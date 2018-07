Geschlagener jüdischer Professor wirft Bonner Polizei „Lügen“ vor

Den Leuten wird immer öfter vorgehalten Hetze zu betreiben, wenn heftig über (Betonung liegt auf kriminelle und gewalttätige) Migranten debattiert wird, und unnötige Angst zu schüren. Meine Bedenken wurden sicher nicht durch rechtsradikale pauschale Hasskommentare und Reimsprüche geschürt, sondern von dem was ich täglich aus den öffentlich rechtlichen Medien erfahre, aus den großen Zeitungen und der stinknormalen Presse. Ich twittere nicht und ich habe auch kein Facebook. Es kommen aber täglich solche Meldungen und fast nur noch Verbrechen die von Menschen mit Migrationshintergrund begangen werden. Das ist nichts was ich rechten Hetzseiten, die es übrigens schon immer gab entnehme, da ich soetwas nicht lese. Es ist wirklich die Fülle an Delikten, und ich lese nun schon sehr lange Nachrichten und kann mich nicht erinnern, das das vor ein paar Jahren auch schon so war. Da haben auch Milionen Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland gelebt, mich eingeschlossen. Warum war das bei anderen Flüchtlingswellen nicht so? Die Weltlage hat sich komplett geändert und mehrere Seiten sind immer extremer geworden. Die Vorstellungen von Menschen aus anderen Ländern über unsere Breitengrade ist eine völlig verzehrte ( nur Wohlstand, alles easy, man hat alle Rechte der Welt, es gibt keine Probleme) und wir mischen uns auch immer mehr in die Kultur anderer Länder ein und werten alles ab, da es nicht zu unserem Lifestyle passt. Zudem kommen hauptsächlich sehr junge Menschen ( meist männlich) ohne Familie, also auch ohne Berufsausbildung, Schulbildung mit der man hier etwas machen könnte. Und besonders bei den sehr jungen unbegleiteten Flüchtlingen sind einige dabei, die hier völlig aufdrehen. Es erinnert mich ein bisschen an den Film Herr der Fliegen. Man strandet irgendwo, ist hauptsächlich unter Gleichaltrigen, die Eltern fehlen, das bissherige Wertesystem ( bei dem sich in dem Alter auch noch kein eigenes unabhängiges System entwickelt hat) stimmt nicht mehr überein. So einfach wie die Politiker sich das vorgestellt haben ist das nicht.