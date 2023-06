Geheimprozess gegen Raketenwissenschaftler in Russland beginnt

Von: Bettina Menzel

Der russische Präsident Wladimir Putin bei einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping im März. Ein Wissenschaftler wird beschuldigt, Informationen an China weitergegeben zu haben (Symbolbild). © Vladimir Astapkovich/IMAGO / ITAR-TASS/Symbolbild

Der Kreml bezichtigt drei der führenden Wissenschaftler des russischen Hyperschallraketenprogramms des Hochverrats. Der Prozess gegen einen der Forscher ist bereits im Gange.

St. Petersburg – Im Ukraine-Krieg kamen immer wieder auch Hyperschallraketen des Typs Kinschal zum Einsatz. Anatoly Maslow war viele Jahre lang mit dem Hyperschallraketenprogramm Russlands betraut, nun wirft der Kreml ihm Hochverrat vor. Der 76-Jährige steht seit Donnerstag (1. Juni) in der russischen Stadt St. Petersburg in einem Geheimprozess vor Gericht. Das geht aus einem Bericht der Nachrichtenagentur Reuters hervor.

Geheimprozess: Wissenschaftler des Hyperschallprogramms wegen Hochverrats angeklagt

Maslow arbeitete am Khristianovic Insitut in der sibirischen Stadt Nowosibirsk, einem der führenden Wissenschaftszentren Russlands. Der 76-Jährige ist einer von drei Wissenschaftlern, die am russischen Hyperschallraketenprogramm forschten und sich nun laut Kreml „sehr schweren Anschuldigungen“ gegenübersehen. Der Fall ist als streng geheim eingestuft, Medien und die Öffentlichkeit sind vom Prozess ausgeschlossen.

Dem Forscher wird vom russischen Staat Hochverrat vorgeworfen, die genauen Hintergründe sind nicht bekannt. Laut lokalen Medien soll Maslow aber im Verdacht stehen, Geheimnisse an China weitergegeben zu haben. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig verifizieren. Alle drei Angeklagten sind laut Reuters Spezialisten in der Hyperschalltechnik, die für Russland insbesondere in Kriegszeiten von zentraler Bedeutung ist.

Kollegen des Wissenschaftlers wenden sich in offenem Brief an den Kreml

Anatoly Maslow war bereits im Juni vergangenen Jahres festgenommen worden, wie lokale Medien berichteten. Im Anschluss wurde er nach Moskau geschickt, wo sich das Zentralbüro des Inlandsgeheimdienst FSB befindet, das Hochverratsfälle untersucht, hieß es weiter. Seit seiner Verhaftung habe der Wissenschaftler zwei Herzinfarkte erlitten, berichtete Reuters unter Bezugnahme auf eine Maslow nahestehende Quelle. Demzufolge soll der Forscher in Haft nicht über alle Medikamente verfügen, die er normalerweise einnehmen müsste. Laut der Quelle ist Maslow der Meinung, „dass er immer alles richtig gemacht hat.“ Er halte sich nicht für einen Verräter.

Kollegen des Wissenschaftlers schrieben Mitte Mai einen offenen Brief, um die drei Angeklagten zu unterstützen. Die drei Forscher seien Patrioten, sie hätten hoch bezahlte Jobs im Ausland ausgeschlagen, um sich der „russischen Wissenschaft“ zu widmen, hieß es in dem Schreiben. Die Strafverfolgung der Forscher könne der Wissenschaft in Russland schaden. „Wir verstehen einfach nicht, wie wir weiterhin unsere Arbeit machen sollen“, so die Unterzeichner des Briefes laut dem Nachrichtenportal Aljazeera weiter. Aus Sicht der Wissenschaftler herrsche die Angst, wegen der bloßen Ausübung ihrer Arbeit des Hochverrats beschuldigt zu werden. „Wofür wir heute belohnt werden und anderen als Vorbild dienen, wird morgen zum Grund für eine Strafverfolgung.“

Im April hatte das russische Parlament die Höchststrafe für Hochverrat von 20 Jahren auf lebenslang angehoben. Angaben der russischen staatlichen Nachrichtenagentur Tass zufolge werden insgesamt vier Wissenschaftler des Hochverrats verdächtigt.