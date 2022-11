Geschenk von China: Panda Tuan Tuan in Taiwan tot

Der verstorbene Panda Tuan Tuan im Zoo von Taipeh © IMAGO / Xinhua

Tuan Tuan, ein Panda, der vor 14 Jahren von China an Taiwan als Geschenk übergeben wurde, ist tot.

Taipeh in Taiwan - Ein vor 14 Jahren von China an Taiwan als Geschenk übergebener Panda ist am Samstag gestorben. „Unser Ärzteteam hat bestätigt, dass Tuan Tuans Herz aufgehört hat zu schlagen“, erklärte der Zoo von Taipeh in einem kurzen Statement. Zuvor war der Panda offenbar mehrmals von Krämpfen geschüttelt worden. Tuan Tuan wurde 18 Jahre alt.

Tuan Tuan wurde den Angaben zufolge betäubt, um eine Computertomographie machen zu können. Das Ärzteteam habe dann entschieden, den Panda „weiterschlafen“ zulassen, da die Ergebnisse eine Besserung seines Zustands unwahrscheinlich erscheinen ließen. „Es wäre sehr schmerzhaft und riskant für Tuan Tuan gewesen, ihn aus der Betäubung wieder aufzuwecken“, sagte Zoo-Sprecher Eric Tsao.



Tierärzte hatten im August bemerkt, dass Tuan Tuan krank war. Nach ersten Untersuchungen vermutete der Zoo einen Gehirntumor.



Tuan Tuan und seine Partnerin Yuan Yuan waren 2018 von Peking an Taiwan übergeben worden, als die Beziehungen zwischen beiden Ländern deutlich freundlicher waren als derzeit. Ihre Namen bedeuten kombiniert „Wiedervereinigung“ oder „Einheit“. Die beiden Pandas wurden zu riesigen Stars in Taiwan und bekamen zweimal Nachwuchs.



China betreibt seine „Panda-Diplomatie“ seit dem Ende des Kalten Krieges: Das Land verkauft die Tiere nicht, sondern gibt sie gegen eine Leihgebühr an andere Länder. Für Taiwan wurde allerdings eine Ausnahme gemacht, als Teil einer chinesischen Charme-Offensive gegenüber Taiwan in den späten 2000er Jahren: Tuan Tuan und Yuan Yuan waren ein Geschenk.

Doch die Beziehungen zwischen den Ländern sind seit 2016 auf Eis gelegt. Peking hat jegliche offizielle Kommunikation eingestellt. In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu militärischen Drohgebärden gegenüber Taiwan. China sieht Taiwan als abtrünniges Gebiet, das es wieder mit dem Festland vereinigen will - notfalls mit militärischer Gewalt. ma/cp