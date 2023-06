Mut oder Leichtsinn? Ukrainische Angriffsbrigade filmt heftige Gefechte an der Front

Von: Patrick Mayer

Teilen

Die 3. Angriffsbrigade der ukrainischen Armee dokumentiert ihre Einsätze für die sozialen Netzwerke. Selbst beim Sturm auf den feindlichen Schützengraben ist die Kamera an.

Bachmut - Hat sich die Gegenoffensive im Ukraine-Krieg verlangsamt? US-General a.D. Ben Hodges, Nico Lange, das Institute for the Study of War (ISW) - verschiedene westliche Militärexperten gehen davon aus, dass die ukrainischen Streitkräfte aktuell südlich von Saporischschja Ressourcen schonen, um einen Großangriff vorzubereiten.

Ukraine-Gegenoffensive: 3. Angriffsbrigade filmt Einsätze an der Front

Dass besagte Gegenoffensive insbesondere an der östlichen Front rund um Bachmut unvermindert läuft, darauf lassen Videos schließen, die die 3. Angriffsbrigade der ukrainischen Streitkräfte ungeniert über die sozialen Netzwerke teilt. Es sind Bewegtbilder, die heftigste Gefechte mit der Invasionsarmee von Moskau-Machthaber Wladimir Putin dokumentieren.

Und das, während Kiew Informationen zum Gegenschlag stoisch zurückhält. Ist das Verhalten der beschriebenen Soldaten also mutig oder leichtsinnig? Schließlich könnten sie im schlechtesten Fall der feindlichen Artillerie ihr Operationsgebiet verraten.

Unter anderem ist auf den Videos zu sehen, wie die Einheit mit amerikanischen M113-Schützenpanzern ein Waldstück stürmt. Dabei kommt es zu einem langen Schusswechsel mit Handfeuerwaffen und schwerem Maschinengewehr (siehe Twitter-Video unten). Ein ukrainischer Soldat wird schwer an der Schulter verwundet, schleppt sich mit eigener Kraft in den Panzer, während seine Kollegen die russische Stellung schließlich einnehmen und feindliche Munition sicherstellen.

Ukraine-Gegenoffensive: Brutale Gefechte in Schützengräben bei Bachmut

Wegen der Brutalität der Szenen zeigen wir diese nicht vollständig. Dasselbe gilt für ein weiteres Video, das offenbar von derselben Einheit verbreitet wurde. Es zeigt, wie die Soldaten - gekennzeichnet durch grüne Klebebänder - über eine Anhöhe in einen russischen Schützengraben stürmen und Handgranaten in Löcher werfen. Ein ukrainischer Soldat wird am rechten Arm verwundet und filmt mit seiner Body-Cam, die die ganze Zeit an ist, wie er sich die Blutung provisorisch abschnürt (siehe Twitter-Video oben). Dann steigt er aus dem Schützengraben und dreht die Leichen von mindestens zwei mutmaßlich russischen Soldaten um.

Das Vorgehen belegt wohl auch eine neue Angriffstaktik der ukrainischen Streitkräfte im Ukraine-Krieg, nachdem sie zu Beginn der Gegenoffensive unterschiedlichen Berichten und Social-Media-Videos zufolge gleich mehrere Leopard-2-Kampfpanzer und Bradley-Schützenpanzer verloren haben. So sichern ukrainische Spezialkräfte offenbar im Kampf Mann gegen Mann russische Schützengräben, um so den Beschuss mit schultergestützten Panzerabwehrwaffen auf die nachrückenden Panzer zu unterbinden. Auch in der Region Saporischschja wird diese Taktik laut ukrainischen Armee-Angaben jetzt angewandt.

Weil hier der Großangriff vorbereitet wird? Das britische Verteidigungsministerium hatte am Montag (19. Juni) eine Einschätzung seines Geheimdienstes veröffentlicht, wonach Russland zuletzt damit begonnen habe, Teile seiner Dnipro-Truppen vom Ostufer des riesigen Flusses abzuziehen, um die Front bei Saporischschja und im Osten bei Bachmut zu verstärken. Laut London soll es sich um mehrere Tausende Soldaten der 49. Armee handeln, einschließlich der 34. motorisierten Brigade (Panzer, d. Red.) sowie Marine-Infanterieeinheiten.

Ukraine-Gegenoffensive: Soldaten filmen sogar Verlust von westlichen Panzern

Einzelne ukrainische Soldaten gehen indes wohl so weit, dass sie auch heikelste Videos in die sozialen Netzwerke einspeisen. So zeigt eine Sequenz, die bei Twitter die Runde macht, wie der genannte „Leo“ und die Bradleys mutmaßlich an einem Frontabschnitt zwischen Orichiw und Tokmak in der Oblast Saporischschja aufgerieben werden. Ein Bradley feuert auf offenem Feld, während ein anderer Bradley genau vor ihm auf eine Panzermine fährt und sich dabei seine Ketten von der Karosserie lösen - alles auf Video festgehalten.

In einem anderem Video ist zu sehen, diesmal laut Beschreibung von der Front bei Bachmut, wie die Besatzung einer von Deutschland gelieferten Panzerhaubitze 2000 arbeitet. Von Funksprüchen, über den Ladevorgang im Inneren bis zum Verstecken des riesigen Militärfahrzeuges wird alles abgebildet. Und damit auch die Vorgehensweise im Gefecht. In Position gehen. Zielerfassung. Schnell feuern. Und dann wieder unter den Bäumen verschwinden. Auch in diesem Beispiel könnte im schlechtesten Fall der Standort verraten werden.

Auch die russische Seite kolportiert derweil Videos von der Front. Nachdem etliche Videos die angebliche Eroberung eines deutschen Leopard 2 beweisen sollen, kursiert etwa ein weiteres Video, das beweisen soll, wie eine ganze Einheit ukrainischer Soldaten beim Einstieg in einen M113-Panzer von einer Granate getroffen wird. Es sind brutalste Szenen.

Ukraine-Gegenoffensive: Video soll Gefangennahme ukrainischer Soldaten beweisen

In einem anderen Video, das wohl bei Telegram verbreitet wurde, wird angeblich die Gefangennahme mehrerer ukrainischer Soldaten an der Saporischschja-Front dokumentiert. Sie tragen die typischen blauen Armbänder, im Hintergrund brennt ein Schützenpanzer aus. Sämtliche Videos belegen schwere Verluste auf beiden Seiten, unabhängig überprüfen lassen sie sich indes nicht. (pm)