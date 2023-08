Mitten im Paus-Streit: Klingbeil plötzlich offen für Lockerung der Schuldenbremse

Von: Gregor-José Moser

Um Schulen und Kitas mehr Geld zur Verfügung zu stellen, kann sich SPD-Chef Klingbeil auch vorstellen, die Schuldenbremse zu lockern.

Lüneburg/Berlin - Die Ampel-Parteien streiten seit Monaten über die geplante Kindergrundsicherung von Bundesfamilienministerin Paus (Bündnis 90/Die Grünen). Zuletzt hatte Bundesfinanzminister Lindner das Projekt infrage gestellt und stattdessen vorgeschlagen, mehr Geld in beispielsweise Schulen zu investieren. Jetzt hat der SPD-Vorsitzende Klingbeil darauf reagiert. Beim Bühnentalk „RND vor Ort“ zeigte er sich in diesem Zusammenhang offen für eine Lockerung der Schuldenbremse.

Klingbeil sagte: „Wenn mich Christian Lindner morgen anruft und sagt: Du, wollen wir nochmal fünf Milliarden für Schulen und Kitas zusätzlich zur Kindergrundsicherung in die Hand nehmen, würde ich sofort Ja sagen.“ Außerdem fügte Klingbeil hinzu: „Und wenn er dann sagt, dafür müssen wir die Schuldenbremse aussetzen, dann würde ich sofort sagen: Dann machen wir das.“ Er finde es toll, dass der Finanzminister gesagt habe, er sei im Kampf gegen die Kinderarmut auch dafür, Schulen und Kitas besser auszustatten, so Klingbeil weiter.

SPD-Chef Lars Klingbeil kann sich eine Lockerung der Schuldenbremse vorstellen, um stärker in Schulen und Kitas zu investieren. © Michael Kappeler/dpa

Wirtschaftsexperten halten Lockerung der Schuldenbremse für vertretbar

Eine aktuelle Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft gibt Klingbeil recht. Es hält eine deutliche Lockerung der Schuldenbremse für verkraftbar, „um wichtige Investitionen in die Zukunftsfähigkeit zu ermöglichen“, heißt es in einer Analyse des arbeitgebernahen Instituts, aus der das Handelsblatt zitiert. Trotz einer höheren Verschuldung würde Deutschland die Maastricht-Kriterien der Europäischen Union wieder einhalten, heißt es.

Eine nachhaltige Verschuldung ohne ansteigende Schuldenstandsquote wäre laut IW bis zu einem langfristigen Haushaltsdefizit von etwa 1,8 Prozent pro Jahr möglich. Erst bei noch höheren Defiziten würde die Schuldenquote steigen. Die Experten weisen auch darauf hin, dass eine Lockerung der Schuldenbremse den Haushaltsspielraum der Regierung deutlich erhöhen würde. Eine Finanzierung der wichtigen Zukunftsaufgaben wie Klimaneutralität und Digitalisierung über zusätzliche Schulden sei zumindest teilweise erforderlich.

Umstrittene Lindner-Aussage stößt auf Kritik

Mit seinem Vorschlag, die Schuldenbremse für Investitionen in Schulen und Kitas zu lockern, spielt Klingbeil auf eine umstrittene Äußerung von Bundesfinanzminister Lindner an. Der FDP-Vorsitzende hatte Zweifel an der Kindergrundsicherung angemeldet. Dem Radiosender Bayern 2 sagte er, es gebe einen klaren Zusammenhang zwischen Einwanderung und Kinderarmut. Deshalb sei es womöglich sinnvoller, in Schulen und Kitas sowie Integration und der Beschäftigungsfähigkeit der Eltern zu investieren.

Er sei überzeugt, dass mehr Geld für die Eltern nicht zwingend die Chancen der Kinder verbessern würde, so Lindner. Widerspruch kam unter anderem vom Hauptgeschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes Ulrich Schneider. Spezielle Angebote für eingewanderte Familien müsse es zwar geben und Eltern müssten in die Lage versetzt werden, Arbeit zu finden. Das dürfe jedoch kein Argument dafür sein, um Kinder in Armut zu belassen.