Prigoschins geheime Beerdigung: Kreml vertuscht den letzten Auftritt des Wagner-Chefs

Wagner-Chef Jewgeni Prigoschin wird in kleinem Kreis beigesetzt – ohne Putin. Der Kreml fürchtet wohl Unruhen unter russischen Nationalisten.

Riga – Der Chef der Wagner-Söldner, Jewgeni Prigoschin, wurde am Dienstag (29. August) in einer ungewöhnlich geheimen Zeremonie in St. Petersburg beigesetzt. Sein Pressedienst gab bekannt, dass die Veranstaltung für Außenstehende nicht zugänglich sei, nachdem Leichenwagen und Leichenzüge auf mehreren lokalen Friedhöfen und an anderen Orten, die von lokalen Journalisten den ganzen Tag über verfolgt wurden, falsche Spuren gelegt hatten.

Prigoschins Pressedienst teilte in einer kurzen Erklärung mit, dass die letzte Ölung für Prigoschin am Dienstag im Geheimen stattfand, ohne nähere Angaben zu Zeit und Ort zu machen oder Fotos von der Veranstaltung zu veröffentlichen - vielleicht ein passendes letztes Kapitel eines geheimnisvollen Lebens voller Verkleidungen, geheimer Sicherheitsvorkehrungen, Ablenkungen zur Verschleierung von Reiseplänen, doppelter Pässe und Körperdoubles.

Ein Porträt von Jewgeni Prigoschin und Blumen, die zu seinem Gedenken in einem ihm gehörenden Café am Universitetskaya Embankment in St. Petersburg niedergelegt wurden. © Artem Priakhin/Imago

Zweifel an Putin im Ukraine-Krieg: Kreml befürchtet weitere Unruhen

Die geheimnisvollen Machenschaften rund um die Beerdigung unterstreichen die Befürchtungen des Kremls, dass es zu Unruhen unter den kriegsbefürwortenden russischen Nationalisten kommen könnte, von denen viele den Wagner-Führer für seine harte, unverblümte Kritik an einem Krieg bewunderten, der Zweifel an der Führung von Präsident Wladimir Putin aufkommen ließ und seine Verteidigungschefs oft inkompetent und unwahrhaftig in Bezug auf Verluste und Rückschläge auf dem Schlachtfeld erscheinen ließ.

Prigoschin, der Wagner-Kommandeur Dmitri Utkin, andere Söldnerführer und ihre Leibwächter wurden letzte Woche zusammen mit drei Besatzungsmitgliedern getötet, als ein Embraer-Geschäftsreiseflugzeug während eines Fluges von Moskau nach St. Petersburg abstürzte - ein verdächtiger Vorfall, den viele in Russlands Elite als direkt oder indirekt vom Kreml angeordnetes Attentat ansahen.

Am Dienstag hatte der Kreml erklärt, Putin werde nicht an der Beerdigung seines ehemaligen Verbündeten Prigoschin teilnehmen, da der erste der bei dem Absturz getöteten Wagner-Führer ohne großes Aufsehen beigesetzt wurde.

Putins Brüskierung der Beerdigung könnte Prigoschins fanatische Anhänger noch mehr verärgern, die ihn als Kriegsheld ansehen und fordern, dass er mit militärischen Ehren beigesetzt wird, obwohl er im Juni eine Rebellion angeführt hatte, um die militärische Führung des Landes zu stürzen.

Prigoschin tot: Wagner-Chef in kleiner Zeremonie beigesetzt

Prigoschins Pressedienst, der während der monatelangen Belagerung von Bachmut in der Ostukraine pflichtbewusst seine mit Schimpfwörtern gespickten Schlachtfeldvideos verbreitet hatte, gab keine Einzelheiten zu der geheimen Zeremonie vom Dienstag bekannt. Stattdessen hieß es nur lapidar, dass diejenigen, die sich von ihm verabschieden wollten, den Friedhof Porochowskoje in St. Petersburg besuchen könnten.

Wie die russische Nachrichtenagentur Interfax berichtete, bestätigte Prigoschins Pressedienst der Agentur, dass er in einer kleinen Zeremonie beigesetzt wurde, bei der nur die Familie und enge Freunde anwesend waren, so wie es die Familie gewünscht hatte.

Der lokale Medienkanal MSK1 berichtete, dass der Wagner-Chef gegen 16.00 Uhr beigesetzt wurde und zitierte einen Vertreter des Friedhofs mit der Aussage, dass die Familie die Beisetzung geheim halten wollte. Russische Telegram-Kanäle berichteten ebenfalls, dass er am Nachmittag im Rahmen einer Veranstaltung beigesetzt wurde, die vor den lokalen Medien sorgfältig verborgen wurde.

Am Freitag antwortete Kreml-Sprecher Dmitri Peskow auf Fragen zur Beerdigung, dass Putins Terminkalender voll sei. Peskow sagte, dass er „keine spezifischen Informationen“ über die Beerdigung habe und dass die Entscheidungen bei der Familie lägen.

Prigoschin nach Flugzeugabsturz tot: Kreml streitet jede Rolle ab

Die außergewöhnliche Geheimniskrämerei um die Beerdigung von Prigoschin und den anderen hochrangigen Persönlichkeiten der Wagner-Bewegung verdeutlichte die Unruhe in Moskau, da der Kreml versuchte, das Risiko von Unruhen zu minimieren und einen Schlussstrich unter Wagners kurzlebige Rebellion im Juni zu ziehen. Die Meinungsverschiedenheiten über die 18 Monate andauernde Invasion in der Ukraine belasten die russische Elite und die militärische Führung weiterhin.

Der Kreml hat jede Rolle beim Absturz von Prigoschins Flugzeug vehement bestritten, während die russischen Staatsmedien die Ukraine und westliche Geheimdienste beschuldigen. Russische Ermittler haben erklärt, dass sie den Absturz untersuchen, der nach Ansicht von Pentagon-Beamten durch eine Explosion und möglicherweise durch Sabotage verursacht wurde.

Ziel der Rebellion war es, Prigoschins Erzfeinde, Verteidigungsminister Sergej Schoigu und Generalstabschef Waleri Gerassimow, zu stürzen, denen der Wagner-Chef vorwarf, seine Kämpfer durch Rationierung von Munition zu sabotieren, während sie monatelang um die Einnahme von Bachmut kämpften. Der Kampf um die ukrainische Stadt, die von begrenztem strategischem Wert ist, kostete horrende Opfer, von denen viele von Prigoschin im Austausch gegen Begnadigungen aus dem Gefängnis rekrutiert wurden.

Putin bezeichnete den Aufstand als „Dolchstoß“ für das Mutterland und bezeichnete Prigoschin als Verräter, bevor er zustimmte, die Anklage wegen Aufruhrs fallen zu lassen und den Wagner-Kämpfern zu gestatten, nach Belarus umzusiedeln, Verträge mit dem Verteidigungsministerium zu unterzeichnen oder zu ihren Familien zurückzukehren. Die meisten der ehemaligen Verurteilten wurden freigelassen, nachdem sie von Putin nach sechs Monaten Frontdienst begnadigt worden waren.

Konflikt zwischen Putins Kreml und Wagner-Gruppe eskalierte

Putin, der in Russland fast wie ein Zar regiert, ließ es zu, dass der seit langem schwelende, giftige Streit zwischen Schoigu und Prigoschin in einen offenen Konflikt ausartete - ein Zeichen für den distanzierten Führungsstil des Präsidenten.

Schoigu hatte sich bei Putin dafür eingesetzt, die Wagner-Kämpfer zur Unterzeichnung von Verträgen mit dem Verteidigungsministerium zu zwingen, eine Forderung, die Prigoschin und seine Kommandeure ablehnten, weil damit die Autonomie der Söldnergruppe beendet worden wäre. Dieses Patt war der Auslöser für die Rebellion.

Wagners Logistikchef Waleri Tschekalow (47), eine Schlüsselfigur in der Hierarchie der Gruppe, wurde am frühen Dienstagnachmittag als erster der Wagner-Führer bei einer Beerdigung auf dem Nordfriedhof in St. Petersburg beigesetzt.

Dutzende von Trauernden, von denen viele Kränze trugen, umringten Tschekalows Sarg an der Grabstätte, wo ein Priester den Vorsitz führte.

Tschekalow wurde von den Vereinigten Staaten wegen seiner Verbindungen zu Prigoschin und wegen der Lieferung von Waffen nach Russland mit Sanktionen belegt. Nach Angaben des Finanzministeriums leitete er wichtige Prigoschin-Unternehmen, darunter Evro Polis, das einen Vertrag über die Bewachung von Ölfeldern für die syrische Regierung im Gegenzug für eine 25-prozentige Beteiligung an der Öl- und Gasproduktion aus diesen Feldern hatte. Chekalov leitete auch Kollektiv Servis, das Catering-Verträge mit dem russischen Militär hatte.

Es wird erwartet, dass Utkin und mehrere andere hochrangige Persönlichkeiten, die bei dem Absturz ums Leben gekommen sind, in den kommenden Tagen beigesetzt werden, aber Einzelheiten über Zeitpunkt und Ort wurden ebenfalls geheim gehalten.

Analysten gehen davon aus, dass die verbleibenden lukrativen Geschäfte in Afrika und im Nahen Osten von kremlnahen Gruppen aufgekauft werden, die wahrscheinlich dem Verteidigungsministerium nahe stehen.

Prigoschins Beerdigung: Komplexe „Ablenkungsmanöver“

Am Dienstag wurden mehrere Leichenwagen und Leichenzüge an wichtigen Orten in St. Petersburg gesehen, als die lokalen Medien sich bemühten, den Ort von Prigoschins Beerdigung zu finden. Später berichteten sie, dass dies offenbar Teil eines komplexen Ablenkungsmanövers war.

Die Sicherheitsvorkehrungen auf dem Friedhof Serafimovskoye waren am Dienstagmorgen streng, Massenversammlungen waren verboten, die Straßen rund um den Friedhof wurden von der Polizei abgesperrt und Spürhunde durchkämmten die Gegend, wie lokale Medien berichteten. Am Eingang wurden Metalldetektoren installiert, und die Polizei befragte Trauernde, die an den Toren ankamen. Ein Leichenwagen und ein schwarzer Lieferwagen fuhren vor und fuhren hinein.

Mehrere Wagner nahestehende Beamte, darunter Wassili Wlassow, ein Mitglied der Staatsduma, des russischen Unterhauses, von der nationalistischen Liberaldemokratischen Partei Russlands, und Dmitri Gryslow, der Sohn eines ehemaligen Duma-Sprechers, waren am Dienstag auf dem Friedhof anwesend, berichteten lokale Medien. Auch einer von Prigoschins Leibwächtern, Sergej Plaschtschenko, wurde dort gesichtet.

Ein weiterer Leichenzug mit drei Leichenwagen fuhr auf dem Beloostrovskoye-Friedhof in St. Petersburg vor, nachdem er auf dem Gelände des Ersten Kadettenkorps gesehen worden war, wo Sicherheitsbeamte Journalisten und Bürger abgewiesen hatten. Eines der Fahrzeuge, ein schwarzer BMW, trug ein Nummernschild, das zuvor mit Prigoschin in Verbindung gebracht wurde, so die Nachrichtenagentur Fontana.

Der Telegram-Kanal VChK-OGPU, der für undichte Stellen bei den russischen Sicherheitsdiensten bekannt ist, berichtete, dass die Beerdigungszüge „Ablenkungsmanöver“ seien, um Verwirrung zu stiften, und fügte hinzu, dass Prigoschins Beerdigung klein und privat sein würde. Schließlich wurde den Trauernden vom Pressedienst Prigoschins geraten, einen anderen Friedhof zu besuchen, wenn sie dem gefallenen Wagner-Führer die letzte Ehre erweisen wollten.

Zur Autorin Robyn Dixon ist eine Auslandskorrespondentin, die zum dritten Mal in Russland ist, nachdem sie seit Anfang der 1990er Jahre fast ein Jahrzehnt lang dort berichtet hat. Seit November 2019 ist sie Leiterin des Moskauer Büros der Washington Post.

Wir testen zurzeit maschinelle Übersetzungen. Dieser Artikel wurde aus dem Englischen automatisiert ins Deutsche übersetzt.

Dieser Artikel war zuerst am 30. August 2023 in englischer Sprache bei der „Washingtonpost.com“ erschienen – im Zuge einer Kooperation steht er nun in Übersetzung auch den Lesern der IPPEN.MEDIA-Portale zur Verfügung.