Neue Eskalations-Sorge um Staudamm? Russen fordern Einwohner zur Flucht auf – und nennen offenbar Datum

Von: Florian Naumann, Bettina Menzel, Bedrettin Bölükbasi, Stefanie Fischhaber

Im Ukraine-Krieg wollen ukrainische Truppen Cherson zurückerobern. Doch ein Militärexperte warnt vor einer Falle des russischen Militärs. Der News-Ticker.

Update vom 6. November, 21.50 Uhr: Schwere Kämpfe haben auch heute die Region um die südukrainische Stadt Cherson erschüttert. Nach Darstellung des Generalstabs der ukrainischen Streitkräfte wurde in der Ortschaft Kachowka ein Gebäude zerstört, in dem sich rund 200 russische Soldaten aufhielten. Die Folgen dieses Angriffs würden von russischer Seite „sorgfältig verschleiert“, hieß es. Bei Radensk sei eine Kolonne gepanzerter russischer Fahrzeuge zerstört worden. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig prüfen.

Update vom 6. November, 20.50 Uhr: Auch die russischen Besatzer haben weitere Evakuierungen in der Region Cherson bestätigt – und dabei auf einen möglicherweise nahenden Angriff der Ukraine hingewiesen. Etwa 1.000 Menschen seien bislang aus der Stadt Nowa Kachowka nahe dem gleichnamigen Staudamm gebracht worden, sagte ein Sprecher der russischen Verwaltung laut der Staatsagentur Tass. Den Angaben zufolge werden die Menschen auf die russisch annektierte Krim und in die Region Krasnodar auf dem russischen Festland gebracht.

Der stellvertretende Besatzungs-Chef in Cherson, Kirill Stremoussow erklärte unterdessen auf Telegram, die Ukraine ziehe Einheiten in der Gegend zusammen, „mit mehr und mehr gepanzerten Fahrzeugen und Panzern“. Ein ukrainischer Militärexperte warnte allerdings vor einer „Falle“ in der Stadt.

Eskalation in Cherson? Russen fordern Einwohner zur Flucht auf – und nennen wohl Datum

Update vom 6. November, 20.20 Uhr: Der Staudamm Kachowka nahe der strategisch wichtigen Stadt Cherson rückt wieder in den Fokus: Im Oktober hatte Russland der Ukraine vorgeworfen, den Damm sprengen zu wollen. Experten bezweifelten diese These – befürchteten aber russische Vorbereitungen für eine Eskalation im Krieg. Nun hat Russland Schäden am Bauwerk gemeldet. Und die Ukraine beobachtet nach eigenen Angaben Aktivitäten von Putins Armee am Bauwerk.

In der Stadt Beryslaw habe das Besatzer-Heer Einwohner aufgefordert, die Region vor Donnerstag (10. November) zu verlassen. Als Grund sei eine „mögliche Zerstörung“ des Damms genannt worden, berichtet das ukrainische Medium Kyiv Independent unter Berufung auf den Generalstab in Kiew. Zugleich zerstörten Russen „massenhaft“ Privatboote in der Oblast Cherson und plünderten Motoren und andere Güter von Booten am Ufer des Dnipro.

Diese Angaben ließen sich – ebenso wie ein von russischer Seite gemeldeter Beschuss auf den Damm – nicht unabhängig überprüfen.

Ein russischer Soldat am Ufer des Dnipro in der Oblast Cherson - hier auf einer Aufnahme aus dem Mai. © IMAGO/RIA Novosti

Update vom 6. November, 15.55 Uhr: Das Ölterminal im russischen Dorf Golowtschino in der grenznahen Region Belgorod steht nach russischen Angaben unter Beschuss. Der Gouverneur von Belgorod, Wjatscheslaw Gladkow, teilte entsprechende Angaben am Sonntag auf Telegram. Ein Teil des Terminals stehe in Flammen, erklärte er. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig verifizieren. Zuvor hatte Russland am Sonntag eine Beschädigung des Staudamms in Cherson gemeldet, angeblich nach ukrainischem Beschuss.

Russland meldet Beschädigung des Kachowka-Staudamms - angeblich nach ukrainischem Beschuss

Update vom 6. November, 14.45 Uhr: In der von Moskau besetzten südukrainischen Region Cherson ist der Kachowka-Staudamm russischen Angaben zufolge bei einem ukrainischen Angriff beschädigt worden. Um 10.00 Uhr (09.00 Uhr MEZ) am Sonntag habe es einen Angriff mit „sechs Himars-Raketen“ gegeben, zitierten russische Nachrichtenagenturen örtliche Rettungsdienste. Die Luftabwehr habe fünf Raketen abgeschossen, eine Rakete habe dabei eine Schleuse des Kachowka-Damms getroffen, hieß es weiter.

„Alles ist unter Kontrolle“, zitierte die Nachrichtenagentur Ria Nowosti einen lokalen pro-russischen Behördenvertreter. Eines der Geschosse sei zwar am Damm eingeschlagen, „hat aber keine kritischen Schäden verursacht“. Der Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka liegt am Dnipro in der Region Cherson, die derzeit von russischen Truppen kontrolliert wird und von Moskau annektiert wurde. Die Anlage versorgt vor allem die bereits im Jahr 2014 annektierte Krimhalbinsel mit Wasser. Die Ukraine hatte Russland bereits im Vorfeld beschuldigt, den Staudamm des Wasserkraftwerks Kachowka zerstören zu wollen. Demnach haben russische Streitkräfte den Staudamm vermint, um mit einer Flutwelle eine ukrainische Gegenoffensive in Cherson zu stoppen, hieß es.

Chef der russischen Söldnertruppe Wagner kündigt Aufbau von Ausbildungszentren an

Update vom 6. November, 13.53 Uhr: Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, kündigte den Aufbau von Ausbildungs- und Verwaltungszentren in den Regionen Kursk und Belgorod an. Das geht aus einer Pressmitteilung der Wagner-Gruppe hervor, wie die russische Zeitung Nowaja Gaseta am Sonntag berichtete. „Ja, in der Tat, wir schaffen Miliz-Ausbildungszentren. Meiner Meinung nach sollte die Miliz aus der ersten Linie bestehen, die vollständig bei den Einwohnern dieser Region liegt“, wird Prigoschin zitiert. Offenbar will der Wagner-Chef die Zentren selbst finanzieren und kein Geld von staatlichen Stellen beziehen.

Erst am Freitag war bekannt geworden, dass die lange geheim agierende Söldnertruppe in St. Petersburg ihr erstes offizielles Hauptquartier in Russland eröffnet hatte. Der nationalistische Prigoschin galt als Vertrauter Putins, fiel jedoch seit Beginn des Ukraine-Kriegs zuletzt auch mit kritischen Aussagen auf. Laut den US-Kriegsexperten der Denkfabrik Institute for the Study of War gewinnt der Wagner-Chef immer mehr an Macht.

Prigoschin und Putin gelten als Vertraute – doch hinter den Kulissen brodelt es offenbar. (Archivbild) © Alexey Druzhinin/AFP

Bürgermeister Vitali Klitschko schließt Zusammenbruch der Strom- und Wärmeversorgung in Kiew nicht aus

Update vom 6. November, 10.23 Uhr: Der Kiewer Bürgermeister Vitali Klitschko schließt wegen der Schäden am Energiesystem einen Zusammenbruch der Strom-, Wärme- und Wasserversorgung in der ukrainischen Hauptstadt nicht aus. Die Bürgerinnen und Bürger sollten Vorräte für einen solchen Fall anlegen und auch überlegen, zeitweise außerhalb der Stadt unterzukommen. Das sagte Klitschko am Samstagabend im ukrainischen Fernsehen. Dies sei das schlimmstmögliche Szenario. „Wir tun alles, damit es nicht so weit kommt“, sagte er. „Aber wir wollen offen sein: Unsere Feinde tun alles dafür, damit diese Stadt ohne Heizung, ohne Strom, ohne Wasserversorgung dasteht - allgemein: dass wir alle sterben.“ In Kiew leben derzeit etwa drei Millionen Menschen.

Britischer Geheimdienstbericht geht von Entlassung eines weiteren hochrangigen Militärs aus

Update vom 6. November, 10.05 Uhr: Putins Entlassungswelle russischer Militärkommandeure geht offenbar weiter. Am Freitag wurde Generalmajor Alexander Linkow unbestätigten Informationen des britischen Geheimdienstes zufolge zum Kommandeur des Zentralen Militärbezirks Russlands ernannt. Linkow löste damit den russischen Offizier Alexander Lapin ab, der Ende Oktober 2022 seines Amtes enthoben worden sein soll.

„Sollte sich dies bestätigen, folgt dies auf eine Reihe von Entlassungen hochrangiger russischer Militärkommandeure seit Beginn der Invasion im Februar 2022“, hieß es in dem täglichen Geheimdienst-Update des britischen Verteidigungsministeriums vom Sonntag. Auch die militärischen Befehlshaber der Militärbezirke Ost, Süd und West waren dieses Jahr bereits ersetzt worden. London wertet die Entlassungen als Versuch der Schuldzuweisung an hochrangige russische Militärkommandeure. „Das ist teilweise wohl ein Versuch, die russische Führungsspitze zu Hause abzuschirmen und Schuldzuweisungen abzulenken“, so die Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums.

Der russische General Alexander Lapin vor dem Ukraine-Krieg. © IMAGO/Yegor Aleyev

Ukrainische Streitkräfte wehren offenbar 14 russische Angriffe innerhalb von 24 Stunden ab

Update vom 6. November, 8.33 Uhr: Der aktuelle Bericht der Kriegsexperten des Institute for the Study of War geht davon aus, dass der Iran wahrscheinlich bereits Russlands Abhängigkeit von der Lieferung von Kamikaze-Drohnen nutzt, „um russische Unterstützung für sein Nuklearprogramm anzufordern“.

Indes melden die ukrainischen Streitkräfte am Sonntagmorgen, dass das Land 14 russische Angriffe in den vergangenen 24 Stunden abwehren konnte - unter anderem in den Gebieten Saporischschja, Donezk, Charkiw und Luhansk. Zuvor hatten die Streitkräfte Süd berichtet, am Samstag 57 russische Streitkräfte getötet und zwei Panzer, zwei Haubitzen sowie drei gepanzerte Fahrzeuge zerstört zu haben. Die Angaben ließen sich jeweils nicht unabhängig verifizieren.

Ukraine will Flotte von Seedrohnen anschaffen

Update vom 6. November, 6.29 Uhr: Nach dem Überraschungsangriff ukrainischer Seedrohnen gegen die russische Schwarzmeerflotte in deren Kriegshafen bei Sewastopol auf der Krim will die Ukraine weitere Waffen dieser Art kaufen. „Wir werden in der kommenden Woche noch eine Fundraising-Aktion starten, wir wollen Mittel für eine ganze Flotte von Seedrohnen sammeln“, kündigte der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, am Samstagabend in seiner Videoansprache an. Sinn und Zweck dieser Drohnen sei klar. „Wie das funktioniert, haben alle schon gesehen.“

Nach ukrainischer Darstellung wurden bei dem Angriff auf Sewastopol am vergangenen Wochenende drei russische Kriegsschiffe getroffen, darunter das neue Flaggschiff „Admiral Makarow“. Das russische Militär hat lediglich einige leichtere Schäden eingestanden, ohne genauere Angaben zu machen.

Ukraine-Krieg: Kämpfe um Cherson

Update vom 5. November, 22.35 Uhr: Rund um die südukrainische Stadt Cherson haben sich ukrainische Truppen und russische Besatzer am Samstag schwere Kämpfe geliefert. Nach russischer Darstellung gerieten verschiedene Frontabschnitte in der Region unter schwersten Artilleriebeschuss. An einigen Stellen seien größere Truppenverlegungen und Bewegungen ukrainischer Panzerverbände registriert worden. „Offenbar bereiten die ukrainischen Truppen einen neuen Angriff vor“, spekulierte der von Russland eingesetzte Vize-Verwaltungschef der besetzten Region, Kirill Stremoussow.

Auch das ukrainische Militär hatte zuvor von schweren Kämpfen und Artillerieduellen in der Umgebung von Cherson berichtet. Die ukrainische Führung will die Region im Süden des Landes nach ersten Erfolgen noch komplett befreien. Die ukrainische Armee führt dort seit Wochen eine Offensive zur Befreiung der Region.

Ukrainisches Atomkraftwerk Saporischschja wieder an Stromnetz angeschlossen

Update vom 5. November, 21.15 Uhr: Die externe Stromversorgung des ukrainischen Atomkraftwerks Saporischschja ist nach zwei Tagen Unterbrechung wieder hergestellt worden. Wie die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) in Wien am Samstagabend berichtete, wurden zwei Leitungen repariert. Das von Russland besetzte AKW ist zwar derzeit nicht im Betrieb, doch die Anlage braucht weiterhin Elektrizität, um Kernmaterial zu kühlen und einen Atomunfall zu verhindern.

Die zwei Leitungen waren nach einem Beschuss auf ukrainisch kontrolliertem Gebiet in rund 60 Kilometer Entfernung von dem AKW beschädigt worden. Die Stromversorgung des größten europäischen Atomkraftwerks wurde bis zur Reparatur mit Notgeneratoren sichergestellt, die über genug Treibstoff für rund 15 Tage verfügen. In den vergangenen Wochen war es bereits mehrfach zu Ausfällen der externen Leitungen gekommen.

Die (IAEA) bemüht sich seit Monaten, eine Schutzzone ohne Kämpfe um das Werk einzurichten und so das Risiko eines Atomunfalls zu reduzieren. „Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir müssen handeln, bevor es zu spät ist“, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi am Samstag.

Krieg gegen Russland: Schwere Beschüsse in Luhansk, Cherson und Donezk

Update vom 5. November, 14.35 Uhr: Bei neuen Kämpfen im Osten und Süden der Ukraine haben die Truppen Moskaus und Kiews sich am Samstag mit schwerer Artillerie beschossen. Das geht aus den Militärangaben der ukrainischen und russischen Seite hervor. Die ukrainischen Kämpfer hätten in den Gebieten Luhansk und Donezk russische Stellungen vernichtet, hieß es in Kiew. In Moskau teilte das russische Verteidigungsministerium mit, dass „ukrainische Angriffe“ in den Gebieten Donezk, Luhansk und Cherson zurückgeschlagen worden seien.

Die Rede war einmal mehr auch von Hunderten Toten je Seite in den nicht unabhängig überprüfbaren Militärberichten. Im Gebiet Cherson meldeten die Behörden den schwersten Artilleriebeschuss seit Tagen. Der russische Präsident Wladimir Putin hatte am Freitag gesagt, dass die Region wegen der schweren Kampfhandlungen evakuiert werden müsse. Nach nicht überprüfbaren Angaben des russischen Verteidigungsministeriums werden weiter rund 5000 Menschen täglich über den Fluss Dnipro mit Booten und über eine Pontonbrücke Sicherheit gebracht.

Ukraine-Krieg: Ukrainische Gegenoffensive zur Zurückeroberung von Cherson läuft

Erstmeldung vom 5. November: München — Die Region Cherson im Süden der Ukraine befindet sich aktuell im Mittelpunkt der Gefechte zwischen dem ukrainischen Militär und den Truppen des russischen Machthabers Wladimir Putin. Mit einer Gegenoffensive strebt die Ukraine die Zurückeroberung des Gebiets an.

Nach Angaben des Chefs vom ukrainischen Militärgeheimdienst, Kyrylo Budanov, befinden sich dort die „am besten ausgebildeten“ russischen Spezialeinheiten. Der ukrainische Militärexperte Viktor Yagun warnte jetzt vor einer russischen Falle in Cherson und schloss zugleich einen frontalen Sturm auf die Stadt aus.

„Falle“ in Cherson? — Ukrainischer Militärexperte warnt vor Frontal-Angriff auf die Stadt

Im Gespräch mit der ukrainischen Nachrichtenagentur Unian gab Yagun an, der Verlust von Cherson wäre in erster Linie ein Gesichtsverlust für Russland. Um das zu verhindern, habe man versucht, die ukrainischen Streitkräfte zu einer „unvorbereiteten Gegenoffensive“ zu bringen. Mittels einer „Informationskampagne“ habe Moskau den Eindruck erwecken wollen, alles sei verloren und man verlasse sofort die Stadt. In Wahrheit habe man dort aber Spezialeinheiten stationiert: „Aus Cherson wollten sie eine Falle machen.“

Die geplante Falle Russlands, ukrainische Soldaten zum Straßenkampf zu zwingen und sie so zu umzingeln, sei aber aufgeflogen, erklärte Yagun. Das ukrainische Militär beobachte die Lage genau und stoße dennoch weiterhin vor. Einen frontalen Sturm wird es nach Einschätzung des Militärexperten aber nicht geben. Stattdessen wolle das ukrainische Militär russische Truppen in Cherson ermüden und sie zu einer „Geste des guten Willens“ zwingen. Solch eine Entwicklung schließt Yagun nicht aus: „Es könnte in den nächsten Wochen passieren.“

Ukraine-Krieg: Russland will Frontlinien in Cherson offenbar „verdichten“

Zur Situation in Cherson äußerte sich auch der ukrainische Präsidentenberater Alexei Arestovitsch gegenüber dem ehemaligen russischen Abgeordneten und Journalisten Mark Feygin. Russische Truppen würden sich zwar zurückziehen, bestätigte er. Der Grund sei jedoch die „Verdichtung der Frontlinien“.

Arestovitsch zufolge will das russische Militär die Frontlinien in Cherson „kompakter“ machen, um somit die Verteidigung gegen ukrainische Truppen zu erleichtern. Zugleich sollen Angriffsmöglichkeiten für die ukrainische Armee erschwert werden, in dem offenbar die Verteidigung „dichter“ gestaltet wird. (bb)