Ukraine-Ziele Russlands ausgeweitet? Briten-Geheimdienst widerspricht Putins Lawrow - und sieht anderen Plan

Von: Richard Strobl

Weitet Russland seine Angriffe im Ukraine-Krieg nun aus? Der britische Geheimdienst widerspricht dieser Darstellung Lawrows nun deutlich.

Kiew - Im Ukraine-Krieg sorgt aktuell der wohl russische Angriff auf die Hafenstadt Odessa - kurz nachdem ein Abkommen zu Getreidelieferungen geschlossen wurde - für internationales Entsetzen. Gleichzeitig widerspricht nun der britische Geheimdienst einer Ankündigung von Russlands Außenminister Sergej Lawrow.

Ukraine-Gepolter: Briten widersprechen Lawrow

Lawrow hatte am Mittwoch angekündigt, dass Moskau seinen Militäreinsatz über den Donbass hinaus ausweiten würde. Als Grund nannte er westliche Waffenlieferungen. Es gehe künftig auch um die weiter im Westen liegenden Regionen Cherson und Saporischschja sowie „eine Reihe anderer Gebiete“, sagte er am Mittwoch russischen Medien. Die Ukraine forderte daraufhin vom Westen weitere Sanktionen und Waffen. Die EU beschloss ihrerseits ein Gold-Embargo.

Sergej Lawrow, Außenminister von Russland, triff zum G20-Außenministertreffen auf Bali ein. (Archiv) © Stefani Reynolds/dpa

Die Waffenlieferungen westlicher Staaten, die Kiew unter anderem Himars-Raketenwerfer zur Verfügung gestellt haben, hätten Russland zu seinen neuen Plänen veranlasst, sagte Lawrow der russischen Nachrichtenagentur Ria Nowosti und dem Sender RT. Die geografischen Ziele Moskaus würden sich noch weiter von der derzeitigen Front entfernen, wenn der Westen die Ukraine weiterhin mit Waffen „vollpumpt“, warnte er.

Briten vermuten anderen Ukraine-Plan Russlands hinter Lawrows Worten

Dieser Darstellung widersprach der britische Geheimdienst nun überraschend deutlich: „Das ist fast sicher falsch“, heißt es in dem neuesten Bericht, den das britische Verteidigungsministerium via Twitter veröffentlicht. „Russland hat seinen Krieg nicht ‚ausgeweitet‘“, heißt es weiter. Vielmehr sei es sehr wahrscheinlich von Anfang an ein Langzeit-Ziel gewesen, Kontrolle über die von Lawrow genannten Gebiete zu erhalten. Russland habe diese Gebiete im Februar angegriffen. Seitdem sei öffentlich über mögliche Referenden diskutiert worden, um einen legalen Unabhängigkeitsstatus für die Regionen durchzusetzen.

Nach Meinung des britischen Geheimdienstes ist es sehr wahrscheinlich, dass Lawrow mit seinen Worten den Weg zu Referenden in weiteren Gebieten außerhalb von Luhansk und Donetsk ebnen will.

Auch Bundesaußenministerin Annalena Baerbock hatte Russlands Begründung für mögliche weitere Gebietseinnahmen in der Ukraine als Propaganda bezeichnet. „Russland benutzt jedes Mal ein anderes Argument. Diesmal sagen sie, es sei wegen der militärischen Unterstützung“, sagte die Grünen-Politikerin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit der Deutschen Welle.

Baerbock wies ebenfalls darauf hin, dass Russland während des Kriegs in der Ukraine bereits in der Vergangenheit Ziele außerhalb der derzeit besetzten Gebiete angegriffen hatte - etwa Kiew. „Es handelt sich also nur um eine neue Propaganda der russischen Seite“, sagte Baerbock. (rjs/dpa/afp)