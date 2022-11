„Gendern? Nein danke!“: CDU setzt in Thüringen brisanten Antrag durch – mit AfD-Hilfe

Die CDU-Politiker Christoph Zippel (links), Christian Tischner und Andreas Bühl (rechts) im Thüringer Landtag. © IMAGO / Karina Hessland

Die CDU in Thüringen stimmte am Donnerstag in einem umstrittenen Antrag gegen die Gendersprache – gemeinsam mit der vom Verfassungsschutz beobachteten Thüringer AfD.

Erfurt - Am späten Donnerstagabend stimmte die CDU gemeinsam mit der AfD und den „Bürgern für Thüringen“ für einen Antrag gegen gendergerechte Sprache. Dem Beschluss war eine turbulente Debatte vorangegangen, die Entscheidung fiel denkbar knapp aus: 38 Stimmen entfielen für den Antrag, 36 dagegen. Dadurch ändert sich zwar nichts, da es sich nur um eine Empfehlung, nicht um ein Gesetz handelt. Doch es fiel auf, dass die CDU gemeinsame Sache mit der vom Verfassungsschutz beobachteten Thüringer AfD machte, um genug Stimmen zu bekommen.

CDU, AfD und „Bürger für Thüringen“ fordern, nicht zu gendern

Landtag, Landesregierung und Behörden in Thüringen sollen nach dem Willen einer knappen Parlamentsmehrheit in ihrer öffentlichen Kommunikation nicht gendern. Der CDU-Antrag, der mit „Gendern? Nein danke“ überschrieben war, wurde am späten Donnerstagabend nach einer namentlichen Abstimmung angenommen. Nach dpa-Informationen kamen die Stimmen gegen die Nutzung der Gendersprache ausschließlich von CDU und AfD sowie den vier Abgeordneten der Gruppe der „Bürger für Thüringen“, von denen drei Ex-AfD-Mitglieder sind.

Nach dem Wunsch dieser Politiker und Politikerinnen soll künftig nur das generische Maskulinum verwendet werden, sowohl in der Verwaltung, als auch im öffentlich-rechtlichen Rundfunk sowie in anderen Einrichtungen – etwa Schulen und Hochschulen. Die Friedrich-Schiller-Universität in Jena bleibt indes bei ihrer Empfehlung zur geschlechtergerechten Sprache. Der Präsident der Hochschule, Walter Rosenthal, sagte dem MDR, man solle mit dem Thema nicht durch politisch motivierte Maßgaben polarisieren. „Studien der Sprachwissenschaften, Soziologie und Psychologie haben gezeigt, dass Sprache die Welt nicht nur abbildet, sondern formt und sich auf die soziale Wahrnehmung und das Verhalten auswirkt“, so Rosenthal weiter. Laut Angaben des MDR ist der Beschluss zwar bundesweit einzigartig, aber dennoch nichts weiter als ein Appell. Gesetzeskraft hat er nicht.

Gendersprache Beim Gendern geht es um einen geschlechterbewussten Sprachgebrauch, der die Gleichbehandlung aller Geschlechter und Identitäten ausdrücken soll. Verwendet werden unter anderem Gendersterne, Doppelpunkte, Unterstriche oder kurze Sprechpausen.

Genderdebatte in Thüringen schon Wahlkampfgeplänkel?

Der CDU-Abgeordnete Christoph Zippel hatte den Antrag seiner Fraktion damit begründet, dass nach verschiedenen Umfragen eine Mehrheit der Menschen in Deutschland die „Gendersprache“ ablehne, teilweise würde sie als Bevormundung empfunden. Gendersprache sei „ein Eliteprojekt einer kleinen Minderheit“, so Zippel. In einer Umfrage des MDR im vergangenen Jahr waren 86 Prozent der Befragten gegen die Gendersprache. Nur 14 Prozent waren der Meinung, dass das Anliegen wichtig sei. Eine Befragung des Augsburger Instituts für Generationenforschung zufolge hielten indes 46 Prozent die Debatte für wichtig, 43 Prozent für unwichtig, 11 Prozent waren neutral.

In Thüringen wird regulär im Jahr 2024 der Landtag gewählt. Das oft emotional statt sachlich debattierte Thema Gendersprache eignet sich offenbar gut als Wahlkampfthema. Wäre am kommenden Sonntag Landtagswahl, würde die AfD laut einer aktuellen Insa-Umfrage in Thüringen stärkste politische Kraft. Die Linke läge demnach auf Platz zwei, die CDU wäre indes nur drittstärkste Kraft. Vorsitzender des Thüringer AfD-Landesverbandes ist der Rechtsextremist Björn Höcke, der bei seiner Wiederwahl Anfang November ankündigte, bei der Landtagswahl als Spitzenkandidat antreten zu wollen. Noch im September hatte der CDU-Landesvorsitzende Mario Voigt Höcke als „Feind der Zukunft“ bezeichnet. Nun scheinen CDU und AfD sich zumindest beim Thema Gendern und zuvor bei der Debatte um Abstandsregeln bei Windkrafträdern inhaltlich angenähert zu haben.

Kritik an Antrag kommt von Linken und SPD

Der Linken-Abgeordnete Christian Schaft warf der Thüringer CDU vor, mit ihrem Antrag gegen die Verwendung einer geschlechtergerechten Sprache Stimmungsmache und einen rechten Kulturkampf zu betreiben, „wie man ihn sonst von der AfD-Fraktion erwarten würde“. Die AfD stellt nach der Linken und der CDU die drittgrößte Fraktion im Landtag in Erfurt. Die SPD-Abgeordnete Cornelia Klisch bezeichnete die gendersensible Sprache als „legitimes Mittel, die Gleichheit der Geschlechter zum Ausdruck zu bringen“, wobei die CDU verkenne, dass sich Sprache ständig weiterentwickle. Die Gruppe der FDP beteiligte sich nicht an der Abstimmung, bestätigte ein Sprecher am Freitag (dpa/bme).