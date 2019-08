Germanwings-Absturz: Herzlos-Brief von Lufthansa schockt Opfer-Angehörige: „Beschämend“

Alle Fakten sprechen für die Todesangst, oder was würden Sie denken, wenn der zweite Pilot panisch an die Kabinentür drischt? Ich hoffe, dass Lufthansa mit diesem schäbigen Versuch, das Schmerzensgeld zu drücken, nicht durchkommt...

Dieser Brief hat natürlich einen finanziellen Hintergedanken und das ist das eigentlich Verachtenswerte an der ganzen Sache.

Die Menschen an Bord waren Menschen mit Gefühlen, Instinkten und Ängsten. Gerade in einem Flugzeug, dass man nicht jederzeit verlassen kann und wo man zu 100% den Piloten ausgeliefert ist, sind die Menschen schnell besorgt, wenn etwas ungewöhnliches passiert.

Was denken sich denn die Verfasser dieses Briefes. Dass man sich relaxed einen Tomatensaft ordert, wenn der Kapitän aus dem Cockpit ausgeschlossen wird und versucht mit Gewalt zurück zu kommen. Wenn gleichzeitig die Maschine dramatisch an Höhe verliert und man hilflos einem Irren ausgeliefert ist ?

Also dieser Brief empört nicht nur Angehörige sondern sollte auch jedem Lufthansa Mitarbeiter peinlich sein.

Einen geplanten Massenmord als "Unglück" zu bezeichnen, das ist originäres "Lufthansasprech".

Der damit einhergehende Suizid des Massenmörders selbst ist und bleibt demgegenüber unbeachtlich.

Einen derart ausgewiesenen Psychopathen einzustellen, und ins Cockpit zu lassen, stellt den Psychologen der Einstellungsgesellschaft ein Armutszeugnis aus.

Ein Pilot der - hörbar - alles unternimmt, die Sicherheitstür zum Cockpit aufzubrechen und eine Maschine im Sutzflug, aber niemand, wirklich niemand, hat etwas davon mitbekommen. Darauf gibt die Deutsche Lufthansa AG ihr Ehrenwort, ich wiederhole ihr Ehrenwort!

Die Stewardessen haben angesichts des sicheren Todes alles aus der Galley an die Gäste aka Todeskandidaten/innen und den Säugling verteilt, aus den Lautsprechern klang "Nearer my God to thee".

War doch nur Germanwings. Wer fliegt schon Germanwings? So what, liebe Angehörige!?

Die Passagiere, nein, die Gäste, haben nichts gewußt oder gespürt, denn sie wurden beim Aufprall nahezu pulverisiert.

Beweist bitte das Gegenteil.

Wir, die Deutsche Lufthansa AG, gehen durch alle Instanzen und bitten um Verständnis, daß kein Schmerzensgeld gezahlt werden kann, weil viel höhere Summen für ganze Kohorten fragwürdigster, äh, bester Vertreter aus der Zunft der selbständigen Organe der Rechtspflege draufgehen.

Wir, die Deutsche Lufthansa AG, müssen Prioritäten setzen und haben das getan.

Wir wünschen weiterhin allzeit guten Flug und - bitte - lösen sie ihre Sicherheitsgurte immer erst nach dem Aufprall.

Soviel bornierter Ignoranz und Arroganz kann nur mit Zynismus und Sarkasmus begegnet werden.