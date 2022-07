Ehefrau erklärt wahren Grund für Schröders Moskau-Reise – Es ging offenbar um Putins Gas

Von: Florian Naumann, Stephanie Munk

Trotz des Einmarsches in die Ukraine hält Altkanzler Gerhard Schröder an seiner Freundschaft zu Wladimir Putin fest. © IMAGO/Frank Hoermann/Sven Simon (Fotomontage)

Gerhard Schröder ist wieder nach Moskau gereist. Doch der Putin-Freund machte dort - anders als er erklärt hatte - offenbar keinen Urlaub.

Update vom 26. Juli, 14.40 Uhr: Was hat Gerhard Schröder derzeit in Moskau vor? Nach einer nebulösen Reise des Altkanzlers im März ist ein Besuch Schröders in Russland nun erneut Thema von Spekulationen.

Der Kreml hat ein Treffen zwischen Putin und Schröder jetzt nicht ausgeschlossen: „Soweit wir es wissen, ist er in Moskau“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow am Dienstag (26. Juli). „Es ist kein Treffen geplant, aber wir schließen nicht aus, dass es zu Kontakten kommen könnte.“

Wie der Spiegel unter Berufung auf eine andere Quelle berichtete, soll Schröder in Moskau über Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 sprechen. Unklar sei, mit wem der frühere Bundeskanzler die Gespräche führt, berichtete das Magazin.

Ehefrau erklärt wahren Grund für Schröders Moskau-Reise – Es ging offenbar um Putins Gas

Update vom 26. Juli, 12.30 Uhr: Gerhard Schröder ist wieder in Moskau - so viel ist klar. Anders als bisher bekannt soll er sich aber nicht nur zur Erholung in der russischen Hauptstadt befinden. Wie seine Ehefrau Soyeon Schröder-Kim dem Spiegel gegenüber erklärte, führt der Altkanzler in Moskau Gespräche zur Energie.

„Er ist nicht im Urlaub, sondern führt Gespräche über Energiepolitik in Moskau“, wird Schröder-Kim zitiert. Noch am Montag (25. Juli) hatte Gerhard Schröder zu einem Reporter von RTL/ntv gesagt: „Ich mache hier ein paar Tage Urlaub. Moskau ist eine schöne Stadt“.

Aus einer anderen Quelle will der Spiegel erfahren haben, dass sich Schröders Gespräche in Moskau um die Gaslieferungen durch die Pipeline Nord Stream 1 drehen sollen. Am Mittwoch will der russische Energiekonzern Gazprom die Lieferung nach Deutschland um die Hälfte drosseln und nur noch 20 Prozent der Maximalauslastung durch die Pipeline fließen lassen.

Bereits am Dienstag (26. Juli) soll Gerhard Schröder laut dem Bericht wieder aus Moskau abreisen. Am Sonntag soll er dort angekommen sein, es handelte sich also um einen kurzen Besuch.

„Moskau ist eine schöne Stadt“: Gerhard Schröder macht „Urlaub“ – ausgerechnet in Rufweite Putins

Erstmeldung vom 25. Juli 2022:

München/Moskau – Gerhard Schröder ist auf Reisen – in Russland. Der Altkanzler ist einige Wochen nach der Aufregung um putinfreundliche Aussagen und einen gescheiterten Vermittlungsversuch im Ukraine-Krieg erneut nach Moskau geflogen. Das berichtet der Nachrichtensender n-tv am Montag (25. Juli).

Einem Korrespondenten des TV-Kanals sagte der ehemalige deutsche Regierungschef, es handle sich um „ein paar Tage Urlaub“: „Moskau ist eine schöne Stadt.“ Zweifel an dieser Darstellung beantwortete Schröder offenbar ebenfalls in eher ironisch-flapsigem Duktus. Auf den Hinweis, die Zentrale des Gaskonzerns Rosneft befinde sich in der Nähe, sagte der SPD-Politiker: „Ist das so? Ach ja stimmt, da haben Sie recht.“

Altkanzler Gerhard Schröder (Archivbild). © Kay Nietfeld/dpa

Die Reise Schröders kommt zu einem bemerkenswerten Zeitpunkt. Gegen ihn läuft ein Parteiausschlussverfahren in der SPD wegen der Verbindungen zu Kremlchef Wladimir Putin und Äußerungen rund um den Krieg in der Ukraine – so hatte Schröder Kiew unter anderem „Säbelrasseln“ vorgeworfen. Ämter bei den russischen Gas- und Energiekonzernen Rosneft und Gazprom hatte der 78-Jährige nach der allgemeinen Aufregung zuletzt aber niederlegen beziehungsweise ausschlagen wollen.

Gerhard Schröder in Russland: Altkanzler wollte Draht zu Putin nicht abreißen lassen

Anders sieht Schröders Haltung zu seinem Polit-Spezl Putin aus – den der Niedersachse schon zu Zeiten als Bundeskanzler als „lupenreinen Demokraten“ gepriesen hatte. Er wolle seinen Draht zu Putin weiter aufrechterhalten und glaube nicht an eine militärische Lösung in der Ukraine, sagte Schröder zuletzt der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. „Der Krieg ist nur durch diplomatische Verhandlungen zu beenden.“ Der Kanzler a.D. selbst war aber im Frühjahr mit Vermittlungs-Bemühungen offenkundig gescheitert.

Schröder steht seit Jahren wegen seiner Verbindungen nach Russland und seines engen Drahts zu Putin in der Kritik. Auch nach der russischen Invasion in die Ukraine im Februar hat sich Schröder nach Auffassung vieler Parteigenossen bisher nicht ausreichend von Russland distanziert. (fn)

