Russland verlagert erste Atomsprengköpfe nach Belarus

Eine russische Atomrakete vom Typ Topol-M fährt am bei der Militärparade zum Tag des Sieges über den Roten Platz. © dpa/(Archivbild)

Laut Informationen aus der Ukraine soll Russland jetzt Atomwaffen im Nachbarland Belarus stationieren. Das hat Folgen für den Ukraine-Krieg

Kiew - Das erste Mal seit den 1990er Jahren soll Russland Atomwaffen im Ausland stationiert haben. Laut dem Direktor des militärischen Nachrichtendienstes, Kyrylo Budanov, seien die ersten russischen Atomsprengköpfe an Belarus geliefert worden. Das sei bereits vor Tagen passiert, sagte er am Donnerstag (31. August) in einem Interview.

Er ordnet diesen Schritt als Abschreckung ein. Im Voraus hätte es offenbar Übungen in Belarus gegeben, in denen ein Atomschlag simuliert wurde. Eine Auswertung der Übungen habe gezeigt, dass die belarussische Armee für den Einsatz von Atomwaffen nicht vorbereitet sei, so Budanov.

Informationen zu Atomwaffen in Belarus oft widersprüchlich

Ob die Informationen des ukrainischen Militärgeheimdienstes richtig sind, ist schwer zu sagen. Bereits in der Vergangenheit gab es widersprüchliche Aussagen zur Stationierung von Atomwaffen in Belarus.

Am 25. Mai unterzeichneten Russland und Belarus ein Abkommen über die Stationierung taktischer Atomwaffen in Belarus. Alexander Lukaschenko, Präsident von Belarus, gab noch am selben Tag an, dass die ersten nuklearen Waffen bereits in sein Land geliefert würden. Der russische Präsident Wladimir Putin gab erst am 16. Juni bekannt, dass die ersten Atomsprengköpfe in Belarus angekommen seien.

„Putins Statement ist ein weiterer Schritt in Richtung einer Destabilisierung des Landes“, twitterte damals Oleksiy Danilow, der Vorsitzende des Nationalen Verteidigungs- und Sicherheitsrats. Der Kreml habe Belarus als nukleare Geisel genommen.

Sorge vor einem Atomkrieg treibt um

Russland ist an internationale Verträge gebunden, wie dem Atomwaffensperrvertrag, nach dem es Atomwaffen nicht weiterverbreiten darf. Laut Putin würden diese Verträge aber nicht verletzt, da in Belarus stationierte Nuklearwaffen weiterhin in Russlands Besitz verblieben. Außerdem merkte er im März an, dass die USA, ebenfalls an den Sperrvertrag gebunden, ähnlich vorgehen.

Schon seit Beginn des russischen Einmarschs in der Ukraine treibt viele die Sorge vor einem Atomkrieg um. Polens Präsident Andrzej Duda sagte am 22. August, dass Russlands Transport von Kurzstrecken-Nuklearwaffen an Belarus das regionale Sicherheitsgefüge ändere. Allerdings glaubt er dennoch nicht an einen Atomschlag. Auch die Bundesregierung zeigte sich Anfang März alarmiert. Das Auswärtige Amt sprach von einem „weiteren Versuch der nuklearen Einschüchterung“.