizeistationen, bei der Küstenwache oder den Feuerwehren gelagert werden.

Welche Rolle käme diesen Bürgerbrigaden zu?

Wenn wir diese Territorialbrigade zu einer ernstzunehmenden Größe ausbauen können, dann müssten die chinesischen Truppen nach einer möglichen Zerstörung unserer Marine und Luftwaffe und einer erfolgreichen Landung nicht nur gegen unsere regulären Landstreitkräfte kämpfen, sondern sähen sich in Städten und Dörfern auch mit Guerilla-Attacken konfrontiert. Das würde ihre Kriegsplanung extrem erschweren. Und wenn China nicht in der Lage ist, einen effektiven Kriegsplan zu entwerfen, dann werden sie uns nicht angreifen. Damit hätten wir unser Ziel der Abschreckung erreicht.

Im Jahr 2027 feiert die chinesische Volksbefreiungsarmee ihr 100-jähriges Bestehen. Dieser Termin wird immer wieder als mögliches Datum für einen chinesischen Angriff auf Taiwan ins Spiel gebracht. Glauben Sie, China wird bis 2027 in der Lage sein, Taiwan einzunehmen?

Das ist nur schwer vorherzusagen, da China so undurchsichtig ist. Ich neige aber dazu, der offiziellen Analyse der USA zu glauben. Im März 2021 hat der ehemalige Chef des Indo-Pazifik-Kommandos der US-Streitkräfte, Admiral Philip Davidson, in einer Anhörung des US-Senats gesagt, dass die VBA im Jahr 2027 in der Lage sein wird, Taiwan anzugreifen.

Wäre Taiwan ausreichend vorbereitet, wenn Xi Jinping sich entschließen sollte, Taiwan morgen anzugreifen?

Nein, wir sind noch nicht ausreichend vorbereitet. Und wenn wir weiterhin an der konventionellen Art des Truppenaufbaus festhalten, werden wir auch nie ausreichend vorbereitet sein. Chinas militärische Ressourcen sind 20-mal größer als unsere, das heißt wir können uns unmöglich mit konventionellen Mitteln verteidigen. Hier muss sich also schnell etwas ändern. Auch die Vereinigten Staaten hoffen, dass Taiwan auf eine asymmetrische Kriegsführung setzt, und haben die taiwanische Regierung immer wieder dahingehend ermutigt. Allein mit Slogans und ein paar kleinen Waffen kann man aber keine asymmetrischen Kapazitäten aufbauen.

Sie haben die Rolle der USA angesprochen. Glauben Sie, die USA werden Taiwan im Kriegsfall zu Hilfe kommen?

Präsident Biden hat bereits viermal versprochen, bei einem möglichen militärischen Konflikt um Taiwan einzugreifen. Natürlich glauben wir Biden, dass er das ernst meint. Die Frage ist nur, ob er nächstes Jahr wiedergewählt wird. Das kann niemand wissen. Mit anderen Worten ist ein solches Versprechen aus taiwanischer Sicht also zwar nice-to-have, aber wir müssen uns vor allem auf uns selbst verlassen und unsere Verteidigungsfähigkeit weiter ausbauen.

Lee Hsi-min 李喜明 ist Autor des Buchs „Ein ganzheitliches Verteidigungskonzept: asymmetrischer Ansatz zur Verteidigung Taiwans“ (chin. 臺灣的勝算). Lee trug über 40 Jahre lang die Uniform der taiwanischen Armee und erreichte den Rang eines Admirals. Von 2015 bis 2016 war er Chef der Marine, 2017 bis 2019 Generalstabschef. In diesen Rollen hat er die Umsetzung seines ganzheitlichen Verteidigungsplans vorangetrieben. Zuvor war er Kapitän auf U-Booten. (Von David Demes)