Trotz Beruhigungspille von Habeck: „German Angst“ kehrt zurück – vor allem bei der AfD

Von: Jens Kiffmeier

Strom- und Energiepreise, Wirtschaftsflaute: Die Deutschen machen sich wieder mehr Sorgen – vor allem Anhänger der AfD. Doch Habeck beschwichtigt.

Berlin – Erst die Euro-Misere, dann die Corona-Pandemie: Trotz großer Bedrohungslagen ist Deutschlands Wirtschaft über ein Jahrzehnt relativ unbeschadet durch die internationalen Krisen gegangen. Doch nun steckt das Land in der Energiekrise – und die Konjunktur erholt sich plötzlich langsamer als bei den europäischen Nachbarn. Das geht offenbar nicht unbeschadet an den Deutschen vorbei. Zwar versuchte Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) bereits zu beruhigen. Aber dennoch scheint die „German Angst“ vor dem wirtschaftlichen Abstieg in Teilen der Bevölkerung wieder zuzunehmen – vor allem die Anhängerinnen und Anhänger der AfD zeigten sich besorgt.

Umfrage von Forsa: Hohe Energiepreise bringen „German Angst“ zurück – Habeck beruhigt

Laut einer neuen Forsa-Umfrage im Auftrag der Welt nimmt die Sorge vor einer Wirtschaftskrise wieder zu. Zwar fühlt sich ein Großteil der Bundesbürger in den eigenen vier Wänden, in den Städten und Gemeinden sicher. Aber die hohen Energiepreise für Strom und Gas und die Inflation haben die „German Angst“ vor dem sozialen Abstieg wieder nach oben getrieben – auch wenn aus Sicht von Habeck die Sorge unbegründet ist.

Sieht trotz Konjunktur-Abschwung keinen Grund für German Angst: Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne). © Julian Stratenschulte/Soeren Stache/dpa

Bei der repräsentativen Befragung von 1001 Bundesbürgern gaben 80 Prozent an, sich „sicher“ (51 Prozent) oder „sehr sicher“ (29 Prozent) zu fühlen. Lediglich 19 Prozent erklärten, sich in ihrer Stadt oder Gemeinde „weniger“ beziehungsweise „überhaupt nicht sicher“ zu fühlen. Das waren leicht mehr als bei einer ähnlichen Befragung vor zwei Jahren. Einen nennenswerten Unterschied zwischen Ost und West gab es nicht.

„German Angst“: Besonders Anhänger der AfD fühlen sich unsicher

Lediglich anhand von Parteigrenzen ergaben sich bei der „German Angst“ erhebliche Differenzierungen. Am sichersten fühlen sich hier die Anhängerinnen und Anhänger der Grünen mit 96 Prozent. Bei der AfD, die in den Umfragen aktuell einen Höhenflug erlebt, sieht das Bild komplett anders aus: „Sicher“ oder „sehr sicher“ fühlen sich nur 53 Prozent, fast die Hälfte gaben indes das Gegenteil an. Bei den übrigen Parteien liegt das Unsicherheitsgefühl weit unter dem Durchschnittswert von 19 Prozent: 15 Prozent bei der Union, 13 Prozent bei den Liberalen, elf Prozent bei der SPD.

German Angst – was ist das? „German Angst“ ist ein Begriff, der oft – auch im Ausland – verwendet wird, um eine spezifische Mentalität oder Einstellung zu beschreiben, die angeblich typisch für die Deutschen ist. Der Begriff setzt sich aus den beiden Wörtern „German“ (deutsch) und „Angst“ (Angst) zusammen. Er bezieht sich auf die Wahrnehmung, dass die Deutschen eine besondere Neigung dazu haben, sich vor möglichen Gefahren, Risiken oder Veränderungen zu fürchten und deswegen auf viele Herausforderungen eher zögerlich zu reagieren. Die Idee der „German Angst“ geht auf Stereotypen und kulturelle Wahrnehmungen zurück und ist natürlich eine Verallgemeinerung, die nicht auf alle Deutschen zutrifft.

Einig sind sich die Deutschen aber bei der Beurteilung der wirtschaftlichen Lage. So blickt ein Großteil der Bundesbürger angesichts der Preissteigerungen bei Strom, Gas und Lebensmittel pessimistisch in die Zukunft. 66 Prozent glauben ausweislich der aktuellen Forsa-Erhebung, „dass es mit der deutschen Wirtschaft bergab gehen wird“, wie die Welt schreibt. Dies sei ein neuer Höchststand. Im Januar lag der Wert bei 56 Prozent.

Energiepreise bei Strom oder Gas: Daten vom IWF laut Habeck kein Grund für German Angst

Doch aus Sicht von Habeck ist das kein Grund zur Panik. „Die Daten sind natürlich nicht gut“, sagte der Bundeswirtschaftsminister in den ARD-Tagesthemen. Aber die Zahlen des Internationalen Währungsfonds (IWF) seien erklärbar und eine Rückkehr der „German Angst“ sei unnötig. Anders als in den Ländern wie den USA, Großbritannien oder Spanien sei in Deutschland die Abhängigkeit von russischem Gas zuletzt höher gewesen. Dies habe nach dem Ausbruch des Ukraine-Krieges dazu geführt, dass die Energiepreise in hierzulande höher gestiegen seien als im Ausland. Darüber hinaus sei Deutschland eine Exportnation, weshalb das Wachstum immer von der Entwicklung der Weltmärkte abhänge. Aber die Situation werde sich auch wieder beruhigen, versprach Habeck.

Zuvor hatte der IWF seine Prognose zur wirtschaftlichen Entwicklung in der Welt leicht angehoben. Für die Bundesrepublik aber senkte die Organisation seine Erwartungen weiter ab: Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) wird demnach 2023 um 0,3 Prozent schrumpfen. Im April hatte der IWF noch einen Rückgang um 0,1 Prozent vorausgesagt. Deutschland ist der einzige G7-Staat, für den der IWF die Prognose vom Frühjahr nicht verbessert hat. Für 2024 rechnet der Währungsfonds in Deutschland mit einer etwas stärkeren Erholung als zuvor. (jkf)