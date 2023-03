Gentechnik-Lockerung auf dem Acker? Landwirte und Umweltschützer in Bayern laufen Sturm

Von: Franziska Schwarz

Ein Sonnenblumen - und ein Maisfeld in Bayern (Symbolbild) © Reinhold Ratzer/imagebroker/Imago

2009 wurden letztmals in Bayern gentechnisch veränderte Pflanzen geerntet. Eine Novelle der EU schürt nun Sorgen, dass sich das wieder ändert.

München – In der EU kursieren Pläne, die Vorschriften für gentechnisch veränderte Pflanzen zu locken. In Bayern protestieren nu Landwirte, Umwelt-, Natur- und Verbraucherschützer. Kontrollaufwand und Kontrollkosten zur Gentechnikfreiheit würden den Biomarkt extrem belasten – und eine fehlende Kennzeichnung würde den Verbraucherinnen und Verbrauchern ihre Wahlfreiheit für gentechnikfreie Produkte rauben, sagte etwa der Vorsitzende des BUND in Bayern, Richard Mergner, am Mittwoch (15. März).

Sowohl die Landesregierungen als auch die Bundesregierung müsse sich für den Schutz einer gentechnikfreien Natur und Landwirtschaft einsetzen, forderte Mergner mit Blick auch auf Umweltministerin Steffi Lemke (Grüne).

Es sei eine Fehlinformation, wenn behauptet werde, dass die neuen gentechnisch veränderten Pflanzen eine Lösung für die Herausforderungen durch Dürren, Hitze und Starkregen seien. Stattdessen seien ökologischer Landbau, Agrarökologie, vielfältige und regional angepasste Landwirtschaft sowie ökonomisch, sozial und kulturell attraktive ländliche Räume die „echten Lösungen“.

Streit um neue Gentechnikpläne der EU: „Haben zwei Jahrzehnte investiert“

„Wir haben zwei Jahrzehnte investiert, um nachvollziehbar gentechnikfreie Produkte zu liefern. Dadurch ist die Transparenz von Lieferketten auch bei den Futtermitteln gestiegen“, sagte Johann Leis, Landesvorsitzender des Bundes Deutscher Milchviehhalter (BDM) in Bayern. Um den Druck auf die Politik zu erhöhen, schlossen sich in Bayern 25 Organisationen und Gruppen aus Landwirtschaft, Umwelt-, Natur- und Verbraucherschutz zu einem Protestbündnis zusammen.

Bayern stoppte Ernte von gentechnisch veränderten Pflanzen 2009

In Bayern wurden im Herbst 2009 die bisher letzten gentechnisch veränderten Pflanzen geerntet. 2014 trat der Freistaat dem Netzwerk gentechnikfreier Regionen in Europa bei.

Über die Überarbeitung der EU-Gentechnikregeln wird schon lange gestritten. Inzwischen hat die EU-Kommission an einer Abschätzung zu den Folgen einer neuen Regulierung gearbeitet, in diese Analyse flossen auch Einschätzungen von Umweltorganisationen und Berufsverbänden. Voraussichtlich im Juni will sie einen konkreten Vorschlag für einen Gesetzestext veröffentlichen. (dpa/frs)