Gerhard Schröder: Der Kontakt zu Putin ist sein letztes Kapital – die Frage ist nur, was er ihm bringt

Von: Marc Beyer

Altkanzler Gerhard Schröder will weiter mit Putin kommunizieren. © imago/localpic

Altkanzler Gerhard Schröder möchte mit Kremlchef Putin im Gespräch bleiben. Ob das überhaupt noch etwas bringt, ist aber unklar, kommentiert Marc Beyer.

München - Schon dass Gerhard Schröder öffentlich spricht, ist im Grunde eine Nachricht. Monatelang ist es still gewesen um den Altkanzler, ein einziges Mal äußerte er sich in der New York Times, ansonsten ließ er höchstens seinen Anwalt reden. Nun hat Schröder die FAZ zu einem ausführlichen Gespräch empfangen. Viel darf daraus nicht zitiert werden, doch auch das Wenige macht klar: An seiner unkritischen Haltung zu Russland und dem von ihm entfesselten Krieg hat sich nichts geändert.

Gerhard Schröder: Kontakt zu Putin bleibt ihm

Schröder hat in letzter Zeit viel verloren: seine umstrittenen Posten in Russlands Energiewirtschaft, die Privilegien als Altkanzler, vor allem aber den Respekt seiner Landsleute. Dass er nun betont, er werde weiterhin die Gesprächsmöglichkeiten mit Wladimir Putin, seinem alten Freund, nutzen, ist dennoch keine Überraschung.

Die Meinung der anderen hat ihn immer nur am Rande interessiert. Und aus Schröders Sicht macht diese unbeirrbare Haltung auch Sinn. Sein Kontakt zu Putin ist alles, was ihm an politischem Kapital geblieben ist.

Schröders Moskau-Reise blieb erfolglos

Die Frage ist bloß, was er ihm bringt. Zu Kriegsbeginn hätte man mit viel Optimismus tatsächlich meinen können, ein Kanal in den Kreml könnte hilfreich sein. Seit der Moskau-Reise des Altkanzlers aber sind nun vier Monate vergangen, ohne dass es ein sichtbares Einlenken oder auch nur Innehalten Putins gegeben hätte. Das Beste, was sich über Schröders kurzen Draht nach Moskau noch sagen lässt, ist deshalb wohl: Schaden kann er jetzt auch nicht mehr.

