Gespräch Putins mit Nehammer nach rund einer Stunde beendet

Österreichs Kanzler Karl Nehammer in Kiew. Nun reist er nach Moskau zu Wladimir Putin. © Evgeniy Maloletka/AP/dpa

Österreichs Kanzler Nehammer hat sich als erster EU-Regierungschef seit Beginn des Kriegs mit Kremlchef Putin in Moskau getroffen. Das Gespräch verlief laut Nehammer „sehr direkt, offen und hart“.

Moskau - In Moskau ist das Gespräch zwischen dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem österreichischen Bundeskanzler Karl Nehammer zum Krieg in der Ukraine beendet. Das teilte das Bundeskanzleramt am Montag mit.

Das Treffen in Putins Residenz in Nowo-Ogarjowo im Moskauer Gebiet dauerte rund eine Stunde.

Nehammer: „Gespräch war offen und hart“

Die wichtigste Botschaft des Bundeskanzlers an den russischen Präsidenten sei gewesen, dass dieser Krieg aufhören müsse, denn im Krieg gebe es auf beiden Seiten nur Verlierer, so das Kanzleramt. „Das Gespräch mit Präsident Putin war sehr direkt, offen und hart“, sagte der Kanzler laut Mitteilung. Er habe die Kriegsverbrechen in Butscha und anderen Orten angesprochen und betont, dass all jene, die dafür verantwortlich sind, zur Rechenschaft zu ziehen seien.

Über die Reaktion Putins war zunächst nichts bekannt. Nehammer war der erste Regierungschef eines EU-Landes, der von Putin seit Russlands Einmarsch in die Ukraine vor gut sechs Wochen empfangen wurde. dpa