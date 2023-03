„Gegner in Schach halten“: Australien kauft 220 Marschflugkörper aus den USA

Pat Conroy © LUKAS COCH/IMAGO

Australien will 220 Tomahawk-Marschflugkörper von den USA kaufen.

Canberra in Australien - Der Kauf sei wichtig, um „Gegner in Schach zu halten“, sagte Verteidigungsminister Pat Conroy am Freitag. Die Marschflugkörper sollten zunächst auf Zerstörern und später auf einer neuen Flotte von Atom-U-Booten zum Einsatz kommen. Von Seiten des US-Verteidigungsministeriums hieß es, das Geschäft habe einen Wert von bis zu 895 Millionen US-Dollar (etwa 840 Millionen Euro). Die Marschflugkörper können Ziele in mehr als tausend Kilometer Entfernung treffen.

Canberra hatte am Montag bereits angekündigt, bis zu fünf Atom-U-Boote von den USA zu kaufen und längerfristig gemeinsam mit den USA und Großbritannien eine neue Generation von Atom-U-Booten zu bauen. Nuklear betriebene U-Boote können große Strecken zurücklegen und sind vom Gegner nur schwer zu orten.

Der U-Boot-Deal ist Teil des vor eineinhalb Jahren von Australien, Großbritannien und den USA gegründeten indopazifischen Sicherheitsbündnisses Aukus - eine Antwort auf die wachsende Dominanz Chinas in der Region.

Japan hatte kürzlich den Kauf von rund 400 Tomahawk-Marschflugkörpern von den Vereinigten Staaten angekündigt. Die Regierung von Fumio Kishida will Japans Verteidigungskapazitäten deutlich erhöhen, um sich gegen das aufrüstende China und das atomar bewaffnete Nordkorea zu verteidigen. mhe/gt