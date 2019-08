Germanwings-Absturz: Lufthansa empört Angehörige mit schockierendem Statement 

Sie arbeiten beu der LH? Es handelt sich hier nicht um ein Unglück, welches per definitorem unabwendbar und schicksalhaft gewesen wäre, sondern um ein vielfaches Tötungsdelikt an unschuldigen Menschen. Wäre die LH ihrer Sorgfaltspflicht hinsichtlich Auswahl und weitergehende Überprüfungen des Piloten nachgekommen, wäre es nicht zu dieser Tat gekommen. Das Verhalten der LH ist zutiefst unmoralisch und zeugt von einem erschütternden Menschenbild der Vorstandsspitze. Menschen wie Carsten Spohr haben keinerlei Anstand.

So ein Flugzeug hat ein fly by wire Steuerungssystem.

Die Maschine und seinen Bordcomputer kann man wie eine Drohne kapern und per Fernsteuerung lenken.