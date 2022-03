Strafanzeige gegen Schröder wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gestellt

Von: Cindy Boden

Gerhard Schröder (SPD, l), ehemaliger Bundeskanzler, umarmte 2018 Wladimir Putin, Präsident von Russland, nach dem WM-Eröffnungsspiel Russland gegen Saudi-Arabien. © Alexei Druzhinin/TASS/dpa

Gegen Ex-Kanzler Schröder ist eine Strafanzeige wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit gestellt worden. Die Kritik an ihm reißt nicht ab.

Karlsruhe - Um Gerhard Schröder* (SPD*) wird es nicht ruhig: Gegen den früheren Bundeskanzler ist Strafanzeige wegen Verbrechens gegen die Menschlichkeit gestellt worden. Wie die Badischen Neuesten Nachrichten am Dienstag (8. März) berichteten, ging die Strafanzeige in der vergangenen Woche in Hannover ein und wurde am Montag an den Generalbundesanwalt in Karlsruhe weitergeleitet. Diese sei unter anderem für Völkerstrafrecht zuständig. Die Staatsanwaltschaft Hannover bestätigte der Nachrichtenagentur AFP den Eingang der Anzeige und die Weiterleitung.

Schröder im Ukraine-Konflikt in der Kritik: Auch SPD distanzierte sich

Wie es in dem Artikel weiter hieß, richtet sich die Anzeige auch gegen weitere Menschen. Die Behörde in Karlsruhe wollte sich gegenüber der Zeitung nicht äußern. Schröder steht in der Kritik, weil er sich nicht vom russischen Staatschef Wladimir Putin distanziert. Seit Wochen gibt es über Äußerungen zum Ukraine-Konflikt* oder eben fehlender Stellungnahmen Wirbel um den Ex-SPD-Kanzler.

Auch seine Aussagen über Außenministerin Annalena Baerbock vor einiger Zeit standen in der Kritik. Nachdem sich die SPD-Spitze klar zu Schröder positioniert hatte, zog kurz darauf auch Kanzler Olaf Scholz nach: In der Talkshow „Maybrit Illner“ forderte er den früheren Parteichef auf, seine Posten bei russischen Staatsunternehmen niederzulegen.

Putin-Freund Schröder: Posten mit Verbindung zu Russland

Der Altkanzler ist Vorsitzender des Gesellschafterausschusses der Nord Stream AG und Aufsichtsratschef beim staatlichen russischen Energiekonzern Rosneft. Außerdem kandidiert er für einen Posten im Aufsichtsrat des staatlichen russischen Energiekonzerns Gazprom*.

Seine Frau, So-yeon Schröder-Kim, meldete sich vor kurzer Zeit bei Instagram zu Wort und nahm ihren Mann in Schutz. Sie zeigte sich entsetzt von der SPD-Führung*. (cibo/AFP)