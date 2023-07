„Bald bringen sie uns alle um“: Russischer Soldat klagt über Verluste

Von: Momir Takac

Ein russischer Soldat berichtet seiner Frau in einem Telefonat von desaströsen Verlusten an der Ukraine-Front. Was er nicht weiß: Er wird abgehört.

Kiew – Ein russischer Soldat ist über den Verlauf des Ukraine-Kriegs offenbar ziemlich frustriert. In einem Telefonat mit seiner Frau packte er aus: Er berichtete ihr von enormen Verlusten, von schlechter und fehlender Ausrüstung, und machte der Militärführung Vorwürfe. Der ukrainische Militärgeheimdienst hörte das Gespräch ab und veröffentlichte es bei Telegram.

Der Soldat gab seiner Frau auch den Rat, nicht alles zu glauben, was in russischen Medien geschrieben und gesagt wird. „Die Ukrainer kämpfen stark und sind gut ausgerüstet. Und wir haben nichts. Was im Fernsehen erzählt wird, ist im allgemeinen Unsinn“, wird der Russe bei der Kyiv Post zitiert.

Ukraine-Krieg: Russischer Soldat beklagt Verluste, Ausrüstung und schwache Militärführung

Neben der schlechten Ausrüstung beschwerte er sich auch über mangelnde Munition. „Das ist nicht mehr die zweite Armee der Welt. Nach der Ukraine ist es nur noch die dritte.“ Auch der inzwischen im Exil lebende Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin hatte schon immer wieder mehr Munition für seine Kämpfer gefordert.

Der Soldat ließ auch kein gutes Haar an der Militärführung Russlands. Die Kommandierenden seien „Idioten“, die Soldaten trotz „enormer Verluste in letzter Zeit“ weiterhin in gefährliche Stellungen schicken. Diese seien machtlos. „F**k, sie f****n uns hier oben im wahrsten Sinne des Wortes. Bald werden sie uns alle hier umbringen“, schimpfte er.

Ukraine-Krieg: Hohe Verluste offenbar auf beiden Seiten

Über im Krieg gefallene Soldaten schweigen sich offizielle Stellen gerne aus. Prognosen über Verluste geben meist externe Medien oder Geheimdienste ab. Das unabhängige russische Medium Mediazona etwa schrieb, dass zwischen Kriegsbeginn und Mai 2023 zwischen 40.000 und 55.000 russische Soldaten im Kampf starben. Moskau soll inzwischen sogar Frauen zur Verteidigung an die Grenze schicken. Den Russen droht eine neue Mobilisierungswelle.

Dabei läuft die Gegenoffensive der Ukraine alles andere als erfolgreich. Soldaten der Front berichteten der Kyiv Post, dass die Moral der Truppe wegen erbittert geführter Gefechte und hohen Verlusten leidet. „100 Meter erobertes Gebiet kosten 4-5 Soldaten. Das ist der durchschnittliche Verlust“, sagte ein Infanterist dem Blatt. (mt)