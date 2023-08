Schoigu nennt verdächtig genaue Zahlen zu Verlusten der Ukraine - „inklusive 10 Leopard“

Von: Florian Naumann

Teilen

Wie groß ist das Sterben im Ukraine-Krieg? Eine Frage für die Propaganda. Putins Minister geht in die Offensive. Für Russland gab es zuletzt unabhängige Zahlen.

Moskau/Frankfurt - Der Ukraine-Krieg ist ein blutiges Grauen - so viel ist sicher. Doch wie schrecklich das Sterben in Reihen der Armeen tatsächlich ist, darüber herrscht auch fast 18 Monate nach Beginn der russischen Invasion weitgehend Unklarheit: Zahlen veröffentlichen die Ukraine und Russland nahezu ausschließlich über die mutmaßlichen Verluste des Gegners.

Genau das hat am Montag (31. Juli) auch Wladimir Putins Verteidigungsminister Sergej Schoigu getan. Anders als der Generalstab der Ukraine tut Russland das nicht täglich und nicht in klaren Überblickszahlen. Schon aus diesem Grund sind die neuen Angaben des Kreml bemerkenswert. Wenngleich sie nicht unbedingt für bare Münze zu nehmen sind. Schoigu präsentierte in einer Konferenzschaltung mit den Kommandeuren erstaunlich detaillierte Daten.

Putins Minister nennt Ukraine-Verlustzahlen: Auf den Mann und den Leopard genau

Im vergangenen Monat - also wohl dem Juli - habe „der Feind“ genau 20.824 Soldaten verloren, zudem 2.227 Rüstungsgegenstände, sagte Schoigu laut einem Bericht der Staatsagentur Tass. Wohl mit gewisser Genugtuung fügte Putins Mann für das Militär genaue Daten über angeblich zerstörte Rüstungsgüter aus westlicher Produktion an.

Russlands Verteidigungsminister Sergej Schoigu überrascht mit genauen Verlustzahlen im Ukraine-Krieg - es geht nicht zuletzt um Propaganda. © Montage: Imago/Itar-Tass/fn

Die genannten 2.227 Material-Verluste verstünden sich „inklusive“ zehn Leopard-Panzern, elf US-amerikanische „Bradleys“, 40 M777 Artillerie-Systemen aus den Vereinigten Staaten sowie 50 selbstangetriebenen Artillerie-Geschützen aus Großbritannien, den USA, Deutschland, Frankreich und Polen verloren. Tass zufolge hatte Schoigu bereits am 11. Juli die Zahl von 26.000 kampfunfähigen oder getöteten Soldaten der Ukraine genannt - seit Beginn der Gegenoffensive Ende Mai, Anfang Juni. Eine Gesamtzahl lässt sich aufgrund der überlappenden Zeiträume aus den beiden Angaben nicht machen.

Die Daten sind ohnehin nicht unabhängig verifizierbar. Unklar ist zugleich, woher Russland im unübersichtlichen Kriegsgeschehen an der hunderte Kilometer langen Front über solch punktgenaue Informationen verfügen will. Erkenntnisse dieser Art sind durchaus diffizil zu erhalten: So hatte zuletzt ein Team von „Open Source“-Rechercheuren - in teils umständlichen evidenzbasierten Verfahren etwa mit Satellitenbildern - eine Zahl für Russlands Verluste bei Grad-Raketenwerfern veröffentlicht - Beobachter beeilten sich zu versichern, dass die tatsächliche Menge größer sein könnte. Dabei war hier sogar eine Aufteilung in „zerstörte“, „zurückgelassene“ und von der Ukraine „erbeutete“ Geschütze nachzulesen.

Ukraine-Krieg: Vor allem Propaganda mit Verlustzahlen - „Haben keine Ahnung“

Die Arbeit mit Verlustzahlen hat im Ukraine-Krieg vor allem als Mittel der Propaganda große Bedeutung: Sie können als Signal an Unterstützer, Zweifler und nicht zuletzt Kämpfende dienen. Aber auch Experten und Militärs dürften die Zahlen im Auge haben - im zweiten Jahr des Ukraine-Kriegs ist der Verschleiß an Material und Menschenleben zunehmend ein Faktor.

Panzer, Drohnen, Luftabwehr: Waffen für die Ukraine Fotostrecke ansehen

Der prominente Militärexperte Carlo Masala gab im März auf vielsagende Weise Einblick in den Kenntnisstand: „Wir haben keine Ahnung, wie hoch die ukrainischen Verluste sind“, sagte er dem Portal t-online.de: „Die ukrainische Armee sagt, dass sie im Verhältnis 1:7 angreifende Russen tötet, was aus ukrainischer Perspektive sehr gut wäre.“ Letztere Zahl dürfte mit dem Beginn der ukrainischen Gegenoffensive aber veraltet sein. Ende Juli attestierte Masala im ZDF „große Verluste“ bei den aktuellen Operationen. Nicht nur Masala führt diese auch auf fehlende Waffenlieferungen aus dem Westen zurück.

Verluste im Ukraine-Krieg: Analyse lieferte zuletzt Zahlen für Russland - Putin in blutiger Zwickmühle

Russland wurden zuletzt Pläne für eine neuerliche Mobilisierungswelle nachgesagt. Aber auch die Ukraine rekrutiert teils mit harten Bandagen. Russland dürfte im blutigen Angriffskrieg über das größere Reservoir an potenziellen Soldaten verfügen. Allerdings bergen Zwangsrekrutierungen auch die Gefahr innenpolitischer Unruhe für Wladimir Putins autokratische Regierung.

Die Ukraine listet seit kurz nach Kriegsbeginn jeden Tag eine Gesamtzahl der russischen Verluste auf. Bis zum 30. Juli zählte Kiew nach eigenen Angaben 245.700 außer Gefecht gesetzte Soldaten Russlands, zudem unter anderem 4.205 „verlorene“ Panzer und 4.795 Artilleriesysteme. Eine Analyse der unabhängigen russischen Medien Meduza und Mediazona sowie des Tübinger Forschers Dmitry Kobak kam Mitte Juli auf 40.000 bis 55.000 getötete russische Soldaten. Als Quelle dienten angeblich unter anderem Sterblichkeitsziffern von Russlands Statistischem Dienst. Mit schweren, dauerhafte Dienstunfähigkeit auslösenden Verwundungen kam die Erhebung auf eine Zahl von 125.000 „Verlusten“ in Russlands Armee.

Moskaus Zahlen dürften kaum präziser sein als die Kiews. Schlagzeilen machten etwa Fälle, in denen Russland zwischenzeitlich mehr zerstörte westliche Mehrfachraketenwerfer zählte, als offiziell geliefert worden. Hintergrund waren wohl teils zerstörte Attrappen. Gewissheit gibt es aber über keine der Angaben. Klar ist nur: Das Geschäft mit Verlustzahlen bleibt Symptom eines zynischen Blutvergießens im russischen Angriffskrieg. (fn)