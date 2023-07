Jetzt amtlich: Genderzeichen nicht regulärer Teil der Rechtschreibung – doch es gibt ein „aber“

Von: Nadja Zinsmeister

Teilen

Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat entschieden: Genderzeichen sind kein regulärer Bestandteil der deutschen Sprache. Dafür aber etwas anderes?

Mannheim/München - Der Rat für deutsche Rechtschreibung hat sich am Freitag wie angekündigt offiziell zur Verwendung von Genderzeichen in der deutschen Sprache positioniert. Sie gehören laut dem Rat „nicht zum Kernbestand der deutschen Orthografie“, wie die Geschäftsstelle des Gremiums am Nachmittag mitteilte. Es gibt jedoch ein „Aber“.

Rat für deutsche Rechtschreibung: Genderzeichen nicht regulärer Teil der Orthografie

Genderzeichen wie ein Stern, Doppelpunkt oder Unterstrich wirken unmittelbar „auf die orthografisch korrekte Schreibung von Wörtern“ ein, heißt es als Begründung. Ihre Setzung könne in verschiedenen Fällen „zu grammatischen Folgeproblemen führen, die noch nicht geklärt sind“. Es handele sich dabei also nicht um reguläre Zeichen.

Stattdessen will der Rat staatlichen Stellen aber empfehlen, das amtliche Regelwerk um einen Abschnitt Sonderzeichen zu ergänzen. Genderzeichen sollen dadurch zumindest als Sonderzeichen aufgeführt werden, was eine Neuerung darstellen würde.

Drei verschiedene Arten von Genderzeichen. Einige finden sie störend, andere wichtig. © Uli Deck/dpa

Diese Entwicklung sei noch nicht abgeschlossen und werde vom Rat weiter beobachtet. Sabine Krome, Geschäftsführerin des Rats, bezeichnete den Beschluss des Gremiums als eine „abwartende Haltung“. Es müsse daran gearbeitet werden, wie die Genderzeichen verwendet werden können.

Genderzeichen laut Rat keine reguläre Rechtschreibung - doch es gibt ein „Aber“

Krome zufolge gelten somit weiterhin die Empfehlungen vom November 2018 sowie März 2021. Bereits damals hatte sich der Rat gegen die Aufnahme der strittigen Zeichen ausgesprochen. Eine kleine Änderung gäbe es aber, wenn staatliche Stellen auf die neue Empfehlung hin die Genderzeichen als „Sonderzeichen“ anerkennen. Damit würden sie zwar weiterhin im amtlichen Regelwerk fehlen, aber zumindest als Phänomen dort beschrieben werden.

Der Rat für deutsche Rechtschreibung ist ein Gremium mit 41 Mitgliedern aus insgesamt sieben Ländern und Regionen, das 2004 ins Leben gerufen wurde. Er ist von hoher Bedeutung, da unter anderem Schulen und Behörden auf das Regelwerk zurückgreifen. „Der Rat ist die maßgebende Instanz in Fragen der deutschen Rechtschreibung und gibt mit dem amtlichen Regelwerk das Referenzwerk für die deutsche Rechtschreibung heraus“, heißt es auf der offiziellen Seite.

Eine gendergerechte Sprache führt immer wieder zu hitzigen Diskussionen in Deutschland. Auch im Landkreis München gehen die Meinungen deutlich auseinander. Eine Umfrage des Münchner Merkur zeigt: Die Kommunen gehen unterschiedliche Wege. (nz mit afp)