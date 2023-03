Proteste in Georgien „vom Ausland orchestriert“? Putins Außenminister zieht Vergleich zur Ukraine

Von: Bedrettin Bölükbasi

Teilen

Russlands Außenminister Sergej Lawrow. (Archivbild) © Maxim Shipenkov/EPA Pool via AP/dpa

Mit Blick auf die Demonstrationen gegen die Regierung in Georgien vermutet Russlands Außenminister Lawrow Fremdeinwirkung. Er erinnert an die Maidan-Demos in der Ukraine.

München – Das von der Regierung in Georgien geplante und umstrittene „Agenten“-Gesetz nach russischem Vorbild wurde nach heftigen Protesten zurückgezogen. Allerdings wollen die Demonstranten, die der Regierung eine immer größere pro-russische Haltung vorwerfen, weiterhin protestieren. Der russische Außenminister Sergej Lawrow hat sich nun zu den Demonstrationen geäußert und ausländischen Einfluss verantwortlich gemacht.

Demonstrationen in Georgien: Lawrow vergleicht Proteste mit Maidan in der Ukraine

Geht es nach Lawrow, besteht eine klare Ähnlichkeit zu den Demonstrationen der ukrainischen Bevölkerung im Jahre 2014. „Es ist sehr ähnlich zum Maidan in Kiew“, sagte er laut der staatlichen Nachrichtenagentur Tass in einem Interview im halbstaatlichen Fernsehsender Perwy kanal. Den Widerstand gegen das umstrittene Gesetz in Georgien deutete er dabei als „Ausrede“, um die Regierung in dem Ex-Sowjet-Staat mit Gewalt zu stürzen.

Russland behauptet, die Regierung in der Ukraine sei 2014 mit einem „Putsch“ gestürzt worden. Auch hinsichtlich der jüngsten Entwicklungen in Georgien knüpfte Lawrow am Argument fremder Einwirkung an und gab an, die Demonstrationen seien „vom Ausland orchestriert“. Somit wolle man an den Grenzen Russlands eine Art Störfaktor erschaffen.

Putins Zirkel der Macht im Kreml – die Vertrauten des russischen Präsidenten Fotostrecke ansehen

Zudem attackierte er westliche Länder wegen unterschiedlicher Haltungen zu Demonstrationen in Moldau und Georgien. Die Opposition in Georgien könne alles tun, da sie die „westlichen Interessen“ vertrete, betonte Kreml-Chef Wladimir Putins Außenminister Lawrow. Proteste gegen die moldauische Regierung hingegen verurteilte der Westen, da dort die Regierung und Präsidentin Maia Sandu westlich ausgerichtet seien, so der Minister. An den Demonstrationen in Moldau sind teils Russland nahestehende Parteien und Gruppen beteiligt.

Demonstrationen in Georgien: Putin-Sprecher sieht „antirussische Stimmung“

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow sprach ähnlich wie Lawrow von einer „antirussischen Stimmung“ in Georgien durch den Einfluss der USA. Die georgische Präsidentin Salome Surabischwili wende sich „nicht von Georgien, sondern von Amerika aus an ihr Volk“, sagte Peskow mit Blick auf eine Erklärung Surabischwilis während ihres Besuchs in den USA.

Die Präsidentin hatte am Donnerstag (9. März) in New York den Demonstranten in ihrem Land ihre Unterstützung zugesichert. Dies sei ein Zeichen dafür, dass jemand „gut sichtbar“ versuche, „antirussische Stimmung zu erzeugen“, so Putins Sprecher. „Wir verfolgen dies sehr aufmerksam und mit großer Sorge“, fügte er hinzu.



Zugleich unterstrich Peskow, Russland habe nichts mit dem umstrittenen Gesetz zu tun und betonte, dass Moskau „sich nicht in die inneren Angelegenheiten Georgiens einmischt“. Russland und Georgien führten 2008 einen kurzen Krieg gegeneinander. Nach dem Krieg erklärte Russland die Unabhängigkeit der Separatistenregionen Abchasien und Südossetien in Georgien. Viele Georgier befürchten, dass sich ihre Regierung von ihrem pro-europäischen Kurs abwenden und sich Russland annähern könnte. (bb/AFP)