Erste Frau an IKRK-Spitze Spoljaric will Blick auf Frauen in Konflikten schärfen

Internationales Komitee vom Roten Kreuz

Mirjana Spoljaric, die erste Frau an der Spitze des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK), will Frauen in Konflikten in den Fokus rücken.

Genf - «Es ist meine Aufgabe, darauf hinzuweisen, wenn Frauen in einer Konfliktsituation stärker benachteiligt sind als Männer», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur und dem ARD-Hörfunk. Sie habe einen spezifischen Blick auf die Frauen. «Das war möglicherweise bei meinen Vorgängern nicht so stark der Fall, auch, weil sie oft gar keinen Zugang zu den Frauen hatten», sagte sie. Sie könne in Flüchtlingslagern leichter auf Frauen zugehen. Das IKRK mit Sitz in Genf ewurde 1863 gegründet.

«Tatsache ist: Frauen sterben in Konfliktgebieten bei der Geburt. Frauen haben weniger Mittel, um sich bei der Flucht oder in einer Konfliktsituation zu schützen oder in sicherere Zonen zu retten. Frauen, vor allem kleine Mädchen, werden schneller aus den Schulen rausgenommen. Kleine Mädchen werden in Konfliktgebieten schneller verheiratet. Sie werden zum Teil ja auch verkauft, um die Familie zu retten», sagt die im heutigen Kroatien geborene Spoljaric. Sie ist seit 1. Oktober IKRK-Präsidentin. «Sexuelle Gewalt ist ein großes Problem in Konflikten und auch hier müssen wir mehr tun.» Frauen würden in Konflikten gezielt missbraucht, misshandelt und verschleppt. (dpa)