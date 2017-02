AfD Berlin veröffentlicht diese Merkel-Karikatur

Berlin - In Anlehnung an das Cover der neuen „Spiegel“-Ausgabe hat die AfD Berlin ein Bild auf Twitter veröffentlicht, auf dem eine geschmacklose Karikatur von Kanzlerin Angela Merkel zu sehen ist.

Die Karikatur zeigt Bundeskanzlerin Merkel, die ein brennendes Grundgesetz und ein blutiges Messer mit einem Halbmond darauf in den Händen hält. Zudem steht darunter der Satz „Wir schaffen das“, den die 62-Jährige in der Vergangenheit in Bezug auf die hohe Zahl der Flüchtlinge und deren Aufnahme und Versorgung in Deutschland mehrfach gesagt hat. Der Twitter-Account der AfD Berlin ist allerdings nicht verifiziert, sprich er hat keinen blauen Haken.

Die AfD orientierte sich dabei am Titelbild der neuesten Ausgabe des Magazins Der Spiegel. Die Illustration zeigt US-Präsident Donald Trump als Henker der Freiheitsstatue. In der einen Hand hält er deren abgetrennten Kopf, in der anderen Hand ein Messer.

Erst im Novermber vergangenen Jahres sorgte das französische Satiremagazin „Charlie Hebdo“ mit einer Merkel-Karikatur für Aufruhr.

sk

Rubriklistenbild: © Screenshot Twitter/AfD Berlin