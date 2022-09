UN: Menschenrechtssituation in Nicaragua verschlechtert sich weiter

Symbolbild: Logo der Vereinten Nationen (UN) © Beata Zawrzel via IMAGO

Die Vereinten Nationen haben sich besorgt über die Menschenrechtsverletzungen in Nicaragua gezeigt.

Genf/Managua - «Zu dieser Verschlechterung gehören schwerwiegende Verletzungen der bürgerlichen und politischen Rechte, das Fehlen eines nationalen Dialogs, die Verschärfung der politischen Krise und die Isolierung Nicaraguas von der internationalen Gemeinschaft», sagte Christian Salazar Volkmann vom UN-Hochkommissariat für Menschenrechte am Dienstag bei der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf. «Die Regierung versucht weiterhin, kritische Stimmen in Nicaragua zum Schweigen zu bringen und den zivilgesellschaftlichen Raum drastisch einzuschränken.»

Die autoritäre Regierung von Nicaraguas Präsident Daniel Ortega ging zuletzt immer härter gegen zivilgesellschaftliche Gruppen, die Opposition und die katholische Kirche vor. Zuletzt entzogen die Behörden Hunderten Nichtregierungsorganisationen die Zulassung und schlossen zahlreiche kirchliche Radio- und Fernsehsender. Bei Protesten gegen die Regierung kamen in den vergangenen Jahren mehr als 350 Menschen ums Leben. Zahlreiche Oppositionelle sind in Haft, die regierungskritische Presse wird massiv unter Druck gesetzt.

Die Vereinten Nationen mit Hauptsitz in New York seien besonders besorgt über willkürliche Festnahmen und unmenschliche Haftbedingungen in dem mittelamerikanischen Land, sagte Salazar Volkmann. Er forderte die internationale Gemeinschaft dazu auf, in Managua auf die Freilassung der politischen Gefangenen zu dringen. (dpa)