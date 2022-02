Peinliches Urteil für die Ampel - Gericht hält RKI-Order zum Genesenenstatus für verfassungswidrig

Von: Florian Naumann

In einer Pressekonferenz mit Karl Lauterbach erläuterte RKI-Präsident Lothar Wiehler, welche Corona-Faktoren in der Omikron-Welle wichtig sind. © Wolfgang Kumm/dpa

Der Streit um den verkürzten Genesenenstatus findet kein Ende - ein Gericht hält den Beschluss per RKI-Order für verfassungswidrig.

Osnabrück/Berlin - Nächste Wende im wochenlangen Streit um die Dauer des Genesenenstatus in Deutschland? Ein Verwaltungsgericht im niedersächsischen Osnabrück hat die Verkürzung von drei auf sechs Monate für ungültig erklärt, wie die Bild berichtet.

Mehrere Einschränkungen gilt es zu beachten: Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig - und es gilt dem Bericht zufolge nicht für die Allgemeinheit, sondern nur für den Antragsteller. Dieser solle nun von seinem Landkreis einen sechs Monate umfassenden Genesenennachweis erhalten, beschied das Gericht. Der weitere Fortgang auf Bundesebene bleibt abzuwarten.

Corona-Streit: RKI-Entscheidung für verkürzten Genesenenstatus verfassungswidrig?

Dennoch ist der Sachverhalt für die Ampel-Regierung und das Robert-Koch-Institut (RKI) schon jetzt pikant. Denn die Richter beriefen sich laut Bild auf einen Konflikt mit dem Grundgesetz: Die Verkürzung des Genesenstatus war vom RKI in Kraft gesetzt worden. Genau an diesem Vorgehen gibt es aber Zweifel: Es fehle an einer Rechtsgrundlage, diese Entscheidung an das RKI zu delegieren, erklärten die Richter.

Komplett überraschend kommt diese Wendung nicht. Auch ein Bundestags-Gutachten hatte stark an dieser Entscheidungsmacht des Instituts gezweifelt* - und ebenfalls die deutsche Verfassung gegen das Vorgehen ins Feld geführt. Politisch schlägt die kurzfristig und weitgehend ohne Absprachen getroffene Entscheidung ohnehin seit Wochen hohe Wellen. Nach heftiger Kritik an Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) rückte zuletzt koalitionsintern offenbar auch RKI-Chef Lothar Wieler in die Schusslinie*.

Möglich scheint, dass die Ampel nun nachjustiert. Die Gesundheitsministerkonferenz forderte am Montag bereits, die Entscheidung über den Genesenenstatuts wieder in die Hände der Politik zu legen. Justizminister Marco Buschmann (FDP) stellte sich hinter die Forderung, wie unter anderem die Augsburger Allgemeine berichtete. (fn) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.